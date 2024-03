Houbičky na nádobí se dají pořídit v několika různých barevných odstínech. Málokdo však ví, že důvodem není jen design. Houbičky jsou odlišné z jednoho prostého důvodu: každá barva je vhodná na něco jiného. Rozdíl je především v jejich hrubosti. Proto by některá neměla být používána na sklo, jiná se naopak hodí i na náchylné teflonové pánve. Jak se v tom vyznat, radí úklidová influencerka Eliška Popková.

Houbičky na nádobí nemají své barvy náhodou. Každá je vhodná na jiný povrch | Foto: Shutterstock

Mnoho lidí nakupuje houbičky na nádobí jen podle ceny. Další jsou ochotní si připlatit například za lepší či udržitelnější materiál, nebo jsou věrní konkrétní značce. Jiní si zase vybírají podle vzhledu. Ani jeden z těchto důvodů však není, co se týče funkčnosti houbiček, opodstatněný. Důležitá je totiž především jejich barva. Respektive barva jejich hrubé části.

Houbičky na nádobí podle barev

„Proč mají houbičky na nádobí různou barvu? Každá označuje jinou tvrdost. Ovšem ne ta molitanová část, nýbrž ta hrubá. Nejběžnější zelená se používá na mytí nádobí. Náchylné povrchy ale může snadno poškrábat. Růžová a červená se může použít například i na teflon. Modrá i žlutá je vhodná k čištění skla,“ říká Eliška Popková, která na Instagramu @perfekcionistkaeliska radí lidem s úklidem.

Eliška Popková, známá jako Perfekcionalistka Eliška, však doplňuje, že takové rozdělení není automatické u všech výrobců. Radí se proto při koupi dobře podívat na obal. Na něm bývá jasně stanoveno, na který povrch je materiál vhodný. Totéž podle ní platí i pro barevné rozlišení různých hadrů.

Pro a proti jednotlivých barev

Dále Eliška Popková zmiňuje i výhody a nevýhody jednotlivých druhů:

Červená či růžová houbička:

Pro: jemný materiál, který je vhodný i k mytí teflonového nádobí

Proti: odolné skvrny neodstraní

Pro: měkký materiál, který nepoškrábe ani náchylné povrchy

Proti: odolné skvrny neodstraní

Pro: je více abrazivní a dokáže vyčistit i odolnější nečistoty

Proti: povrchy jako sklo, keramiku, teflon či chromované povrchy může poškrábat

Pro: nejvíce abrazivní ze všech

Proti: kvůli vysokému riziku poškrábání povrchů se v běžné domácnosti nepoužívá

Třídění podle barvy molitanu

Hrubá strana však není podle ženy, která se na svých sociálních sítích věnuje úklidu, jediným rozlišovacím kritériem. „Pro barvy molitanových stran zase obecně platí, že žlutá je na koupelny, zelená do kuchyně, modrá je na skla a zrcadla a červená se používá na záchod,“ vysvětluje Eliška Popková.

Tvrdí však, že barevná typologie se často různí. Žlutá může být i barvou tuku, proto je vhodná do kuchyně. Červená je barvou, která upozorňuje na nebezpečí; využívá se tedy tam, kde je vysoký výskyt bakterií – na toaletě a v koupelně. Mimochodem, riziko vysokého výskytu bakterií na toaletách vyplývá i z několika studií, které jsou zveřejněné na webových stránkách Národní lékařské knihovny.



Ale zpátky k houbičkám. Ty s modrou barvou zůstávají podle Elišky Popkové pro čištění skel, sprchových zástěn a zrcadel. Zelenou pak lze používat na ostatní povrchy, které nejsou náchylné na poškrábání.

Co si o barevném rozlišení myslí lidé?

Když Eliška Popková s tímto tématem přišla, někteří lidé na ní nenechali nit suchou. Jiní sdíleli vlastní postupy, jak používají houbičky na nádobí.

Například @holka.od.hliny sdílela svůj postup, který následně potvrdilo i několik dalších sledujících: „Barvy nerozlišuji, protože využité houbičky postupně degraduji. Novou používám na nádobí. Když se trochu opotřebí, přesunu ji do koupelny, a nakonec použiji na čištění záchodu.“

Eliška Popková jim na to však vzkázala, že i opotřebovaná houbička s příliš abrazivním povrchem může poškrábat pochromované baterie, sklo či plast.

@Paf.retro.ps ji dokonce nařkl, že si barevné rozlišení vymyslela. Na to milovnice úklidu reagovala s klidem. „Patriku, asi jste si nevšiml, že se specializuji na ekologický úklid a napsala jsem o tom i e-knihu. Moje tipy a rady vychází z mé praxe a videa mám podložená fakty. To, že neznáte typologii barev či rozdělení tvrdosti houbiček, neznamená, že je to výmysl,“ vzkázala sledujícímu a poradila mu, aby si při koupi houbičky zkontroloval obal.

Nemálo sledujících však informace o rozdělení houbiček podle barev zaujala. @newetynk dle svých slov „objevila Ameriku“.

@foodilustrations nápad rovněž nadchl: „Tak to jsem nevěděla. Ale super tip. Když si to takhle rozdělím, budu v tom mít hned pořádek. Ale je zajímavé, že jsem si nějak intuitivně vždycky dávala modrý hadr na zrcadla.“

Jak často měnit houbičky

Ať už jsou houbičky používány v souladu s tím, na co se hodí, či nikoliv, důležité také je, aby zůstávaly čisté. Z tohoto důvodu je nutné houbičky nejen dezinfikovat, ale také je pravidelně měnit.

Jak dlouhá je ale doba, po jakou lze houbičku bezpečně používat?

Podle amerického deníku Time je mnohem kratší, než byste čekali. „Domácí čištění houbiček na nádobí obvykle nevyčistí veškeré bakterie a mikroby. Některé přežijí a stanou se odolnějšími. Proto se doporučuje houbičky na nádobí měnit každý týden. Jedině tak se hromadění bakterií zabrání,“ tvrdí profesor mikrobiologie a hygieny na Furtwangenské univerzitě Markus Egert.

Svá slova dokládá i studií zaměřenou na analýzu mikrobiomu na použitých kuchyňských houbičkách, kterou s kolegy v roce 2017 na toto téma provedl.