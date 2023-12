Sprchový kout se skleněnými dveřmi, nebo skleněnou zástěnou vypadá elegantně, ale jen když je čistý. Skvrny a skvrnky od mýdla, šamponu a vodního kamene tento efekt výrazně zeslabí. Všichni výrobci dnes sice na trh dodávají skla s úpravou proti usazování vodního kamene, to ovšem neznamená, že je jeho povrch samočisticí. Péči a údržbu potřebuje stále. Jak čistit skleněný sprchový kout? Jakou směs na čištění skleněného koutu si můžeme namíchat doma? A jak často skleněné sprchové dveře čistit?

Čiré sklo ve sprchových dveřích a zástěnách v koupelně působí elegantně a dokáže prostor opticky zvětšit. Platí se za to ovšem zvýšeným úklidovým úsilím | Foto: Shutterstock

Luxus skleněného sprchového koutu

Čiré sklo ve sprchových dveřích a zástěnách v koupelně působí čistě a dokáže prostor opticky zvětšit. Platí se za to ovšem zvýšeným úklidovým úsilím, protože na těchto skleněných plochách se žádná nedokonalost neschová.

Pokud víte, že na neustálé cídění skla nebudete mít čas ani chuť, vyberte si raději sklo pískované, matné nebo se vzorem. A vy, kteří jste kráse čirého skla podlehli, budete prostě o něco častěji uklízet.

Skleněné sprchové kouty mají své kouzlo:

Aby skleněné sprchové dveře zůstaly čisté a bez špíny, je důležitá prevence. Nejlepší věc, kterou můžete udělat, je otřít sklo po každém použití sprchy. Nejjednodušší je stáhnout vodu ze skla stěrkou.

Investice do tohoto jednoduchého nástroje je nepatrná, ale kdo by chtěl svou koupelnu pozvednout, může si pořídit například stěrku s nerezovou rukojetí a držákem, aby se nemusela schovávat a byla vždy při ruce. „Pravidelná očista stěrkou pomůže zabránit hromadění usazenin z tvrdé vody, takže později nebudete muset sklo tolik drhnout," upozorňuje web Better Homes & Gardens (BHG), který se zabývá radami pro domácnost.



Nahrává se anketa …

Abrazivní čističe by mohly sklo poškodit

Podle webu je ovšem nutné připomenout členům rodiny, aby i oni stěrku použili po každém sprchování, nebo aby to udělal aspoň ten, který se večer osprchuje jako poslední. Když se vykoupe poslední člen rodiny, je to i moment, kdy se celý sprchový kout čistí nejsnáze, protože teplá voda uvolnila špínu nejen ze dveří, ale i ze stěn a podlahy.

Nejlépe je vždy po použití sprchy otřít vodu ze skleněných dveří stěrkouZdroj: Shutterstock

Pokud pro vás denní čištění nebo čištění po každém sprchování není zvládnutelné, čistěte skleněné sprchové dveře jednou týdně, ale důkladně. Vyhněte se však všem abrazivním čističům, ať už chemickým nebo mechanickým, které by mohly skleněné plochy poškrábat.

Ocet, citron, soda

V obchodech sice existuje řada účinných prostředků určených na čištění skla, ale komu se nechce utrácet, nebo nedůvěřuje komerčním čističům, vystačí si s věcmi, které má doma.

Na každodenní čištění skleněných sprchových dveří či zástěn si můžete vyrobit čistič z jednoho dílu tekutého mýdla, dvou dílů peroxidu vodíku, dvou dílů čistého alkoholu a sedmi dílů vody. Vše pečlivě promíchejte a nalijte do rozprašovače. Po sprše směsí sklo postříkejte a stáhněte stěrkou.

Na skleněné dveře, které potřebují důkladnější vyčištění, doporučuje web Real Simple zabývající se praktickými radami pro domácnost, domácí prostředek s bílým octem. K jeho přípravě budete potřebovat dva decilitry destilovaného bílého octa, které smícháte se stejným množstvím destilované vody a 1/ 4 čajové lžičky prostředku na mytí nádobí.

„Roztok hojně nastříkejte na sklo, začněte od horní části a pokračujte dolů. Nechte roztok působit alespoň pět minut, aby se nečistoty rozložily,“ uvádí Real Simple. Pokud za pět minut směs na skle uschne, aplikujte ji znovu. Pak sklo očistěte neabrazivní houbičkou, opláchněte vodou a vysušte utěrkou z mikrovlákna, nebo stáhněte stěrkou.

Jste unavení a nestíháte uklízet? Jak za 15 minut denně zvládnout i velké věci

Tato směs však není vhodná pro sprchové kouty z přírodního kamene. Kyselina octová by jej totiž mohla narušit. Při čištění dveří by se směs neměla dostat na jejich kovové součásti – ani těm by kyselina octová neprospěla.

Jak vyčistit sprchovou hlavici od vodního kamene:

Zdroj: Youtube

Podobně účinný, ale šetrnější prostředek dostanete, když bílý ocet ve směsi nahradíte citronovou šťávou. Ani tato směs se však nehodí pro přírodní kámen.

Jak na zašlé nečistoty

Někdy se však zaschlé mýdlo a vodní kámen na skle vytrvale drží, takže je potřeba použít silnější čistič. Web BHG doporučuje použít půlku citronu a jedlou sodu.

Máte doma colu? I tento nápoj se hodí na vyčištění sprchových dveří. „Když ji smícháte s alkoholem a nanesete směs pomocí rozprašovače na sklo, po pár minutách působení můžete špínu jen setřít vlhkým a pak suchým hadříkem,“ uvádí iReceptář.

„Polovinu citronu namočte řeznou stranou do jedlé sody a jemně jím vydrhněte potřísněná místa na skle. Dobře opláchněte a osušte hadříkem nebo ručníkem, který nepouští vlákna,“ radí web.

Kyselina v citronu reaguje s jedlou sodou a vytváří pěnu. Bonusem této metody je svěží citronová vůně v koupelně.

Kuchyňská houbička je největším semeništěm bakterií. Vědci vysvětlili, proč

Podobnou metodou se stejnými prostředky je čištění skleněných sprchových dveří jemnou pastou z jedlé sody. „Smíchejte půl hrnku jedlé sody s trochou vody, aby vám vznikla hustší pasta. Do lahvičky s rozprašovačem si připravte zředěnou citronovou šťávu a naneste ji na skleněné dveře,“ radí iReceptář.

Nechte směs 15 až 20 minut působit, pak naneste na houbičku pastu ze sody a krouživými pohyby nanášejte na sklo a čistěte. Hmotu rozetřete po skle a nechte opět tak půl hodiny působit. Nakonec povrch opláchněte a vyleštěte jemným hadříkem namočeným ve vodě s octem.

Vychytávkou i prevencí před ušpiněním jsou přípravky, které na skle vytvoří tenkou vrstvu a chrání je tak před vodním kamenem, špínou a mastnotou. Vrstva se však musí zhruba po čtvrt roce obnovovat.

Pozor na kovové součásti dveří

Dveře do sprchy mají vedle skla také kovové profily, madla, panty a příslušenství s upraveným povrchem, jako je jako například chromovaná mosaz nebo eloxovaný hliník. Prodejci koupelnového vybavení však upozorňují, že některé koupelnové čističe obsahují účinné látky, které na těchto površích mohou způsobit nevratné škody.

Podívejte se, jak vyřešil koupelnový nábytek kutil z Teplic:

Vše z jedné desky. Muž z Teplic si vymazlil koupelnu sám a jen za 4 tisíce

K těmto látkám patří kyselina octová, kyselina solná, kyselina mravenčí, chloran sodný, který je například v Savu, a kyselina fosforečná.

„Pro odstranění vápenitých usazenin doporučujeme použít běžně dostupné sanitární čističe na bázi kyseliny citronové,“ uvádějí prodejci. Po čištění je třeba plochy vždy důkladně opláchnout čistou vodou a osušit suchým hadříkem.