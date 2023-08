Rozhodli jste se vyklidit půdu, sklep nebo jen chcete pročistit svůj domov od nepotřebných věcí? Nejrychlejší cestou je se jich nekompromisně zbavit. Než je ale odnesete do kontejneru, podívejte se pořádně, zda mezi nimi nejsou některé z věcí vyjmenovaných v tomto článku. Skutečnou hodnotu totiž mohou mít úplně obyčejné předměty a nemusí to být zrovna starožitný porcelán.

Sedmdesátá léta jsou aktuálně obrovským trendem. Hodnotu může mít cokoliv | Foto: Shutterstock

Každý z nás někdy řešil situaci, co dělat s nepotřebnými věcmi. Obzvlášť příslušníci starší generace mívají někdy tendenci věci hromadit, protože nikdy neví, kdy je budou potřebovat. Jenže to často vede právě k situaci, kdy jsou byt, půda či sklep plné harampádí a další věci se jen hromadí.

Jak ale předtím, než „staré smetí“ vyhodíte, poznáte, že se jedná o hodnotné kousky? Jaké designové doplňky mají hodnotu a za které retro oblečení, hračky a doplňky máte šanci získat nějaké peníze?

Zavzpomínejte na retrohračky, i mezi nimi se dají najít poklady:

Zdroj: Youtube

Ať už máte chuť udělat si doma konečně pořádek, protřídit staré věci a vyházet nepotřebné harampádí, nebo jste koupili či zdědili nemovitost i s plnou půdou či sklepem, třídění věcí se nevyhnete.

Až ale proces třídění dokončíte, nezapomeňte předměty prozkoumat. Jedině tak poznáte, zda máte hromadu odnést do blízkého kontejneru, nebo nabídnout v bazaru či zkusit prodat na internetu, a ještě z toho vytěžit nějakou tu korunu. Některé věci totiž mohou mít skutečnou cenu.

V ČLÁNKU SE DOČTETE, CO VŠE STOJÍ ZA PRŮZKUM:

* Zlatá sedmdesátá léta

* Nábytek ze 70. let

* Designové doplňky

* Vinylové desky

* Hračky z minulého století

* Retro oblečení a doplňky

* Knihy a komiksy

* Staré spotřebiče a fotoaparáty

* Vintage šperky

* Plakáty a reklamní cedule

* Součástky do automobilů

Podle profesionální cenové odhadkyně Sophie du Brul je největším problémem to, že lidé mají tendence požadovat po starých věcech stejnou cenu, kterou za ně kdysi utratili.

„Často je to stejné, jako koupit si nové auto. Cenově se znehodnotí ve chvíli, kdy poprvé vyjede z garáže. Ano, někdy se z něj stane klasika a jeho cena roste, ale většinou je to spíš naopak. A s věcmi v domácnosti je to stejné,“ vysvětluje odbornice na webu Better Homes&Gardens, který je špičkou v oblasti poskytování rad týkajících se domácnosti.



Nahrává se anketa …

Mnohem důležitější je podle profesionální cenové odhadkyně vědět, co zrovna letí. Zavítejte na stránky prodejců nábytku a bytových doplňků a udělejte si průzkum toho, co je v současné době trendy. Podle ní jsou to aktuálně rozhodně sedmdesátá léta a vše, co s nimi souvisí. A jak sama říká, pokud doma najdete jednu z těchto věcí, která vám už jen zbytečně zabírá místo, určitě je velká šance, že ji letos dobře prodáte.

Zlatá sedmdesátá léta

Ať už jste doma, na půdě či ve sklepě našli cokoliv, co souvisí se 70. léty, určitě zvažte, zda to nenechat ocenit. Sedmdesátá léta jsou totiž aktuálně velkým trendem, ať už díky popkultuře nebo zkrátka proto, že generace, která se v té době narodila, se chce nyní trochu vrátit zpět do svého dětství.

Tyto známky se vyplatí mít. Je to skvělá zbraň proti inflaci

„Lidé narození v 70. letech jsou dnes na vrcholu své kariéry, mají slušný příjem a mohou si dovolit utratit své peníze za věci, které jim dělají radost. A jestli něco vím, tak je to to, že lidé jsou kolem 50 let velice nostalgičtí,“ říká Sophia du Brul. Stejný osud čeká v trendech za pár let podle ní i „devadesátky“. Než se proto rozhodnete cokoliv vyhodit, přinášíme vám seznam věcí, které by mohly mít potenciálně větší hodnotu, než jste si mysleli.

Nábytek ze 70. let

Půdy jsou známé tím, že na nich najdete nepřeberné množství nábytku všeho druhu. Většina z nich asi skutečně nakonec skončí v kontejneru před barákem, ale některé kousky mohou mít skutečnou hodnotu.

Proto najdete-li v koutě pod pavučinou výrazný odkládací stolek, židli z poloviny století, křesla, která svou barvou vypadají spíš jako kýč než minimalistický kus nábytku z dnešní doby, je to přesně to, co hledáte. Ovšem závisí to především na stavu a kvalitě daného kusu nábytku.

Designové doplňky

Starý designový nábytek je jedna věc, ale někdy může mít velkou hodnotu i drobnost, kterou si nový majitel postaví do poličky, na stůl či pracovní desku v kuchyni a bude mu dělat radost. A na co bylo v „sedmdesátkách“ nahlíženo jako na kýč, může být dnes velice trendy bytový doplněk.

Obzvlášť cenné mohou být podle Sophie du Brul dobové vázy, sady nádobí, koktejlové doplňky jako šejkry, skleničky na martini či zábavná malá míchadla.

Vinylové desky

Dalším jasným příkladem jsou třeba i vinyly. Staré gramofonové desky mohou mít skutečnou hodnotu, obzvlášť pokud se jedná o vzácné či limitované edice nebo desky od (nejen) celosvětově úspěšných interpretů.

Hračky ze 70. let

Retro je obecně a dlouhodobě velkým trendem, a to i přesto, že jeho význam se mezi generacemi mění. Pro některé jsou retro 90. léta, pro jiné léta šedesátá. Jistotou podle cenové odhadkyně ale je, že letos úspěch zaznamenávají především léta sedmdesátá.

Chataři a chalupáři objevují skvosty. Jmění se pak dočkají po dražbě

Proto pokud máte doma cokoliv, co souvisí s érou Star Wars, Star Trek nebo s dobovým Legem, je logickým krokem nechat to ocenit. Mohou to být ale i jakékoliv jiné hračky ze zmiňované doby: „Pokud máte doma například originální postavičku Luka Skywalkera, stále za ni můžete dostat jmění, a to i přesto, že je v poničené krabici,“ myslí si cenová odhadkyně.

Retro oblečení a doplňky

Asi nikdo nepředpokládá, že ve skříni po babičce najdete několik kostýmků značky Chanel, Dior nebo Gucci, které jsou mezi sběrateli často velice vyhledávanými kousky. Co ale najít můžete, jsou jiné retro kousky, za které vám někdo také rád zaplatí.

Různé módní kreace ze 70. let můžete vidět v tomto videu:

Zdroj: Youtube

„Jsou to především vintage džíny značky Levi´s nebo například vojenské bundy, kabáty a další militaristické oblečení. Zvláštní kategorií jsou svatební šaty, které kromě retro nádechu přinášejí do života i životní příběh. Hodnotu ale mohou mít i barevné havajské košile, kovbojské boty nebo třeba sportovní dresy,“ radí průvodce vintage a luxusní second hand módou Vintage Information.

Knihy a komiksy

Někdy lze ale nalézt i staré knihy a komiksy, o nichž si mnohdy myslíme, že nemají žádnou, nebo jen mizivou hodnotu.

Některé komiksy ze sedmdesátých let však mohou svou hodnotou přesáhnout i váš roční plat. Tedy především ty zahraniční.

„V této době vznikala většina komiksových obrů jako je Marvel a DC. Co se týče jejich hodnoty, ty nejcennější přesahují cenu 2 milionů korun. Většina z nich má však cenu mnohem nižší. Ovšem na trh vstupuje nová generace sběratelů, kteří mohou mít jiné preference. Jistotou je, že cena komiksů neustále stoupá,“ tvrdí jednička v prodeji komiksů online Quality Comix.

Bobík válcuje i Supermana. Čtyřlístek je v ČR dál hitem, čelit ale musí Japoncům

A co se týče například našeho Čtyřlístku, originál prvního vydání z roku 1969 se podle webu Kurzy vydražil za 44 900 korun. Jistou hodnotu ale mají i Rychlé šípy či komiksy Káji Saudka.

Staré spotřebiče a fotoaparáty

Našli jste na půdě nebo ve skříni po babičce či rodičích starý fotoaparát? Odhodit ho do smetí s názorem, že dnes už filmové fotoaparáty neletí a digitální zrcadlovky nabízí mnohem lepší kvalitu snímků, by nebylo rozumné.

„Fotoaparáty s nutností instalace filmu jsou ve světě fotografie sice pasé, ale to neznamená, že nemůže mít padesát let starý fotoaparát hodnotu. Některé starší modely značky Polaroid mohou vydělat i pár tisíc korun, a to především kvůli jejich nostalgické hodnotě,“ uvádí web zaměřující se na techniku pro celou rodinu Techwalla.

Jak schovat cennosti na pláži? 6 míst, které zloději jen těžko odhalí

Vintage šperky

O tom, že mohou mít šperky nedozírnou cenu, není potřeba pochybovat. Nemusí však být vždy z ušlechtilého kovu ani mít v sobě zabudovaný briliant.

„Vintage šperky nejsou tak staré jako starožitné šperky. Obecně platí, že by měly být staré minimálně 20 let. Cenný šperk se dá sehnat nejen na půdách či v bytech po předcích, ale například i na bleším trhu nebo jej najít při koupi nemovitosti. A nemusí být ani zlatý. Hodnotu má i cenná bižuterie,“ uvádí firma Truval, jež se řadí mezi přední odborníky na staré šperky v USA.

Plakáty a reklamní cedule

Velkou oblibou se pyšní také dobové plakáty či reklamní cedule. Proto sběratelé z celého světa stále více oceňují originální plakáty nejen jako poutač, ale i jako dlouhodobou investici.

„Pokud se jedná o originál v dobrém stavu, který byl navíc vytištěn pomocí procesu kamenné litografie, je pravděpodobné, že bude mít velkou cenu. Oblíbené jsou plakáty s tématikou cestování, zimních sportů či automobilů. Nejžádanějšími plakáty jsou ale ty z oblasti filmové tvorby. Hodnotné jsou především plakáty z populárních filmů, jako například Dracula, Casablance nebo Čaroděj ze země Oz,“ tvrdí web, který se věnuje sběratelství plakátů Aproposter.

Součástky do automobilů

A pokud najdete v garáži staré automobilové součástky, ani toto rozhodně nepatří do šrotu nebo sběrného dvora. Než se rozhodnete je vyhodit, zkuste je nabídnout k prodeji. Mohou totiž pomoci v restaurování starých veteránů, tedy automobilů, které jsou více jak 30 let od data výroby.

Šaty Marylin, nehet Lady Gaga, starý toast. Lidé platí za věci celebrit miliony

„Když provádíte kompletní renovaci vozidla, největší část nákladů budou tvořit díly. Celková částka závisí na tom, jak kompletní obnovu provedete,“ tvrdí například automagazín Cars Direct.

Pokud plánujete kompletní obnovu původního vozu na starším voze, se kterým se běžně jezdilo, možná budete muset vyměnit řadu dílů. „Jestliže se chystáte restaurovat vůz za účelem ježdění na přehlídky veteránů, mohou náklady za díly přesáhnout i 220 tisíc za Camaro nebo Mustang,“ míní web.



