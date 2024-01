Začátek roku je ideálním obdobím, kdy se rozloučit s věcmi, které už v životě nepotřebujeme, neslouží nám a jen zaplavují naše domovy. Už tak trávíme úklidem velké množství času, tak proč to doma trochu neprobrat a neulehčit si práci. Téměř v každé domácnosti se najde několik věcí, které nejsou nic jiného než dobře uklizený odpad. Kterých věcí se můžete s klidem zbavit?

Organizovaná domácnost nabízí mnohem více úložného prostoru. Vyhoďte vše, co nepotřebujete. | Foto: Shutterstock

Ze starých prostěradel si můžete vyrobit patchworkovou deku:

Zdroj: Youtube

V těchto temných dnech, kdy ráno vstáváme do tmy a z práce se vracíme rovněž již po západu slunce, většina z nás energií příliš nepřekypuje. Venkovní aktivity si příliš neužíváme a stahujeme se do svých teplých domovů. I tam ale můžeme být užiteční a udělat si novoroční čistku, díky které se nám bude doma volněji dýchat. A pokud jste velký úklid v průběhu několika předchozích let odkládali, nahromaděné věci mohou zabírat skutečně hodně místa, které by se dalo využít mnohem lépe.

Jenže jak a kde začít? Malými krůčky, které ovšem znamenají velký posun vpřed. Pojďte se podívat, na kterých místech v domácnosti se vám hromadí nejvíce odpadu. Koš to skutečně není.

Věci, který se můžete zbavit

Říká se, že leden je typický tím, že končí něco starého, ale ještě úplně nezačalo něco nového. Pro některé lidi to znamená stres z neznámého, pro jiné příležitost, jak si následující rok udělat po svém. Jedná se vlastně o totéž, jen záleží, k jakému přístupu se přikloníte.

Chcete-li mít ale v letošním roce domácnost jako ze škatulky, je potřeba začít postupnými kroky. Než začnete leštit okna a drhnout podlahu, pojďte se raději podívat na místa, která nejsou skoro vidět, jestli v nich neleží něco, co už mělo být dávno v odpadu. A že takových míst je v každé domácnosti minimálně pět, dokazují následující řádky.

Zastaralé předměty ze spíže

Špajz, spíž nebo skříňky v kuchyni často skrývají věci, o kterých jsme už ani nevěděli, že je doma máme. Používáme je sice denně, ale s dalšími nakoupenými věcmi popostrkujeme různé suroviny dál do šuplíku či police a během roku si takto můžeme nashromáždit slušnou zásobu prošlých potravin. Aniž bychom to zamýšleli, část našich zásob je buď žluklá, plesnivá, prošlá nebo se do ní nastěhovali mravenci či potravinoví moli.

Nejprve proto vše vyndejte a důkladně protřiďte, co má smysl zachraňovat a čeho se zbavit. Pokud chcete maximalizovat úložný prostor v domácnosti, je potřeba jej nejprve důkladně protřídit. Budete překvapeni, kolik místa tím získáte. Než vrátíte suroviny zpět, police a šuplíky důkladně otřete vlhkým hadrem namočeným v saponátu.

Organizovaná spíž je základem fungující kuchyně:

Účtenky a potvrzení o výběru z účtů

Jste zvyklí mít doma úložný box, do kterého dáváte všechny účtenky z týdenních nákupů, čerpání na benzinových stanicích či nákupu bot, oblečení, spotřebičů a dalších nezbytností? Nikdy nevíte, kdy je budete potřebovat, že? Účtenky se ale velice snadno hromadí a pokud je pravidelně netřídíte, zabírají hodně místa. Pokud je navíc shromažďujete několik let, mnoho z nich už vám stejně k ničemu neposlouží, a navíc mezi nimi v případě potřeby jen těžko najdete tu pravou.

Taháte ze sušičky vlhké, zmačkané a zatuchlé prádlo? Odnaučte se zbytečné chyby

„V dnešní době je často možné nechat si zaslat účtenku online a pokud nakupujete v kamenném obchodě a účtenky domů nosíte, kupte si konkrétní složku, do které budete účtenky schovávat. Schovávejte si jen ty důležité, pravidelně je třiďte a vyhazujte všechny staré, které nepotřebujete,“ doporučuje technologický magazín Tom´s Guide.

Účtenky z restaurací, obchodů s oblečením a výběrů z bankomatu. Takové krabice se můžete směle zbavit.Zdroj: Shutterstock

Staré ložní prádlo

V ideálním případě by nám měly stačit dvě sady ložního prádla na každé lůžko, plus jedna sada navíc pro případ neobvyklé události. V domácnostech to však často vypadá tak, že se ložní prádlo hromadí a někdy to dojde až tak daleko, že nejde skříň skoro zavřít. Všechna ta povlečení, která vám kdysi někdo daroval, nebo jste si koupili nové a staré vám bylo líto z nostalgie vyhodit ale jen zabírají místo.

Pokud je vám ale líto staré ložní prádlo vyhodit, máte několik možností, co s ním udělat. „Staré přikrývky, povlečení či prostěradla můžete darovat například Armádě spásy, útulkům pro zvířata, ale pokud jsou stále pěkné, můžete je věnovat i přátelům nebo odvézt na chalupu. Ze starých bavlněných prostěradel pak můžete vyrobit skvělé utěrky, přetahovací hračku pro psa i patchworkovou deku,“ radí specialista na matrace a ložní prádlo Purple.

Nákupní tašky Hromadu igelitových tašek nahraďte několika látkovými. Zdroj: Shutterstock

Je vám líto vyhazovat igelitové tašky, ve kterých si pravidelně nosíte potraviny v rámci každodenního či týdenního nákupu? Pokud jich máte jen pár, není to problém. Horší je, pokud pravidelně igelitky zapomínáte a kupujete při každém nákupu další a doma je pak vrstvíte na nekonečně vysokou hromadu. Přiznejme si to, takové množství tašek nemáte šanci za celý život použít, pokud si z nich nechystáte vyrobit skleník…

Existuje špatná pozice při močení? Ano. A bohužel ji používá většina žen

Přebytečné igelitové tašky proto odneste do kontejneru na plasty a ponechte si jich jen tolik, kolik doopravdy potřebujete a využijete. Nebo si místo nich kupte látkové či papírové, které se dají použít opakovaně, ale i recyklovat. Papírové tašky můžete použít i k přenosu papírového odpadu do sběrných kontejnerů a rovnou je tam nechat.

Prošlé léky

Lékárničku pro případ, že nás či naše blízké zaskočí náhlá viróza, bolest hlavy či zažívací obtíže, má doma asi každý. Ale ruku na srdce, kolik z vás si v ní dělá pravidelně pořádek a vyhazuje léky s prošlou dobou použitelnosti? Každý lék má na sobě informaci o tom, do jaké doby se má po otevření spotřebovat, případně vrátit do lékárny. Jen málokdo však tuto lhůtu dodržuje a v domácí lékárničce nechává lék pro případ další potřeby. To však nejenže vytváří nepořádek, ale v některých případech i riziko nebezpečí při následném užití.



„Léčivé přípravky s prošlou dobou použitelnosti mohou být méně účinné nebo dokonce i rizikové, a to kvůli probíhající změně chemického složení. V některých lécích mohou začít růst nebezpečné bakterie a obzvláště silná antibiotika mohou po uplynutí doby použitelnosti selhat při léčbě infekcí. To vede nejen k závažnějším onemocněním, ale i k rostoucí rezistenci na antibiotika,“ tvrdí americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv.

Zdůrazňuje proto, že po uplynutí doby použitelnosti již není zaručeno, že bude lék bezpečný a účinný. Prošlé léky ovšem nepatří do koše, ale zpět do lékárny, aby neskončily ve špatných rukách. Léky nesplachujte ani do umyvadla či toalety.