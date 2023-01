Známe to všichni. I když jsme sebeopatrnější, malé nehody se stávají a k čistotě operačního sálu tak mívá kuchyň při vaření daleko. Mastnota při smažení, voda při vaření brambor, když jste právě věnovali větší pozornost mobilu a hrnec přetéká… to všechno je třeba odstranit hned po každém vaření. Ať už máte varnou desku z nerezu nebo ze sklokeramiky. I když jste si pořídili sklokeramickou desku právě proto, že jednou z jejích výhod je snadná údržba, musíte se i o ni pravidelně starat.

Pokud to neuděláte, zkrátíte tak zbytečně dobu její životnosti a navíc riskujete, že by časem mohlo dojít ke zkratu. Je dobré i před každým vařením otřít prach a setřít případné nečistoty z varné desky, které by ji mohly při kontaktu se dnem pánve nebo hrnce poškrábat. Stačí na to navlhčený měkký hadřík a pak otřít desku dosucha.

Na to, aby byla vaše varná deska krásně čistá a lesklá, ale nemusíte používat jen specializované čistící prostředky. Vystačíte si s tím, co určitě doma máte a vyjde vás to mnohem levněji. Máme pro vás několik tipů, jak si s mastnotou, připáleninami a prachem na varné desce poradit.

Máte doma sklokeramickou desku? Je jedno, zda jste si vybrali světlou nebo třeba černou podle designu vaší kuchyně. Nečistoty, skvrny a připáleniny jsou vidět na obou, a proto je pravidelná údržba nezbytná. Její hladký povrch vám rychlé a efektivní čištění velmi usnadní. Pokud nenecháte skvrny zaschnout a poté, co skončíte s vařením, desku otřete hadříkem namočeným v teplé vodě, případně s kapkou mycího prostředku na nádobí, máte po starostech. Jen myslete na to, že varná deska musí nejprve vychladnout, protože její varné zóny zůstávají i po vypnutí ještě nějakou dobu horké.

Na drátěnku zapomeňte

Pokud jste čištění desky nechali na později a připečené zbytky jídla a mastnota už zaschly, budete muset trochu přitvrdit, protože jen s vodou už nevystačíte.

Na hodně připečené nečistoty budete muset použít škrabku. Na čištění sklokeramické desky je škrabka k tomu speciálně určená, která by měla být součástí balení varné desky. Nikdy nepoužívejte na povrch sklokeramické desky drátěnku, nůž nebo jiné ostré předměty, které by ji mohly nenávratně poškodit. Dávejte také pozor, aby se na desku nedostal roztavený cukr při výrobě karamelu, po kterém zůstávají ošklivé mastné skvrny. „Pokud se na horkém povrchu desky nedopatřením roztaví předmět z plastu, fólie nebo potravina s cukrem, odstraňte je okamžitě pomocí čistící škrabky, dokud je zóna horká,“ radí jeden z výrobců sklokeramických desek.

Pokud se vám i přes veškerou snahu podařilo sklokeramickou desku poškrábat, nezoufejte. Jemných škrábanců se můžete jednoduše zbavit tím, že je vyhladíte hustší kašičkou z vody a jedlé sody. Můžete je zkusit vyhladit také s pomocí zubní pasty . Povrch potom jen jemně vyleštěte. Na hlubší rýhy vám ale tyto domácí recepty stačit nebudou. Útěchou pro vás může být, že sice nejsou estetické, ale nemají vliv na funkci. Pokud se ale na vaší desce objeví prasklina, budete ji muset vyměnit. Doporučené nejsou ani různé písky na čištění, které mohou hladký povrch varné desky nenávratně poškodit.

Na čištění pomůže sůl i jedlá soda

Řídká pasta ze sodovky a kuchyňské soli je velmi šetrným domácím čističem. „Další oblíbenou kombinací je pasta z jedlé sody a vody, kterou můžete nechat na špínu působit. O něco razantnější je soda a ocet,“ uvádí ireceptář.

Po půl hodině působení nečistoty ze sklokeramické desky snadno setřete jemným hadříkem.

Citron umí doslova zázraky

Citronová šťáva je nejen úžasnou zásobárnou vitamínu C a ovocem, po kterém v tomto období obzvlášť rádi saháme, abychom si jím vylepšili čaj a zbavili se co nejdříve protivného nachlazení.

Šťáva z vymačkaného citronu také naleptá zaschlou špínu na vaší varné desce a když ji necháte pár minut působit, čtvrt hodinka stačí, bude pak mnohem snadnější ji odstranit. „Sůl s octem či citronem je rozhodně dobrý nápad. Rozkrojený citron namočte do soli a jemně desku třete. Nechejte působit a zbytky šťávy a soli otřete utěrkou. Ocet i citron varnou desku také odmastí a zanechají svěží vůni,“ radí ireceptář.

V hlavní roli starý ručník

Ocet je pomocník, který nechybí v žádné domácnosti. Na čištění varné desky si k němu vezměte ještě jedlou sodu a jeden starý ručník, který už jste chtěli stejně dávno vyřadit. Sklokeramickou desku nejdřív navlhčete octem a potom ji posypte několika lžícemi jedlé sody. Ručník namočte do teplé vody, do které jste přidali trošku přípravku na mytí nádobí. Vyždímaný ručník pak zhruba na čtvrt hodiny položte na varnou desku a nechte působit.

Bez jemného hadříku se při čištění varné desky neobejdeteZdroj: Shutterstock

Teplo z vlhkého ručníku tak podpoří čistící schopnost jedlé sody a octa. Po sejmutí ručníku odstraňte zbytky sody s octem se desku důkladně otřete vlhkým hadříkem. Budete určitě mile překvapeni. Ocet totiž obsahuje kyselinu octovou, která odmašťuje, má antibakteriální účinky a dezinfikuje. Jedlá soda zase funguje jako bělidlo a pohlcuje pachy.

Prášek do pečení má víc použití

Prášek do pečení míváme doma všichni. „Prdopeč“, jak se mu také někdy říká, se ale hodí nejen na to, když vás začne honit mlsná a chystáte se proto začít péct. Prášek do pečení a peroxid vodíku vám totiž společnými silami váš problém se špínou na sporáku také pomohou odstranit.

Dalším účinným spojencem pro prášek do pečiva v boji s nečistotou je ocet. Nejprve do láhve s rozprašovačem nalijte ocet a nastříkejte ho po celé ploše varné desky. Pak na ni rovnoměrně nasypejte prášek do pečiva, který začne reagovat s octem a bude šumět. Tato chemická reakce pomáhá uvolňovat špínu a mastnotu. Nechte směs působit čtvrt hodiny a pak nečistoty setřete utěrkou z mikrovlákna nebo vlhkým flanelovým hadříkem.

Co s duhovými skvrnami?

Varnou desku se vám povedlo dokonale vyčistit, ale když se na ni díváte z různých úhlů, stále na ni vidíte duhové skvrny, které se vám vůbec nelíbí, i když na funkčnost nemají vliv? Jde o optický klam.

Kvůli nedokonalému vyleštění na desku světlo dopadá pod různými úhly a deska vypadá znečištěná nebo poničená. Skvrn se můžete zbavit jednoduše pomocí hadříku z mikrovlákna. Když to nebude stačit, zkuste buď desku vyleštit prostředkem, který obsahuje alkohol, nebo roztokem, který obsahuje ocet.

K tomu, aby byla vaše varná desky čistější, vám pomůže i výkonná digestoř, která kromě výparů zachytí i velké množství mastných částeček, které by jinak na varné desce ulpěly. Stačí ji při každém vaření zapnout.