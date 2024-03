O tom, že je cibule královna kuchyně a zelenina, bez které se žádný kuchař neobejde, jistě není pochyb. Ale co cibulové slupky? Už naše babičky dobře věděly, že nás slupky z cibule mohou zbavit řady neduhů, fungují jako hnojivo a dají se s nimi krásně obarvit velikonoční kraslice. Způsobů využití cibulových slupek je ale mnohem víc. Víte, že vám slupky z cibule pomohou proti křečím v lýtkách, účinkují na nespavost, vyrážku a obarví vlasy? Pomohou i zlepšit imunitu, proto je rozhodně nevyhazujte.

Slupky z cibule mají mnohé využití. Podpoří vaše zdraví, ale krásně vám obarví i kraslice. | Foto: Shutterstock

Hnojivo z cibulových slupek:

Zdroj: Youtube

Cibulové slupky by rozhodně neměly končit jako odpad v koši nebo v lepším případě jako vítané živiny v kompostu. Je to totiž velká škoda. Pokud se naučíte slupky z cibule schovávat během celého roku a správně využívat, získáte zdarma zdatného pomocníka. Myslete na to a až příště budete vařit guláš, cibuli nejprve omyjte a osušte. Slupky oloupejte, nechte je důkladně proschnout a cibuli použijte na guláš. Dokonale suché slupky pak skladujte ve sklenici nebo v papírovém sáčku. V plastovém sáčku je také můžete zmrazit a použít později. Co obsahují slupky z cibule a na co všechno je můžete využít?

Štiplavý alicin, který obsahuje samotná cibule a dohání nás při jejím krájení k slzám, cibulová slupka neobsahuje. Slupky cibule zato obsahují kromě vitamínů i látky považované za přírodní antibiotika či probiotika. Jsou bohatým zdrojem flavonoidů, zejména quercetinu, což je silný antioxidant a má protizánětlivé účinky. Slupky obsahují také minerální látky, jako je železo, draslík, hořčík a vápník.

Co je potřeba vědět o cibuli: Mnozí ani netuší, čím si vylepšují guláš

„Cibulové slupky jsou bohaté na vlákninu, která pomáhá při trávení a může pomoci kontrolovat hladinu cukru v krvi," uvedla dermatoložka Anna Chacon na webu Yahoo.

Účinné přírodní hnojivo

S pomocí cibulových slupek můžete vyrobit účinné hnojivo, které poslouží vašim pokojovým rostlinám jako přírodní zdroj živin.

„Draslík je nezbytný pro transport vody v rostlině, hořčík podporuje správné fungování fotosyntézy a vápník efektivně posiluje pupeny a kořeny. A drahocenné železo? Díky železu, které slupky z cibule také obsahují, budou mít vaše květiny svěžejší a bujnější listy a budou celkově zdravější,“ doporučuje slupky web iReceptář.

Stačí dát do uzavíratelné nádoby slupky ze tří cibulí, zalít je litrem teplé vody a nechat v uzavřené nádobě vylouhovat do druhého dne. Výluh ze slupek přeceďte a vaše pokojovky s ním jednou týdně přihnojte.

Slupky uleví při rýmě a kašli

Jednou z největších výhod cibulových slupek je jejich schopnost zmírnit díky přítomnému quercetinu příznaky alergie jako je kýchání, rýma a podráždění očí. Výluh ze slupek uleví při kašli a při bolestech krku. Pokud máte ucpaný nos a dutiny, použijte při inhalaci hrst cibulových slupek v horké vodě. S hlavou pod ručníkem pak vdechujte teplou páru.



Nahrává se anketa ...

Slupky z cibule jako koření

Slupky z cibule dejte do trouby na plech s pečícím papírem a při teplotě zhruba 150 stupňů je nechte asi 20 minut. Po rozemletí nebo roztlučení na prášek v hmoždíři získáte skvělé a navíc zdravé koření na brambory nebo na grilovanou zeleninu.

Pracovitý hmyz se stěhuje do našich domovů. Zbavte se ho rychle, levně a snadno

Přidat ho můžete i do těsta, pokud si pečete vlastní chleba. Přidejte do domácího chlebového těsta jednu čajovou lžičku prášku z cibulových slupek. Přidáte tím nejen živiny, ale i jemnou chuť. Stejně můžete využít i slupky z česneku.

Pomáhá proti svalovým křečím

Vzbudí vás někdy v noci křeč v lýtku? Svalové křeče nejsou vůbec nic příjemného. Signalizují, že máte v těle nedostatek hořčíku, nebo že jste to při sportování kapánek přehnali. Zkuste povařit cibulové slupky v horké vodě 10 – 20 minut. Přeceďte a pijte tenhle zdravý nápoj dvakrát denně. Měl by vám pomoct zmírnit svalové křeče a na rozdíl od cibule nebude mít ani štiplavý odér.

Barvení cibulovými slupkami

K barvení velikonočních vajíček použijte slupky červené cibule. Naplňte hrnec slupkami. Čím víc jich máte, tím bude barva intenzivnější. Přidejte vejce, vodu a vařte je rovnou i se slupkami stejně dlouho, jako klasická vejce natvrdo. Potom dejte vodu rychle zchladit a chvíli nechte stát. Nakonec přírodně nabarvená vejce vyndejte a namastěte.

Barvení vajec cibulovými slupkami:

Zdroj: Youtube

Slupky z hnědé nebo červené cibule můžete také použít k barvení látek, nití nebo vlny.

Výživa do polévek a rýže

Slupky z cibule a česneku můžete použít do polévek a při přípravě vývaru z kostí. Poté slupky sceďte.

„Při vaření rýže vmíchejte několik slupek cibule, abyste přidali další vitamíny. Během vaření rýže je nechte louhovat. Po uvaření slupky jednoduše odstraňte," radí Farmers' Almanach.

Přivolejte spánek čajem ze slupek

Máte problémy se spánkem? Jako přirozenou pomoc si uvařte šálek čaje ze slupek. Jednoduchý návod nabídl web First for Women. Použít můžete červenou, bílou nebo žlutou cibuli:

Čaj z cibulové slupky.Zdroj: Shutterstock

Cibulové slupky důkladně omyjte.

Vložte hrst cibulových slupek do hrnce plného vody.

Vodu přiveďte k varu a poté nechte 15 až 30 minut vařit.

Přeceďte do hrnku, aby vám v nápoji neplavaly kousky slupek cibule.

Čaj si vychutnejte před spaním.

Léčí vyrážky a akné

Slupky cibule mají protiplísňové vlastnosti. Vnější použití odvaru z nich uklidňuje podrážděnou pokožku, ulevuje od svědění a léčí vyrážky.

Barvivo na vlasy

Cibulové slupky můžete použít jako šetrné barvivo vlasů, jež navíc předchází tvorbě šedin a zlepšuje kvalitu vlasů. „Slupky z cibule skvěle obarví vlasy a změní je na krásnou zlatohnědou. Jak na to radí Farmers' Almanach:

Naučíme vás, jak na kraslice malované voskem. Jihočeské straky zvládnou i děti

Přidejte slupky cibule do hrnce s vodou a vařte 30-60 minut.

Nechte přes noc vychladnout, poté sceďte a nalijte na čisté vlasy.

Nechte působit 30 minut, poté opláchněte. Nemusíte se obávat žádného zbytkového cibulového zápachu.

Slupky proti škůdcům

Výluh z cibulových slupek je účinný i na svilušky a mšice.

„Dva hrnky cibulových slupek zalijte půl litrem horké vody. Hrnec zakryjte a nechejte louhovat minimálně čtyři dny. Poté sceďte. Výluh řeďte vždy v poměru 1:10 (deset dílů vody). Nalijte do postřikovače a pusťte se do práce," radí jak na škůdce iReceptář.

Bavlněné šátky obarvené cibulovými šlupkami:

Udělejte si vývar z cibulových slupek

Výživová poradkyně Mary Sabat sdíllela na webu Yahoo základní recept na cibulový vývar, který můžete použít ve svých oblíbených polévkách, dušených pokrmech nebo ho jednoduše popíjet teplý jako uklidňující tonikum nabité živinami.

Ingredience:

Vnější slupky ze 4-5 cibulí

8 šálků vody

2 až 3 stroužky česneku

Sůl a pepř na dochucení

Postup: