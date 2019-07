První otázka, kterou si většina z nás položí, se týká barvy. Jakou vybrat? Bílá je nadčasová klasika, kterou nic nezkazíte. Přitom ani nemusíte investovat vyšší částky do lakových či akrylových povrchů skříněk ve vysokém lesku. Když ji rozjasníte třeba žlutými doplňky, vytvoříte si v kuchyni pohodovou atmosféru. Jen pozor na světle žlutou, ta může působit poněkud zastarale. Pokud vás bílá se žlutou nezaujala, zkuste naše další tipy.

K nejpopulárnějším barvám současnosti patří šedá. Dokáže vytvořit neutrální a přitom elegantní prostředí, ve kterém vynikne každý další detail, prvek nebo kontrastní dekor. Stále módní jsou i kuchyně v tmavých odstínech, k aktuálním černé, hnědé a už zmíněným šedé můžete směle přiřadit i šedozelenou, která si báječně rozumí s další trendovým prvkem – dekorem dřeva se zvýrazněnou strukturou.

Špičkoví výrobci kuchyňského nábytku uplatňují na povrchu dvířek také tenké skleněné desky, plátky mramoru nebo laminát ve vzhledu kartáčované mosazi. Její jemné kovové odlesky i zlatavá barva svědčí především kuchyni v dominantní černé barvě, po které sáhnou především milovníci luxusu a netradičně vybavených interiérů. Ale proč nevystoupit z davu a nedopřát si trochu barevné individuality.

Posledním hitem jsou také pastelové barvy, například světle zelená, zajímavě vypadá i světle modrá, modrozelená nebo popelavě růžová. Zkusit můžete i kombinaci se sytými odstíny. Například krystalicky šedou barvu rozjasní slabě růžový novinkový dekor v lomené růžové, připomínající bonbóny marshmallow. Ve spojení s jemně šedými valéry tak můžete mít moderní a nadčasovou kuchyni s romantickými i industriálními prvky. Růžovým tónům svědčí i bílá barva a dekory světlých dřev, které se hodí do kuchyně milovníků romantického stylu.

Výrazné, ostré barvy, jako je červená nebo třeba fialová, ale nepoužívejte na celou kuchyni – nechte si je jako barevný akcent pro oživení dřevěného nebo bílého základu. Realizovat z nich můžete třeba věž s lednicí a troubou.

Decentní strážci páry

Pokud jde o umístění spotřebičů - věže s troubou, lednicí a mrazákem zůstávají, především vyšší umístění trouby si hospodyňky nemohou vynachválit. Někteří majitelé je lícují se sádrokartonovým podhledem, aby byl dojem výšky ještě podpořen, ovšem poslední trendy ukazují, že hodně vysokým skříňkám zvoní hrana. Věže se snižují, prostor nad nimi pak může sloužit třeba jako odkládací police. Sice se připravíte o trochu uzavřeného skladovacího prostoru, na druhou stranu ale vypadá kuchyně přívětivěji. Těžko se to vysvětluje, ale věřte, že to funguje.

Tím, že je kuchyním věnována stále větší pozornost i co se rozměrů týče, výkonné digestoře začínají být nezbytností. Ty ale mnohdy narušují vzhled celé místnosti, proto se stále více prosazují buď výsuvné, nebo efektní designové kousky, které je možné umístit i do prostoru. Výsuvná digestoř je v klidovém režimu ukryta za varnou deskou, při zapnutí sací část vyjede a začne odsávat. Naopak ty, které jsou vestavěné do skříňky nad varnou deskou, disponují aktivní částí, která po vysunutí sepne digestoř v přednastaveném režimu.

Dokonalé splynutí

Fenomén totálního splynutí kuchyně především s nábytkem obývacího pokoje rozhodně není novinka, postupem času se ale cizeluje k dokonalosti. V posledních kolekcích dodavatelů kuchyní jsou linky prakticky nerozeznatelné od obývákových stěn. Skříňky kuchyňské linky by v takovém případě měly být co nejvíce uzavřené, respektive snadno uzavíratelné, některé firmy dodávají i velké krycí panely, které linku zcela zaklopí a ta zůstane skryta.

Méně skříněk, větší šířka – to je další trend poslední doby. Šířka zásuvek je u moderních kuchyňských linek klidně přes metr. Kuchyně díky tomu vypadá velmi elegantně, podmínkou ale je, aby především v zásuvkách byly třídicí programy, jinak vznikne nepřehledný chaos. Myslete také na to, aby se daly vnitřky snadno čistit. Stále oblíbenější jsou vnitřní zásuvky, které usnadňují manipulaci a dopřejí vám dokonalý přehled o tom, co je v kuchyni uloženo. Zapomeňte na kuchyně tiše se krčící v koutě u stěny, dnešní linky chtějí být krásné ze všech stran. Velmi často se využívají masivní široké ostrůvky, které z druhé strany slouží třeba jako skříňka na nádobí, ale klidně i jako část obývací stěny. Kuchyně s knihovnou? Proč ne. A když jednu dvě skříňky snížíte o jeden modul, můžete být součástí linky i příjemné sezení.

Základní ergonomická pravidla

Plánování kuchyně byste měli věnovat dostatek pozornosti a vše promyslet do nejmenšího detailu.

Aby byla linka praktická, k tomu slouží základní ergonomická pravidla. „Při výběru kuchyně není nejdůležitější výška vaší postavy, ale výška lokte ruky ohnuté do pravého úhlu. Podle toho můžete správně ergonomicky navrhnout svou kuchyni,“ doporučuje Martin Šimánek, projektový specialista SIKO.

Všechny kuchyňské práce probíhají mezi třemi základními body – sporákem, chladničkou a dřezem. Aby se vám v kuchyni dobře pracovalo, situujte je tak, aby na sebe logicky navazovaly. Ohlídejte si také vzdálenosti mezi těmito body, které by neměly mít více než 6 metrů a méně než 90 cm. Pokud je nedodržíte, hrozí riziko, že se při vaření budete cítit stísněně, nebo se naopak příliš naběháte.

Konkrétnější představu o uspořádání kuchyně vám nabídne její pomyslné rozdělení na zóny. Zóna zásob bude zahrnovat spíž a chladničku, zóna ukládání skříňky s nádobím a kuchyňskými potřebami, v zóně mytí bude situovaný dřez a myčka na nádobí, pod zónou přípravy si představte pracovní desku a v zóně vaření/pečení najdete samozřejmě varnou desku a troubu.

Je dobré respektovat následující doporučení:



- Dřez by měl být vyvýšený, abyste lépe dosáhli na jeho dno. A to je důvod, proč by tato část kuchyně měla být plánována nad standardní pracovní výškou.

- Deska dřezové skříňky by optimálně měla být 10 až 15 cm pod rukou ohnutou v lokti. Nemusíte se tak sklánět do dřezu pro každý kus nádobí, a tím tolik nezatěžujete svá záda. Dalším tipem je vyvýšená skříňka pro vestavnou myčku. Vyklízení nádobí tak bude pohodlnější než kdy předtím.

- Nejběžnější výška pracovní desky je 91 cm. Je vhodná pro běžné přípravné činnosti v kuchyni. Tato výška umožňuje normální držení těla a podle výšky osoby se dá upravit nastavením nožiček u soklu.

- Při vaření se výška pracovní plochy počítá od horní hrany průměrně vysokého hrnce položeného na varné desce. V ideálním případě by se měla pohybovat asi 25 cm pod loktem. Díky tomu můžete vařit a mít uvolněná ramena a ruce.

Ve venkovském stylu

Kuchyně nemusí mít vždycky je moderní minimalistickou podobu. Interiér inspirovaný venkovem, ať už francouzským nebo anglickým, je trend, má spoustu příznivců. A nemusíte být přitom chalupáři nebo vlastnit venkovská sídla.

Prostor zútulní, navodí příjemnou atmosféru i pohodlí. Charakteristické barvy jsou od béžové, přes pískovou až po různé tóny hnědé. Velmi oblíbená je i barva koňaku, terakota, odkryté zdivo, pálená cihla či kámen. Pokud zvolíte podlahu i nábytek ve světlých tónech, prozáříte tak celý prostor.

Při proměně své kuchyně se můžete inspirovat prvky venkovského stylu, které využili designéři Kamila Douděrová a František Kobližka v rámci televizního cyklu Jak se staví sen. Domek v Prosenické Lhotě není starý, ale bylo zřejmé, že na interiér nezbyly prostředky. Vybavení obývacího pokoje a kuchyně působilo ponuře a nedodělaně. „V rámci dispoziční změny kuchyně jsme navrhli velký varný ostrůvek. Dále jsme průchozí oblouk mezi kuchyní a obývacím pokojem obložili umělým kamenem a celý prostor jsme rozčlenili trámy, které mu vtiskly venkovský ráz,“ popisuje František Kobližka. Bílou barvu stěn doplňují barvy a struktury kamene a dřeva. Trámovou konstrukci designéři využili pro popínavé rostliny a osvětlení, kuchyň tak díky tomu připomíná venkovní terasu.

Kuchyň před proměnou:

Styl je jednoznačně venkovský, vytváří ho bílé skříňky s profilovanými dvířky a ostrůvek s výrazným dekorem dřeva. Kuchyň ovšem má i moderní prvky, kromě spotřebičů třeba černou pracovní desku. K oknu pak designéři navrhli tzv. snídaňový stolek z ratanu v tyrkysové barvě. Hlavní jídelní stůl pro osm a více lidí umístili do vedlejší místnosti před krb, kde byl prostor doposud využíván jen jako průchod do kuchyně. Velký ostrůvek slouží jako varné centrum a pracovní plocha. Z druhé strany je místo pro stolování a zasunutí židlí. Při zařizování byly použity kuchyňské sestavy Oresi, které pocházejí z řady Dolti Collection by Andrea Capovilla.

Kuchyň po proměně: