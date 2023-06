Jak odstranit pach z dřevěného kuchyňského prkénka a co pomůže na zatuchlé poličky z lednice? Sluneční paprsky mají větší čistící schopnost než mnoho běžných prostředků. Zbavují zápachu, bělí prádlo, zabíjí roztoče a spóry plísní, ale i čistí některé kuchyňské náčiní. Dát každý den vyvětrat ložní prádlo na balkon a nechat sluneční paprsky, ať si poradí s parazity a dodají peřinám čerstvý nádech, je skvělý nápad. Peřiny ale nejsou to jediné, s čím si slunce poradí.

Slunce má schopnost desinfikovat i zbavovat bakterií a plísní. | Foto: se svolením Kamily Konečné

Rozdíl mezi prádlem schnoucím v bytě a tím, kolem kterého proudí čerstvý vzduch a zahřívají ho sluneční paprsky, poznáte na první pohled i přičichnutí. Prádlo je čerstvější, nenapodobitelně voní, a navíc je díky slunečnímu svitu i bez skvrn. To sušák rozložený v obýváku ani sušička na prádlo nedokáže.

Abyste však sílu ultrafialových paprsků dokázali využít naplno, zkuste pomocí slunce důkladněji vyčistit i některé kuchyňské potřeby.

CO MŮŽETE ČISTIT SLUNCEM:

Jak je možné, že slunce čistí

Jakmile venku začne více svítit sluníčko, je to jistě důvod k radosti. A to hned z několika důvodů. Po dlouhé době vás opět dobije notnou dávkou vitaminu D a má i pozitivní vliv na psychiku.

Slunečný život uzdravuje:

Slunce má ale také desinfekční schopnost, což využijete v mnoha oblastech. Účinnost slunečního svitu v boji proti bakteriím potvrzuje i studie z roku 2018.

Podle webu Carnation Home Cleaning stačí pouhých 30-60 minut k tomu, abyste využili veškerých výhod tohoto moderního solárního čištění, které však dobře znaly už naše babičky a prababičky. Pro ně bylo čištění věcí sluncem naprosto přirozené.

„Půl hodina až hodina úplně stačí k tomu, aby došlo k zahubení veškerých bakterií na řadě běžných věcí ve vaší domácnosti,“ popisuje majitelka úklidové firmy Gina Bring.

Obarvené plastové krabičky

Uzavíratelné plastové boxy na nedojedené jídlo jsme si oblíbili všichni. Snadno do nich uložíte vše, co zbylo od oběda, večeře i poslední kousky dortu po narozeninové oslavě. Některé potraviny však na nádobách zanechají barevné skvrny, které ať děláte, co děláte, nemůžete dostat dolů.

Příkladem, který mluví za všechny, je rajčatová omáčka na těstoviny. Na tu většinou nefunguje ani myčka na nádobí, ani tekutý písek, ani drátěnka. Co ale funguje, je síla přímého slunce. „Potřísněné nádoby postříkejte citronovou šťávou a nechte je ležet venku na plném slunci. Pro jistotu je ale zajistěte proti odfouknutí větrem,“ radí na The Kitchn Shifrah Combiths, která se dlouhodobě věnuje tématům o úklidu domácnosti.

Zatuchlý odpadkový koš

Čím větší odpadkový koš máte, tím pravděpodobněji z něj čas od času cítíte nezaměnitelný zápach tlejícího jídla a dalších zbytků z kuchyně. Po vynesení pytle s odpadky se pak snažíte koš umýt, vydesinfikovat, ale odér jako kdyby se vsákl do plastového koše.



Příště proto koš po umytí nechte uschnout na zahradě, terase či balkoně. Na přímém slunci koš rychle uschne, zbaví se zápachu, a dokonce dojde i k jeho desinfekci, jak tvrdí i studie z roku 2014, která zkoumala desinfekční schopnost slunečních paprsků na oblečení.

Zatuchlé poličky z lednice

I když svou lednici pravidelně čistíte, časem získá typickou „vůni“. Vyndat veškerý obsah, skleněné poličky a důkladně vyčistit každý kout, je samozřejmostí. Takto vyčištěné poličky však ještě nechte dokonale vyschnout na přímém slunečním světle, které zbaví plísně i nejtemnější zákoutí v plastových obrubách, do kterých se jen těžko dostanete.

„Pokud v lednici něco zplesnivělo, nejjednodušší cestou jak se zbavit plísně, je plochy omýt a vystavit je přímému slunci,“ doporučuje web The Kitchn.

Čalouněné židle

Pokud máte u kuchyňského stolu čalouněné židle, jistě vypadají krásně, ale rovněž nelze zastírat, že je velice obtížné je důkladně vyčistit. Téměř jakékoliv skvrny sluneční paprsky perfektně odstraní, a pokud je ještě předtím postříkáte směsí vody a citronové šťávy, čistící efekt znásobíte.

„Tato metoda funguje dobře na látku a semiš, ale na kožený nábytek ji raději nepoužívejte. Slunce může kůži poškodit. Ovšem k nadměrné ztrátě barev může dojít i u jakéhokoliv jiného textilu, především při častém vystavování slunci,“ upozorňuje web How To Clean Stuff.

Dřevěná prkénka

Kuchyňská prkénka by se měla pravidelně desinfikovat, hlavně pokud jsou používána pro krájení syrového masa. Sluneční svit sice nemá stoprocentní schopnost veškeré bakterie zahubit, ale faktem je, že prkénko minimálně zbaví nepříjemného odéru, který se postupem času ve dřevě uchytil.

Slunce má rovněž schopnost zahubit plísně, a to i ve dřevě. „Slunce vám může pomoci zbavit se nejen zápachu, ale i plísně, a to téměř na jakémkoliv povrchu. Předmět pak stačí otřít vlhkým hadříkem z mikrovlákna a důkladně vysušit,“ uvádí web Chemistry Cachet.