Někdy člověk může mít pocit, že ať dělá, co dělá, není schopný uklidit svou domácnost tak, aby vše mělo své místo a panoval zde soulad a harmonie. Zdá se, že všude jsou nějaké věci, které už není kam dát, protože skříně, zásuvky i poličky jsou plné a některé i přeplněné. Byt je zahlcený a přestává být místem, kde máme odpočívat a cítit se příjemně. Jak udržet uklizeno?

Nepořádek v domácnosti člověka rozptyluje a zneklidňuje. Jenže přebrat, vytřídit a přeskládat věci, případně přeorganizovat byt, není práce ani lákavá, ani jednoduchá. Své o tom ví youtuberka Nicol Dunčko alias Nika z Komínky, která se ve své sérii videí věnuje problému, proč a hlavně jak organizovat a uspořádat domácnost.

Zlepší se stav domácnosti, financí i sebevědomí

„Sama jsem si před několika lety prošla proměnou a organizací své domácnosti a můj život se díky tomu pomalu měnil. Vím, kde co mám, vlastním jen to, co potřebuji a využiji. Utrácím méně peněz, mám více času na sebe a svůj seberozvoj a cítím se doma opravdu jako doma, protože nemusím uklízet každý den,“ říká Nika z Komínky ve svém videu, v němž nabízí pět tipů, jak s organizací domova začít.

Pět organizačních tipů do vašeho domova:

Podle ní je jedno, co kdo chce ve své domácnosti či životě změnit. Důležité je odhodlání, plán, cíl a vytrvalost. „Jde nám o to vše promyslet, bychom udrželi pořádek na dlouhou dobu,“ upozorňuje ve videu Nika.

Organizace domácnosti zlepší vztahy, finanční rozpočet i sebevědomí a doma vás přestane rušit zbytečný nepořádek z věcí, které už těžko někdo využije.

Nahodilost však není na místě. Nové uspořádání domácnosti totiž nespočívá jen v nákupu nových organizérů, stejně jako problémy s úklidem nemůžete vyřešit pouhým pořízením dalších čisticích a uklízecích prostředků.

1. tip: Stanovení cíle a vypracování plánu

První věcí je mít dobrý plán a stanovený cíl. „Cíl bez plánu je něco jako sen a dost často se pak stane, že bez plánu se nikam nepohnete a zůstanete jen u úvah,“ podotýká ve videu Nika z Komínky.

Podle ní je důležité, aby si člověk nejprve napsal, čeho se bude jeho úsilí týkat a čeho chce vlastně dosáhnout. Měl by při tom jít i do nejmenších detailů.

Nestačí jen napsat, že chcete nově přerovnat a zorganizovat kuchyň, ale je potřeba to specifikovat a přemýšlet nad tím, jak naložit s různými částmi kuchyně. Například jak účelně ukládat potraviny nebo kam dát hrnce, aby nepřekážely, a přitom byly po ruce.

„Všechny své nápady a myšlenky si zapište. Ano, bude s tím víc práce, ale výsledek bude stát za to,“ radí Nika ve videu. Mějte na paměti, že splnění jednoho úkolu by v běžném denním chodu domácnosti nemělo trvat déle než hodinu. Jde hlavně o to, aby se vám úklid šuplíku nebo poličky podařilo dokončit a zažili jste pocit prvního úspěchu.

2. tip: Plánujte přesně, abyste neprokrastinovali

Na úkoly, které vás v domácnosti čekají, si vyhraďte přesný čas. Zapište si do kalendáře, kdy se do do nich pustíte, a dbejte na to, aby termín nekolidoval s jinými povinnostmi. Pokud plánování podceníte, z úkolu neuděláte svou prioritu a na zamýšlenou činnost vám nezbude čas, nebo ji prostě odložíte, budete prokrastinovat.



Pokud vás bude zápis v kalendáři na plán upozorňovat, a tím vás limitovat, máte větší šanci na úspěch.

3. Třiďte a zbavujte se nepotřebného

Jak organizovat správně? Nejlépe je zvolit si svůj dnešní projekt, tedy zásuvku nebo poličku, a mít jasno, jakého cíle chcete dosáhnout. Všechny věci ze zásuvky nebo poličky vykliďte a vytřiďte z nich ty, které už nepotřebujete a nevyužíváte, i věci rozbité a nefunkční.

Držíte v ruce nějakou věc a nevíte, kam ji uložit, nebo si nevzpomínáte, proč jste si ji koupili? Dejte ji do krabice s věcmi, které chcete někomu darovat nebo prodat, a zbavte se jí. Tento krok je velmi důležitý i pro udržitelnost do budoucna.

„Třídění a zbavování se nevyužívaných věcí v domácnosti jsou alfou a omegou organizace. Věci, které si chcete ponechat, vložte do šuplíku či police s předem vybranými organizéry,“ říká ve videu Nika.

4. tip: Nepřesouvejte věci

Buďte důslední a dokončete všechny plánované kroky v každé části domácnosti. Pokud se vám podaří zorganizovat větší část domácnosti najednou, budete ve výhodě. Může se totiž stát, že uklidíte většinu zásuvek, a když se pustíte do další, najdete v ní mnoho věcí, které ještě nemají své místo.

Protože nevíte, kam s nimi, strčíte je jinam a skončíte s velkým množstvím zbytečných věcí, které točíte v domácnosti dokola a přemísťujete je z místa na místo a z pokoje do pokoje.

Našli jste šroubek nebo kousek plastu a nevíte, k čemu jsou a kam patří? Přestaňte je přesouvat a pryč s nimi. I proto je tak důležité organizaci dokončit, ať už postupně nebo naráz.

5. tip: Přestaňte být perfekcionisté

Přílišná důslednost, přesnost a svědomitost bývá někdy na cestě k cíli překážkou. Lidé, kteří mají největší problém s organizací své domácnosti, bývají často perfekcionisté. Hledají perfektní řešení, a když je nenacházejí, jejich úsilí může vyjít vniveč.

„I já sama jsem s tím měla na začátku velký problém. Chceme koupit ty pravé organizační pomůcky a chceme přesně vědět, jak bude vše na konci vypadat. Ale může se stát, že zůstanete uzamčeni v procesu plánování, nikdy nezačnete reálně konat a budete prokrastinovat,“ varuje Nika ve videu.

Organizace domova podle ní nemusí být perfektní, ale musí být funkční a zbavit domácnost zahlcení věcmi a nepořádku.

Takže pokud to s ní myslíte vážně, začněte. Na úvod vám stačí jen papír, pero, diář a pevné odhodlání.

Nikol Dunčko, zakladatelka projektu Komínky – Well Organized Home, se organizací domova a minimalismem v životě zabývá již od roku 2014, kdy bydlela v Dubaji nebo v Hong Kongu a procestovala mnoho zemí chudých i bohatých. „A právě tyto zkušenosti mě naučily pokoře k lidem i věcem, které na cestě životem potkáme. Během cestování jsem se naučila žít z jednoho až dvou kufrů, s věcmi, které opravdu nosím, využívám a mám určitým způsobem ráda,“ říká. Věří, že organizace domova zlepší každému člověku kvalitu života a ušetří mnoho cenného času a nervů.