Rozhlížíte se po svém bytě a cítíte lehkou nespokojenost? Možná máte dojem, že by interiér potřeboval trochu povznést, jenže na velkou přeměnu nejsou peníze ani čas. Podle bytových designérů však často postačí jen změna několika detailů a prostor najednou ožije a získá nový ráz. S několika jednoduchými úpravami a vhodně zvolenými doplňky můžete vzbudit dojem pohodlí, náročnosti a sofistikovanosti. Jak i s omezeným rozpočtem dosáhnout luxusního vzhledu bytu?

Pokojové rostliny pomáhají čistit vzduch v bytě, ale také dotvářejí jeho vzhled a styl | Foto: Shutterstock

Věci, kterých se dotýkáte

Bylo by hezké mít k dispozici bytového designéra a exkluzivní věci, ale není to podmínka zajímavě vypadajícího bytu. „Styl si za peníze nekoupíte. Ale skvělý styl naopak může vyvolat dojem, že zařízení vašeho interiéru stálo mnohem víc peněz, než jste za něj ve skutečnosti vydali,“ shodují se interiéroví návrháři.

Jejich častou radou je, že byste se měli soustředit na věci, kterých se dotýkáte. Například v koupelně nebo v kuchyni je dobré zaměřit se na kohoutky, kliky a úchytky. Jejich výměna je relativně levná a navíc ji můžete provést sami.

Rodinný domek s mnoha neotřelými nápady, které se mohou hodit i vám:

Zdroj: Youtube

„Možná si nemůžete dovolit špičkovou kuchyňskou linku nebo novou koupelnovou sanitu, ale solidní kvalitně vyrobená baterie nebo úchytky na skříňkách vám při každém dotyku přivodí pocit luxusu,“ píše web House & Garden, který se zaměřuje na životní styl.

Další věci, které každodenně požíváte, jsou například skleničky, ubrousky či ložní prádlo. Pokud investujete do nových a dobře je vyberete, přinesou vám při každém použití malé potěšení.

Plátěné ubrousky, hezké sklo a kvalitní porcelán

Podle webu Real Simple, který se zabývá testováním výrobků pro domácnost, můžete se svými malými změnami začít u rodinného stolování a namísto jednorázových papírových ubrousků pořídit plátěné.

„Okamžitě zkrášlí stolování a jsou šetrnější k životnímu prostředí,“ píše web. Navíc se dají obměňovat podle ročních období: v létě světlé a s potiskem, na podzim v teplých a zemitých barvách.

Jste unavení a nestíháte uklízet? Jak za 15 minut denně zvládnout i velké věci

Pokud k tomu ještě přidáte pár kousků kvalitního hezkého porcelánu, ať už hrníčků nebo talířků, nové zajímavé skleničky a malou vázu s květinami, stůl bude krásně prostřený a zážitek ze stolování se výrazně vylepší.

„Jídlo je něco, co je třeba oslavovat, užívat si a má svůj vlastní luxus,“ připomíná web House & Garden.

Měkké přehozy, kožešiny… A karafa

Chcete vylepšit vzhled své ložnice? Pořiďte si na postel měkký přehoz, vlněný, nebo bavlněný, z umělé kožešiny, s třásněmi i bez nich.

Přehozy a ovčí kůže patří mezi designérské triky, jak vzbudit dojem luxusu. Položte přehoz z umělé kožešiny na postel nebo krémovou jehněčí kůži na křeslo a efekt hned uvidíte.

„Je to také snadný způsob, jak do bytu nenásilně začlenit sezonní barevné odstíny. Například na podzim použijte sytou dýňovou barvu a na zimu loveckou zelenou,“ radí Real Simple.

Vzhled ložnice povznese i pouhá karafa na nočním stolku. Nejenže vypadá dobře, ale navíc vyřeší problém s noční nebo ranní žízní, aniž by člověk musel vstát z postele.



Nahrává se anketa …

Nový vzhled polic a poliček

Zahleďte se na police a poličky v místnostech. Pokud jsou zaplaveny hromadou brožovaných výtisků, knih, které se povalovaly na konferenčním stolku, suvenýrů či sběratelských předmětů a působí poněkud neuspořádaným dojmem, je čas dát se do práce.

Nápaditě a s rozmyslem uspořádané věci v knihovně a na policích udělají s interiérem divyZdroj: Shutterstock

„Pro začátek zvažte uspořádání knih podle barev. I když to nebude úplně dokonalé, jejich řazení bude vypadat promyšleněji,“ doporučuje Real Simple. Pokud na to máte místo, zkuste uložit malou hromádku knih vodorovně a police ozvláštněte vázami, svícny, zarámovanými fotografiemi či obrázky, aby aranžmá vypadalo osobitě a stylově.

Světla, svíčky, zrcadla

Dalším snadným krokem je obměnit doma svítidla nebo jen přidat nová.

„Ať už vyměníte závěsná svítidla v kuchyni, nebo přidáte do obývacího pokoje zajímavou lampu, je to skvělý způsob, jak dát svému domovu tu správnou atmosféru, abyste se v něm cítili útulně a luxusně,“ doporučuje web House Beautiful.

Připomíná, že zdrojem světla a zajímavými předměty jsou také svíčky a svícny, které dodají každému prostoru podstatu, styl a eleganci. Světelné podmínky zlepšují i zrcadla: ozvlášťňují místnosti, vypadají skvěle a pomáhají světlu proudit pokojem.

Rostliny a květiny dotvářejí styl

Pokojové rostliny nejen pomáhají čistit vzduch ve vašem bytě, ale také dotvářejí jeho vzhled a styl. Navíc si můžete vybírat z nepřeberného množství druhů. Do malých místností menší pokojovky, do větších velké rostliny a efekt bude zaručen. Důležitou úlohu hrají také tvary, vzory a materiál květináčů.

S luxusem často souzní jednoduchost. „Udržujte svůj prostor tak uklizený, jak je to jen možné, ať každý předmět, který vlastníte, má své místo,“ zdůrazňuje portál pro design Home and texture.

Luxusním dojmem působí živé květiny. Ano, jsou drahé, ale my nepotřebujeme žádnou megakytici. „Jednoduchá levná kytice, kterou dostanete v obchodě s potravinami, může být vše, co potřebujete k dodání sofistikovanosti,“ píše portál My Domaine zaměřený na design a dekor.

Samozřejmě záleží na tom, do jaké vázy a jak květiny naaranžujete. „Kytici rozdělte, poté vytvořte několik malých aranžmá, která rozmístíte po domě. Zásah do vaší peněženky a času je minimální, ale dopad na váš domov je obrovský,“ uvádí MyDomaine.

Stelete si ráno postel? Jste výkonní. Ale podle některých vědců si ničíte zdraví

V podstatě ale stačí vyjít ven, utrhnout pár zajímavých rostlin nebo ulomit nějaké větvičky a naaranžovat do vázy. I tato zeleň váš prostor prosvětlí.

Ručníky s monogramem a elegantní dávkovač mýdla

„Není nic nadčasovějšího než ručník s monogramem. Jsou elegantní a vypadají dobře v každé koupelně,“ píše Real Simple. Kdo to umí, vyšije si je sám, v opačném případě pověří babičku, nebo šikovnou kamarádku.

A když už budete mít monogram na ručnících, proč ne také na lněných ubrouscích nebo na županu? Kdysi přece byly monogramy na prádle a textilním vybavení domácnosti zcela běžné.

Není nic nadčasovějšího než ručník s monogramem. Jsou elegantní a vypadají dobře v každé koupelněZdroj: Shutterstock

Koupelně pomůže také zajímavý dávkovač mýdla ve stylu, který odpovídá jejímu vybavení. Nic nezkazíte jednoduchou bílou keramickou nádobou s pumpičkou. Stejný efekt bude mít u dřezu na kuchyňské lince, kde poslouží jako dávkovač na saponát.

S podzimem přichází čas nachlazení, rýmy a papírových kapesníků. Zkuste je umístit do stylového zásobníku. Zásobníky se vyrábějí z textilu, plastu i keramiky, stačí jen vybrat takový, který bude dostatečně zajímavý a do vašeho interiéru se bude hodit.