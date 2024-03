Podlaha bývá místem, kde se shromažďuje nejvíce nečistot. Pokud jsou mezi členy domácnosti i malé děti a domácí mazlíčci, množství drobků, chlupů a dalšího nepořádku se násobí a vyžaduje častější úklid. Jenže s obyčejným smetákem se musíme hodně sklánět a ohýbat záda, abychom nečistoty nametli na lopatku. A vytahovat několikrát denně vysavač a tahat kabel nikoho moc nebaví. Automatické robotické vysavače jsou zase docela drahé. Kompromisem může být elektrický zametač podlah a koberců. Co umí elektrický zametač? A podle čeho vybrat elektrický zametač, aby byl dobrým pomocníkem?

Konstrukce zametače je jednoduchá: má úklidovou hlavici a rukojeť | Foto: Shutterstock

Mezi smetákem a vysavačem

Možná si vzpomínáte na jednoduché mechanické zametače, které používaly naše maminky a babičky k rychlému úklidu. Částečně nahrazovaly smeták, nebo vysavač. Měly rotační kartáče, které při pohybu po podlaze shromažďovaly nepořádek z podlahy ve výklopném zásobníku, který se po naplnění nebo po dokončení úklidu vysypal.

Mechanické smetáky se stále prodávají, ale jejich mladší bratři – elektrické zametače – jsou účinnější. „Elektrické smetáky neboli zametače představují alternativu k akumulátorovým vysavačům. Jde o efektivní pomocníky v boji proti nejrůznějším nečistotám a to jak na pevných površích, tak i na kobercích,“ píšou prodejci elektroniky.



Tyto jednoduché přístroje odstraní z podlahy s pevným povrchem drobky, zvířecí srst, vlasy a další hrubé i jemné částečky špíny. Na kobercích fungují tak, že je pročešou a odstraní z nich nečistoty.

Jejich obrovskou výhodou je to, že se nemusíme vůbec sklánět a ohýbat záda. To může být zejména pro seniory velkou pomocí. Elektrické zametáky nečistotu vtáhnou do zásobníku. A i ten se pak dá pohodlně vysypat, aniž bychom se museli ohýbat.

Chcete mít doma uklizeno? Co byste měli dělat každý týden a co stačí 1x ročně

Výrobci upozorňují, že elektrické zametače nemohou plnohodnotně nahradit vysavač. Na jemný prach skutečně nestačí, ale s většími částečkami si poradí a na rozdíl od vysavačů jsou bezhlučné.

Navíc není nutné je příliš často nabíjet. „Při jednom nabití vydrží v provozu relativně dlouho,“ informují prodejci. Doba chodu závisí na typu modelu, většinou se pohybuje mezi 30 až 60 minutami.

Jak fungují elektrické zametače

Elektrické zametače fungují na podobném principu jako ty mechanické. Mají rotační kartáče, které nabírají nečistoty z podlahy a odvádějí je do výklopného zásobníku, který lze snadno vyprázdnit.

Z nádoby se nečistoty snadno vysypouZdroj: se souhlasem výrobceObsluha zametače je velmi jednoduchá a manipulace s ním nenáročná: je lehký a nemá žádný přívodní kabel. Není potřeba se k němu shýbat, což ocení zejména senioři a lidé, které trápí bolavá záda.

Konstrukce přístroje je jednoduchá: má úklidovou hlavici a rukojeť. Úklidová hlavice může mít klasický obdélníkový tvar, ale může být i trojúhelníková, což umožňuje o něco snazší přístup do rohů v místnostech.

Rukojeť bývá teleskopická, takže ji můžete prodloužit, aby se dostala pod nábytek nebo do nepřístupných míst. Mívá ergonomický tvar s otočným kloubem, který umožňuje otáčení až do 360 stupňů. Nezanedbatelným faktorem je v případě elektrického zametače také jeho nízká pořizovací cena.

Na co se informovat před koupí elektrického zametače: na jaký typ podlahy je možné jej používat

doba chodu na jedno nabití

kapacita sběrné nádoby

délka rukojeti a rozměry hlavice a smetáků

Jaké zametače jsou na trhu

Na trhu je řada zametačů v nejrůznějších cenových relacích. Dají se koupit už v ceně kolem 400 korun, ale i za šest a více tisíc korun.

Cena 500 – 700 korun:

Verk 15125 je bezdrátový, lehký, tichý a odolný. Otočná hlava usnadňuje manévrování, vysává i v těžko dostupných místech. Nabíjecí akumulátor umožňuje až 45 minut luxování na jedno nabití. Záběr hlavice činí 29,5 centimetru.

Verk 15125Zdroj: se svolením výrobce

MAXXX má čtyři silně rotující kartáče elektrického uklízeče, které sbírají po všech stranách drobné i větší nečistoty pomocí jemných otočných kartáčů. K příslušenství patří akumulátor a adaptér na dobíjení.

MAXXXZdroj: se svolením výrobce

Cena od 700 do 1000 korun:

Royalty Line CS-402.1 odstraňuje nečistoty z parket, dlaždic, koberců a předložek. Má pevnou rukojeť. Kovová tyč je dělitelná na tři části pro snadné skladování. S plně nabitou baterií uklidí až 50 metrů čtverečních. Nepřetržitý provozní výkon je 50 minut. Hlučnost: 80 decibelů. Kapacita nasbíraného prachu: 700 ml.

Royalty Line CS-402.1Zdroj: se svolením výrobce

Cena kolem 1000 korun:

Black & Decker PSA115B-QW. Objem nádoby: 0,355 litru. Hmotnost: 0,9 kilogramu. Podlahovou hlavici tvoří tři rotační kartáče. Nádoba na nasbírané nečistoty je průhledná. Zametač pracuje na bázi lithiového akumulátoru. Po práci stačí smeták vložit do skladné nabíjecí základny, ve které bude za 10–12 hodin znovu připraven k provozu. Integrovaný lithiový akumulátor vydrží nabitý přes 80 procent své kapacity až 90 dní i v případě, že se se zametačem nepracuje.

Black & Decker PSA115B-QWZdroj: se svolením výrobce

Cena kolem 2000 korun:

Kärcher KB 5 1.258-050.0. Lehká a prostorově úsporná akumulátorová elektrická metla zcela odstraní viditelné nečistoty pomocí univerzálního kartáče. Díky flexibilnímu dvojitému kloubu se bez námahy vejde mezi židle a pod nábytek, bez problémů čistí schodiště a efektivně zametá až po okraje místnosti. Doba chodu baterie je 20 až 30 minut. Hmotnost bez baterie činí 0,8 kilogramu, pracovní šířka kartáče je 210 milimetrů.

Kärcher KB 5 1.258-050.0Zdroj: se svolením výrobce