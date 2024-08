Dracény jsou nádherné, atraktivní rostliny do interiéru - a nevyžadují zvláštní zacházení.

Dracéna neboli dračinec patří k nejatraktivnějším bytovým rostlinám. Je to poměrně vysoká kráska; dorůstá zhruba do výšky 150 centimetrů. Při dobré péči se však umí vydat směrem ke stropu ještě o pár desítek centimetrů blíž.

Šťastný bambus krok za krokem

Krása dracény je v trsech listů

Dracény zdobí interiér především krásnými trsy různě dlouhých a širokých listů. Ty jsou podle zvoleného druhu buď jen zelené, nebo s bílými, případně žlutými pruhy. Existuje i dracéna s purpurovým okrajem listů.

Podoba listů je vlastně jediným citelným rozdílem mezi pěstovanými druhy. Péči totiž vyžadují všechny stejnou a dobrou zprávou je, že ji zvládnou i začátečníci.

Nejčastější druhy dracén pěstované v interiérech Draceana marginata: Pochází z Madagaskaru. Její úzké zelené listy, vyrůstající paprskovitě z kmínku, mohou být čistě zelené, případně s purpurovým okrajem.

Draceana frangrans: Tento druh dracény, takzvaná dracéna vonná, může vyrůst až do výšky dvou metrů. Má široké převislé listy se žlutým pruhem uprostřed. V pokročilejším věku kvete a její květy nádherně voní.

Draceana reflexa: Říká se jí také „Píseň Indie“. Stejně jako druh frangrans, i reflexa má žlutě panašované listy. V tomto případě jsou ovšem úzké a vyrůstají v bohatých růžicích. Zdroj:The Spruce

Pěstování zvládne i začátečník

Před pořízením dracény je potřeba se v domácnosti poohlédnout po místě, kde jí bude dobře. „Dracéna vyžaduje především kout bez přímého slunečního světla. To by ji totiž mohlo brzy spálit a zahubit,“ píše lifestylový web The Spruce.



Právě tato vlastnost dělá z dracény ideální solitérní rostlinu do prázdných koutů daleko od oken, kde by rostliny milující slunce strádaly. Ale pozor: bez přímého slunce se dracéna sice ráda obejde, ovšem bez dostatečného rozptýleného světla ne. „Její listy pak ztrácejí barvu a jsou nehezky vytáhlé směrem k tušenému zdroji světla,“ dodává The Spruce.

Kromě vhodného místa rostlina potřebuje i správnou zálivku. Vodu má ráda, spořádá jí dost. Trpí však při dlouhodobém stání v misce plné vody.

„Od jara do podzimu, tedy během vegetačního období, udržujte půdu kolem rostliny neustále vlhkou,“ doporučuje lifestylový web a připomíná, že přebytečnou vodu je potřeba vylít.

Kromě dlouhodobého přelití má dracéna ještě jednoho úhlavního nepřítele, a tím je průvan.

V době vegetačního klidu ocení omezení zálivky. O to vyšší jsou však její nároky na vzdušnou vlhkost. Přece jen je to tropická rostlina a suchý vzduch ve vytopených bytech jí může ublížit. Vhodné je rosení klidně i několikrát za týden.

Vdechuje toxiny, vydechuje kyslík

Kromě nenáročného pěstování a atraktivního vzhledu má dracéna ještě jednu skvělou vlastnost. Patří totiž k nejúčinnějším čističkám vzduchu v rostlinné říši.

„Dracény jsou mimořádně výkonné při filtrování vzduchu v interiéru. Umí z ovzduší odfiltrovat formaldehyd, benzen, xylen, toluen a trichlorethylen. Tyto látky prostě vdechne a v noci pak uvolňuje do prostoru kyslík, což z dracén dělá ideální rostliny nejen do ložnice,“ potvrzuje například web Airly, který se na problematiku čistoty vzduchu specializuje.

Šťastný bambus není bambus

Znáte tu svěží a překrásně zelenou rostlinku, kterou v květinářstvích prodávají jako šťastný bambus? Ve skutečnosti se nejedná o bambus, ale o dračinec Sanderův, kterému se říká i dračinec pruhovaný (Dracaena sanderiana).

Šťastný bambus je ve skutečnosti druhem dracény:

Tento druh dracény pochází z Afriky. Ve své dnes známé atraktivní podobě, kterou jí dává především spirálovitě se kroutící kmínek, se začal pěstovat v Asii. Právě v asijských zemích se dračinec pruhovaný stal oblíbeným dárkem díky pověsti o tom, že do domu přináší štěstí.

Překvapivým členem široké rodiny dracén pak je i tchýnin jazyk, který se podle webu Airly řadí mezi jednoznačně nejvýkonnější čističky vzduchu. Více nejen o této rostlině se dozvíte v dřívějším článku Zelené kouzlo: Tři pokojovky, které doma působí jako čističky vzduchu.

