V každé domácnosti najdeme několik extrémně špinavých věcí, se kterými denně přicházíme do kontaktu. Toaleta, houbička na nádobí nebo klávesnice patří mezi nejšpinavější věci, které máme doma. A bohužel máme jednu z nich i v šuplíku s kuchyňským náčiním. Kolik špíny a mastnoty v sobě ukrývá dřevěná vařečka odhalila influencerka Eliška Popková, jejíž triky na snadný úklid dobývají české sociální sítě.

Eliška Popková miluje čistotu a své úklidové vychytávky pravidelně sdílí na sociálních sítích. | Foto: Shutterstock/ Se svolením Elišky Popkové

Ukrývá se v ní letitá špína a mastnota. I přesto tuto kuchyňskou pomůckou denně strkáme do svého jídla a obohacujeme tak svoje obědy a večeře o značnou dávku mastnoty a zbytků z minulých jídel. Milovnice úklidu Eliška Popková, která radí lidem, jak si zjednodušit úklid, vyzkoušela čisticí metodu, při níž odhalila, kolik špíny se ve vařečkách ukrývá. Když tento postup poprvé vyzkoušela, rozhodla se, že si ho nemůže nechat jen tak pro sebe a podělila se o něj se svými sledujícími.

Rady, jak si zjednodušit úklid

Není sice tak známá jako úklidová guru Marie Kondo, ale i tak si mezi českými sledujícími vydobyla vysoké postavení. Jmenuje se Eliška Popková a na sociálních sítích vystupuje jako @perfekcionistkaeliska, která pravidelně sdílí se svými 152 tisíci sledujícími nápady usnadňující úklid a šetřící čas i peníze.

V minulosti se se svými sledujícími podělila o tom, jak vyčistit připálenou varnou desku, pánvičku, pekáč nebo třeba pohovku. Tentokrát se ve své úklidové výzvě podívala podrobně na to, kolik špíny se ukrývá v běžných vařečkách, kterými denně mícháme své jídlo.

Nejšpinavější kuchyňské náčiní

Každá žena, nebo i muž, u kterých je vaření na denním pořádku, potřebují k přípravě jídla několik druhů kuchyňského náčiní. Troufáme si říci, že jedním z nich je v každé domácnosti vařečka. Některé rodiny mají vařeček více, ale jsou i takové, kde mají vařečky dvě – velkou a malou, které se střídají při hnětení těsta, míchání omáčky, polévky, opracovávání masa, nebo míchání pudingu.

Napadlo vás ale někdy, kolik nečistot a mastnoty v takové vařečce zůstane? Respektive kolik předáváte s každým dalším vařením do nového jídla?

Jak si vyrobit znovupoužitelné vlhčené ubrousky pro úklid radí v tomto videu.

Dřevo je porézní materiál, proto do sebe nasaje při vaření mnoho. A pokud navíc necháte vařečku zaschnou a čistíte ji až s odstupem, a i přesto ji pak jen lehce omyjete, můžete si být jisti, že část oběda zůstala uvnitř. Se skvělým trikem, který dostane špínu ven, přišla milovnice úklidu Eliška Popková. Jakmile zjistíte, co se z vařeček vyplavilo, zařadíte tento tip i do své úklidové rutiny. O metodě informoval i britský deník Daily Mail.



Eliška Popková: Jak pořádně vyčistit vařečky

K tomu, abyste z vařeček dostali veškerou špínu a nasátou mastnotu, budete potřebovat jen dvě věci:

Hrnec s vroucí vodou

Půl hrnečku kyseliny citronové

Postup:

Do většího hrnce dejte vařit vodu.

Jakmile začne voda vřít, přidejte půl hrnečku kyseliny citronové, která pomůže odstranit zápach a vytáhnout mastnotu.

V tuto chvíli vložte do vody vařečky používanou částí dolů.

Nechte povařit 20 až 30 minut.

Pak už stačí jen opláchnout a nechat vyschnout.

Jakmile vařečky po půl hodině vytáhnete, nebudete se stačit divit, co po sobě ve vodě zanechaly. Ne nadarmo někteří sledující přirovnávali vodu po vytažení vařeček k polévce. Smysl pro humor prokázal například @deny_zeryk: „Je to vařečkový vývar. Stačí přidat trochu vidliček a bude to top!“ O svůj dojem z vody po čištění vařeček se podělil i @andrejs241: „Stačí přidat těstoviny.“ Padly i názory, že takovou večeři by si zasloužil za trest i „zlobivý“ manžel.

Jak si jednoduše a rychle vyrobit vařečku:

Zdroj: Youtube

Šetrná a snadná metoda

Tato metoda je tak snadná, jak jen může být, ale to není jediné, v čem tkví její úspěch. Eliška Popková zároveň dodává, že se jedná o ekologickou metodu šetrnou k přírodě i lidskému zdraví, čímž reagovala na komentáře některých sledujících, že i kyselina citronová se může do vařeček částečně vsáknout a může pak dojít k jejímu pozření.

„Kyselina citronová je šetrná a používá se i v potravinářství,“ obhajuje svůj postup na instagramovém profilu @perfekcionistkaeliska.

Někteří sledující nadšenou hospodyňku, která má na všechno svůj vlastní osvědčený postup, navíc nařkli, že se tímto postupem dřevo ničí. I pro ně však měla připravený vzkaz: „Dřevěné vařečky se ničí i při běžném vaření. Je to spotřební věc, stejně jako dřevěná prkénka, která je dobré časem vyměnit za nová.“

Eliška svými nápady nešetří a prakticky denně přidává nové triky, jak si usnadnit práci nebo ušetřit čas při úklidu. O svých postupech, které často sama vymýšlí, ale i domácích receptech na čisticí prostředky z ekologických zdrojů chystá dokonce i knihu, která pomůže všem hospodyňkám ušetřit čas a trochu si práci zjednodušit.

Je kyselina citronová bezpečná?

O potenciálním riziku běžného potravinového aditiva nicméně hovoří například tato studie. Uvádí, že potravinářská kyselina citronová není totéž co přírodní kyselina citronová a může způsobovat alergické reakce, záněty či vyvolat astma.

Americká agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) však vydala několik prohlášení, ve kterých tvrdí, že kyselina citronová riziková není. „Kyselina citronová je obecně uznávaná jako bezpečná,“ uvádí EPA.

Michiganská univerzita ji například doporučuje i jako přídavnou látku u zavařování.