Co to znamená, když se řekne hodinový manžel? Pod tímto zaužívaným slovním spojením se skrývá služba všestranných řemeslníků, kteří přijedou k lidem vyřešit téměř jakýkoliv problém v domácnosti. Co hodinový manžel všechno zažívá? Polonahé zákaznice v negližé, které by rády zaplatily v rozvrzané posteli. Nastražené překvapení v botách i lavina padajících hrnců. Ne, práce hodinových manželů někdy není jednoduchá.

Hodinový manžel je často přetížený množstvím zakázek, ale poradí vám s úsměvem. | Foto: Wikimedia Commons, Hanne67, CC BY-SA 4.0

Svobodná žena si v domácnosti mnohdy raději nechá pomoci profesionálem, stejně tak starší manželský pár, který už nemá energii sestavovat nábytek dodaný jako rozložené díly v krabicích. Hodinového manžela si může zavolat kdokoliv a on je ochoten komukoliv s jeho problémem pomoci. Při své práci se navíc setkává s různými typy lidí a zažívá vtipné chvilky i náročné situace.

Hodinový manžel si poradí se vším, na co vám síly, znalosti nebo čas nestačí.Zdroj: Shutterstock

Deník se zeptal několika mužů, kteří si tuto činnost zvolili za své povolání, na to, jaké to je být „náhradním manželem“, kutilem, který vyřeší každou potíž.

Miroslav Sommer z Plzeňska pracoval v obchodě s elektrozbožím, byl i vedoucím, ale zaměstnání ho vůbec nenaplňovalo. Využil proto své manuální zručnosti a řemeslnických genů a už pár let se živí jako hodinový manžel. „Baví mne pomáhat ostatním lidem,“ říká.

Hodinového manžela potřebují nejen svobodné ženy

Pomoc hodinového manžela často potřebují svobodné ženy, které si neví rady s nějakým domácím technickým problémem. Ale zájemců je více.

„Objednávají si mě všechny myslitelné skupiny lidí, ale opravdu nejčastěji jsou to maminky samoživitelky, nebo mladé rodiny, kde muž zpravidla pro svou vytíženost nemá na tyto věci dost času. Volají ale i starší ženy a důchodci,“ potvrzuje Michal Hlaváček se společnosti První profesionální, která se zabývá službami hodinových manželů.

„Nejčastěji mě volají ženy, které se právě někam přestěhovaly,“ dodává hodinový manžel Petr z Ostravy.

Účel a smysl hodinového manžela přibližuje Zdeněk Rudolský, zakladatel firmy To zvládneme, která rovněž posílá šikovné pomocníky do domácností. „Důvody, proč lidé objednávají hodinového manžela, jsou v zásadě dva. Buď se necítí dostatečně zkušení na to, aby opravu či montáž provedli sami, nebo na to nemají čas či to zkrátka nechtějí dělat,“ uvádí Zdeněk Rudolský.

Historky vtipné i dramatické

Práce hodinového manžela není vždy jen vážná, i když mohou nastat i horké chvilky, když něco nejde smontovat, nebo se – nedej bože – něco navrtá křivě. Často přicházejí i vtipné situace, tak jako v každé jiné práci.



„Dlouho jsme domlouvali zakázku ohledně montáže kuchyně do rekonstruovaného bytu. Byli jsme ujištěni, že rekonstrukce už bude hotová, ale když jsme přijeli na místo, v bytě se pohybovalo několik řemeslníků a pro montáž skříněk nebyl dostatečný klid a prostor. Nakonec nezbylo, než rozbít stan v mezipatře panelákové chodby a pracovat tam,“ popisuje jeden ze svých zážitků hodinový manžel Michal Hlaváček.

„Bylo to ale spíše k pláči než k smíchu, a pohledy kolemjdoucích lidí, překračujících nářadí a části korpusů skříněk nebyly právě plné pochopení. Tímto se jim dodatečně omlouvám,“ zmiňuje teď už s úsměvem Michal Hlaváček.

Historky mohou být také téměř hororové. „Mám jednu historku, kterou bych považoval částečně za vtipnou a z části za děsivou. Jednoho dne jsem jel k zákazníkovi do panelového bytu v Plzni montovat televizi. Zul jsem si před bytem boty a nechal jsem je přede dveřmi. Za chvilku jsem skončil s prací a zákazník byl naprosto spokojen,“ vypráví další hodinový manžel Miroslav Sommer.

„Když jsem po rozloučení zabouchl vchodové dveře a začal se obouvat, najednou jsem v jedné botě něco ucítil. Při montáži jsem slyšel, že za dveřmi běhaly nějaké děti, takže jsem si říkal, že mi ti záškodníci do boty dali nějaký papír nebo něco takového,“ popisuje.

Zápletka však měla nečekané vyústění. „Mezitím mi přijel výtah, a když jsem do něj nastoupil, botu jsem sundal a vyklepal ji. A čekal mě naprostý šok, protože z boty vypadla myš a začala běhat ve výtahu jako šílená. A jak běhala, spadla do mezery mezi šachtu a dveře, tam ji to rozmáčklo a všude vystříkla krev. Byl jsem v naprostém šoku, z domu jsem utíkal, co nejrychleji jsem mohl, a už se tam nikdy neukázal,“ popisuje svůj zážitek Miroslav Sommer.

Hodinový manžel a náruživé zákaznice

Většina hodinových manželů má zkušenost také s poněkud lechtivějšími nabídkami, které jsou prý v tomto povolání poměrně časté.

„Volala mi večer zákaznice, že potřebuje provést nějaké práce. Nejlépe hned, protože odjíždí. Zdála se mi po telefonu mírně přiopilá, ale mohl jsem se mýlit. Tak jsem jel. Bylo kolem osmé až deváté večer. Když jsem k ní dorazil, chtěla na tuto večerní hodinu celkem divné věci. Složit lampu, přibít obraz, opravit gauč…“ vypráví s úsměvem hodinový manžel Petr z Ostravy, který i vzhledem k této historce nechtěl uvést své pravé jméno.

„Mezitím se žena vytratila do koupelny. Když pak přišla, byla nervózní a stále přemýšlela, co by si ještě nechala opravit. Pak mi řekla, že jí vrže postel. Snažila se to předvést, ale postel ne a ne vrznout. Nakonec do ní skočila, lehla si na záda… No, zkrátím to. Touto platbou se složenky nezaplatí, a k tomu všemu paní neměla u sebe hotovost. Slíbila, že za opravy zaplatí druhý den převodem. Slovo dodržela a už se nikdy neozvala,“ popisuje Petr.

Navrtat či opravit? S hodinovým manželem už to pro vás nebude takový problém.Zdroj: Wikimedia Commons, Nassauer27, CC BY-SA 4.0

Miroslav Sommer jednoho dne přijel montovat pračku k mladé slečně. Podle jeho slov byla velmi pohledná, avšak od začátku se mu na této akci něco nezdálo. Otevřela mu totiž dveře jen v kalhotkách, průhledném tílku a s velmi vyzývavým postojem.

„No nic, jsem profesionál. Šel jsem zkrátka montovat pračku. Z mé strany o nic nešlo, protože jsem byl ženatý a měl jsem děti, takže jsem byl odtažitý. Nicméně v momentě, kdy jsem montoval tu pračku, slečna se o ni jako by opírala a její pozadí jsem měl neustále u obličeje. Měla takové nenápadné narážky, že se zrovna rozešla s přítelem,“ vzpomíná Miroslav Sommer.

„Začal jsem se strašně červenat a nevěděl jsem, co mám dělat. V té době jsem byl docela mladý, takže to se mnou celkem cloumalo, ale naštěstí zasáhl vesmír a zničehonic mi zavolala manželka. A slečna díky tomu asi usoudila, že není vhodné, aby mě dál sváděla, a já v klidu mohl domontovat pračku,“ líčí Miroslav Sommer.

Co překvapí hodinového manžela

Někdy je hodinový manžel překvapený i myšlenkovými pochody zákazníků. Miroslav Sommer například vzpomíná na situaci, kdy jej zákazník zavolal k výměně vodovodní baterie pod dřezem, ale nevyndal nádobí, které ve skříňce pod dřezem měl. A nebyl v tom prý sám.

Michala Hlaváčka zase občas samotného překvapí, kolik vybavení je potřeba mít po ruce, pokud chce udělat práci kvalitně. Pak jsou takové montáže v bytě

v pátém patře bez výtahu podle jeho slov docela očistec.

„Světe div se, ale z devadesáti procent se to vůbec neděje. Mnoho zákazníků si mě objedná na nějakou takovou práci a nemají připravený přístup k montáži. Takže přijdu, otevřu skříňku a vypadne na mě tuna kastrolů a nádobí. A zákazník se mě zeptá: To jako potřebujete vyndat?“ směje se Sommer.

Hodinový manžel Petr z Ostravy zase podotýká, že běžný zákazník si neuvědomuje, že je umění dorazit na zakázku včas. „Denně mám minimálně tři zakázky - živí mě drobné práce - a umět odhadnout na základě rozhovoru se zákazníkem, kolik času u něho strávím, vyžaduje hodně velkou představivost a pečlivý odhad. Většinou se mi daří slíbené časy dodržet v rozmezí patnácti minut. Ale někdy se stane, že se práce neočekávaně protáhne, a je s tím třeba počítat na obou stranách,“ říká.

Na kvalitě jim záleží

I u živnosti hodinového manžela se objevují různé zajímavosti, které jdou ruku v ruce s dobou, ať už se týkají potřebného nářadí či jiných věcí.

Miroslav Sommer své vybavení neustále modernizuje, aby jeho služby byly co nejlepší. „Jako novinku v sortimentu mám laserový zaměřovač, který umí udělat vodováhu po celé místnosti. Velmi to urychluje práci, když chcete zavěsit v jedné místnosti tři garnýže nebo deset obrazů. Nemusíte každý předmět zaměřovat zvlášť, ale zvládnete to moderním laserem, který udělá rysku 365° v celé místnosti,“ říká.

Firma tozvladneme.cz z Prahy má jako firemního maskota fenku Mínu, kterou by však zákazníci nejraději měli přítomnou i při montáži.

„Přijde nám hezké, že většina žen, které přicházejí k nám do obchodu, si pamatuje našeho pejska a ptá se, jestli s námi přijde na zakázku. Bohužel, i když je Mína naší firemní ikonou, na zakázky chodí nerada. Většinou se rozhodne hlídat doma nebo v kanceláři gauč. Je v tom nejlepší, tak se toho drží,“ říká s úsměvem zakladatel firmy Zdeněk Rudolský.

Zároveň také s úsměvem potvrzuje, že mezi nejoblíbenější vynálezy jejich profese patří vrtačka, šroubovák a kladivo.

Obecně se hodinoví manželé shodují, že vždy je pro ně nejdůležitější odvést kvalitní a čistou práci, aby byl zákazník spokojený.