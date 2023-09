Pěstujete doma pokojové květiny? Pro jejich dobrý růst a bohaté květenství jim musíte dodat dostatek živin. Kupujete kvůli tomu drahá hnojiva v zahradnictví? Možná děláte chybu, protože stejné živiny získáte i z kuchyňského odpadu. Někteří zahradníci doma vyrobená hnojiva doporučují. Mají však opravdu takovou účinnost? A co nejznámnější z nich v podobě kávové sedliny či banánových slupek?

Trochu kávové sedliny můžete přidat do květináče | Foto: Shutterstock

Pokojové rostliny se neobejdou bez tří základních makroživin: dusíku, který zajišťuje růst, draslíku zodpovědného za kvalitní kořenový systém a fosforu na podporu vzniku pupenů a bohatého květenství.

Dále potřebují vápník, který udržuje pH v půdě a podporuje stavbu rostlinných tkání, hořčík k tvorbě chlorofylu, železo a mangan pro optimální látkovou výměnu a síru jako stavební prvek.

V ČLÁNKU SE DOČTETE:

* Skvělé hnojivo pro acidofilní druhy

* Pečlivě pozorujte vývoj rostlin

* Banány? Jedině bio

* Banánové slupky je nutné kompostovat

Skvělé hnojivo pro acidofilní druhy

Milovníků turecké kávy je u nás stále dost. Pokud mezi ně patříte, nevyhazujte kávovou sedlinu do koše, protože obsahuje nejenom výše zmíněnou trojici základních látek, ale kromě ní například ještě hořčík. Využít ale můžete samozřejmě i sedlinu z kávovaru, pokud si připravujete překapávaný nápoj.

Jak používat kávovou sedlinu jako hnojivo:

Zdroj: Youtube

Hnojení kávou prospívá acidofilním rostlinám, tedy těm, které dávají přednost lehce kyselejší nebo vysloveně kyselé půdě. Jde například o kapradinu, orchidej, perutýn, růži, rododendron, hortenzii, vřes, azalku, africkou fialku, spathiphyllum, anthurium, dracaenu nebo také doma pěstované jehličnany. Můžete lžíci vlhké sedliny přidat do horní vrstvy substrátu a smíchat s ním nebo ji použít k mulčování.

Druhou variantou je ředěná káva. Vložte do litrové nádoby polévkovou lžíci kávové sedliny a nechte louhovat. Můžete použít i zbytek nedopité kávy, zřeďte ho vodou v poměru 1:5.

Pečlivě pozorujte vývoj rostlin

Ať už zvolíte pevnou nebo tekutou podobu kávového hnojiva, aplikujte ho jenom jednou měsíčně, abyste to nepřehnali s množstvím dodávaného dusíku, mohli byste tím negativně ovlivnit pH substrátu. Někteří lidé zkoušejí hnojit i jednou týdně v domnění, že tím rostlinám maximálně prospějí, ale mohou způsobit pravý opak.

Vlétla vám do pokoje vosa? Tyhle tipy poradí, jak se jí rychle a bezpečně zbavit

Když začnete hnojit kávou, měli byste rostliny pečlivě sledovat. „Pokud listy začnou žloutnout nebo hnědnou špičky listů, je to znamení, že s kávou přidáváte do půdy příliš mnoho kyselosti,“ uvádí americká autorka článků o ekologickém zahradničení Colleen Vanderlinden pro web The Spruce, orientující se na ověřené rady pro domácnost, kutily a zahradníky. Web je součástí amerického vydavatelství Dotdash Meredith.

Vanderlinden dodává, že byste na výrobu hnojiva měli použít pouze černou neochucenou a neslazenou kávu.



Nahrává se anketa …

Pozorovat vývoj rostlin hnojených kávovou sedlinou a upravit dávkování podle situace doporučuje i americká vědkyně Linda Brewer na webu Oregonské státní univerzity. Vysvětluje, že „kávová sedlina je užitečná pro zlepšení kvality půdy. Vzhledem k tomu, že živí půdní mikroby, uvolňují se po její aplikaci látky, které podporují dobrou strukturu půdy a usnadňují její odvodnění.“

Banány? Jedině bio

Pestrý koktejl živin včetně vápníku, draslíku, hořčíku, fosforu a síry obsahují banánové slupky, takže je rozhodně nezahazujte. Ovšem v zájmu svých rostlin sáhněte po slupkách z bio banánů, protože ty standardně pěstované mohou obsahovat pesticidy, které se samozřejmě dostanou i do výsledného hnojiva. Tím byste rostlinám naopak uškodili.

Než přidáte banánové slupky k rostlinám, měli byste je zkompostovatZdroj: Shutterstock

Jak extrakt připravit? Pokrájejte banánové slupky na menší kousky a nechte v troubě na plechu vysušit. Rozdrťte je a drť promíchejte s hlínou. Můžete si připravit i tekuté hnojivo. Usušené rozdrcené slupky jednoduše zalijete vodou – lžičku na pět litrů vody.

Opravdu má banánové hnojivo slibovaný účinek? Řada zahradníků ho doporučuje a spousta lidí si ho doma připravuje. Někteří odborníci jsou ale skeptičtí, pokud jde o jeho účinky. Proč?

Banánové slupky je nutné kompostovat

Americký meteorolog Rob Dunst pro server věnující se zpravodajství a počasí na jihozápadě Floridy podnikl zajímavý experiment. Porovnával působení domácího hnojiva z vylouhovaných banánových slupek s hnojivem běžně dostupným v obchodě. Došel k výsledku, že hnojivo z obchodu má větší efekt. Dokonce poznamenává: „Nezdá se, že by domácí hnojivo z banánových slupek mělo větší přínos v porovnání se zaléváním rostlin obyčejnou vodou.“

Jak na odpadní mušky? Přenášejí bakterie a larvy, mohou napadnout i vaše tělo

Americká zahradnice s dvacetiletými zkušenostmi a blogerka Nadia Hassani uvádí pro The Spruce, že při zalévání vodou z banánových slupek jde sice o rozšířenou, ale nepříliš efektivní zahradnickou praxi.

„Hlavním problémem banánové vody je, že se z namočených slupek neuvolní draslík v takové formě, aby ho rostliny dokázaly využít. Mohou absorbovat pouze živiny rozložené mikroby a houbami,“ tvrdí.

Banánové hnojivo si můžete vyrobit takto:

Zdroj: Youtube

Můžete samozřejmě banánovou vodu vyzkoušet, ale chcete-li z banánových slupek získat maximum, použijte jako hnojivo kompostovanou formu. Ta rostlinám opravdu prospěje.