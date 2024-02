Vysávání domácnosti patří v některých rodinách ke každodenním činnostem. Lux odstraní nečistoty, drobky, prach, vlasy i srst vašeho domácího mazlíčka. Pokud však vysavač pravidelně nečistíte, zahalí se váš domov po úklidu do oblaku zatuchlého zápachu. Zanesený vysavač má navíc nízký sací výkon, díky čemuž je výsledný efekt úklidu mnohem horší a energeticky dražší. Co dělat, když vysavač smrdí a jak ho vyčistit?

Za zápach vysavače není zodpovědný jen plný prachový sáček. Odér vychází především ze zaneseného filtru. | Foto: Shutterstock

Vysavač patří ke spotřebičům, které se starají o to, aby naše domácnost byla čistá a voňavá. Ovšem stejně jako například myčka, pračka či sušička potřebuje i on důkladnou a pravidelnou péči. Se zaneseným spotřebičem totiž nemůžete čekat, že docílíte čisté a provoněné domácnosti. Spíš naopak. Bez pravidelného čištění lux zapáchá, a dokonce i hůř saje.

Možná jste přesvědčeni, že za zápach je zodpovědný sáček plný prachu, ovšem ten není zdaleka jediným místem, které může generovat zápach. I s čistým sáčkem se totiž může z vašeho vysavače linout nevábný odér. Místem, na které se musíte podívat zblízka, je totiž hlavně filtr.

Jak vyčistit filtr vysavače

Většina vysavačů má alespoň jeden omyvatelný filtr, který je vhodné pravidelně čistit. Zkontrolujte proto, kde jsou filtry umístěny, vyjměte je a následně vyčistěte ideálně podle návodu konkrétního spotřebiče. Vhodné je pracovat vždy venku, jelikož z filtrů se uvolňuje velké množství prachu, který, pokud budete pracovat v místnosti, opět rozesejete po celé domácnosti.

„Pokud je filtr omyvatelný, omyjte ho pod vlažnou vodou a nechte jej dokonale vyschnout na vzduchu alespoň po dobu 24 hodin,“ radí hobby magazín Good Housekeeping. Každý typ vysavače a filtru však vyžaduje jiný způsob údržby.

Pěnový filtr

Filtr vyndejte z vysavače a připravte si pro něj lázeň, která filtr zbaví veškerých nečistot. „V misce smíchejte čisticí roztok ze dvou kapek prostředku na mytí nádobí nebo univerzálního čističe se dvěma šálky horké vody. Filtr do lázně ponořte, zmáčkněte a pokud roztok zčerná, připravte si nový a postup opakujte. Proplachujte jej, dokud nebude voda čistá,“ radí hobby magazín The Spruce.

Filtr následně osušte v hadříku, který by měl absorbovat většinu vody. Filtr následně nechte důkladně vysušit, než ho vrátíte zpátky. Nikdy ho nevracejte zpět, dokud je stále vlhký.

Papírový filtr

Naopak papírové filtry jsou většinou výrobci považovány za jednorázové, tudíž by se nikdy neměly namáčet ve vodě. Je-li však filtr vyroben ze syntetické tkaniny, lze ho několikrát propláchnout vodou, než bude vhodná jeho výměna. Chcete-li však životnost papírového filtru prodloužit, vyjměte ho z vysavače a jemně na něj poklepejte nad odpadkovým košem. Následně odstraňte viditelné nečistoty kartáčkem s měkkými štětinkami, skvěle postačí například starý kartáček na zuby. Filtr následně vraťte zpět na místo.



HEPA filtr

Tento vysoce účinný a kvalitní typ filtru najdete u většiny moderních vysavačů. Skládá se z pevného plastového rámu a textilního materiálu z mikrovlákna, který je poskládán do tvaru harmoniky. Je schopen zachytit i ty nejjemnější částečky prachu, které by se jinak vracely zpět do ovzduší.

Jak zacházet s HEPA filtrem:

Při domácím čištění tohoto filtru si však vždy ověřte u výrobce, zda je možné čistit jej vodou. „Omyvatelný HEPA filtr můžete vyčistit pod proudem vody a poté jej nechte důkladně vyschnout. Zpět do vysavače ho vložte až tehdy, kdy je zcela suchý, neboť mokrý filtr by kladl odpor motoru. Chcete-li filtr čistit za sucha, použijte vzduch stlačený v spreji, díky kterému vypudíte nečistoty z harmonikové struktury mikrovláken,“ radí nezávislý web Spotřebitelský test.

I při důkladné péči se však filtr doporučuje jednou za rok vyměnit. Čištění by pak mělo probíhat po každém pátém vyprázdnění sáčku.

Jak vyčistit tyčový vysavač

Pravidelnou péči si zaslouží i tyčový vysavač bez sáčku, který nečistoty nasává přímo do sběrné nádoby. Pokud ho pravidelně nečistíte, nejenže nepříjemně zapáchá, ale rovněž se snižuje jeho sací výkon a práce, kterou s ním odvedete, je nedostatečná.

Nejprve vycvakněte rotační kartáč a s pomocí nůžek z něj odstraňte zachycené vlasy a nitky. Před samotným čištěním rozeberte jednotlivé nádoby a sundejte filtr, vysypejte obsah a vysavač co nejvíce rozeberte na jednotlivé části, které lze omývat. Nánosy prachu odstraňte nad odpadkovým košem a pokud lze vycvaknout hlavice, odejměte i ji.

A pak přichází to hlavní. „Jednotlivé části, které lze omývat, dejte třeba do umyvadla, posypte perkarbonátem sodným a zalijte horkou vodou. Po chvíli můžete vidět, jak aktivní kyslík vyplavuje veškeré nečistoty. Pak už jen opláchneme vodou a necháme volně oschnout,“ radí i milovnice úklidu Eliška Popková, která na sociálních sítích vystupuje jako @perfekcionistkaeliska, a kterou můžete znát z našich předchozích článků. Totéž lze udělat i s rourou a hadicí u klasického vysavače. Nevěřili byste, kolik nečistot se během jediného propláchnutí vyplaví.

Tělo vysavače pak stačí postříkat bílým octem naředěným s vodou a setřít hadrem. Stejně tak nabíjecí stanici, kterou je předtím nutné odpojit z elektřiny.

Další důvody, proč vysavač smrdí

Pokud je váš filtr čistý, ale stále máte pocit, že po luxování vaše domácnost zrovna nevoní, může to být podle magazínu The Spruce, který se věnuje bydlení, způsobeno i dalšími důvody:

Sáček ve vysavači je plný a nahromaděné nečistoty jsou cítit zatuchle.

Chlupy domácích mazlíčků zápach mnohonásobně zvyšují.

Vysávání vlhkých ploch a předmětů – jakmile se v sáčku nahromadí vlhkost, může pak zapáchat celý spotřebič a s ním i vaše domácnost.

Nečištěný vysavač může vést k růstu plísní, které jsou rovněž zdrojem zápachu.

Zanesená trubka k vysavači či další části. Doporučuje se pravidelně čistit všechny části spotřebiče.

Zápach může způsobovat i přehřátý motor, opotřebovaný přívodní kabel či přítomnost organických zbytků v sáčku na odpad.

Vysavač může byt i provonět

Jakmile svůj vysavač důkladně vyčistíte, zdroj zápachu by měl být ten tam. Můžete ale udělat ještě mnohem víc, a nebude vás to stát téměř žádné peníze ani čas navíc. Když totiž přidáte ještě jeden krok, nejenže se zbavíte zápachu, ale domácnost při vysávání i krásně provoníte. Vyzkoušet můžete jeden z těchto tří přírodních a levných aromatických triků.