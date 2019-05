Barový pult neslouží jen k večernímu popíjení; ráno si u něj můžeme dát rychlou snídani, odpoledne k němu posadíme kamarádku, která přišla na kávu zrovna v době, kdy připravujeme večeři. Na barovou židli často usedneme i během vaření, když sice nepotřebujeme stát u hrnce celou dobu, ale zároveň chceme na plotnu aspoň vidět. Jde tedy o praktický prvek domácnosti, který se dá hojně využít.

Aby se nám na barové židli pohodlně sedělo, je třeba zvolit správnou výšku. Dnes už sice seženete i židle polohovatelné, ale pokud jste si vyhlédli typ, který tuto funkci nemá, před nákupem dobře změřte barový pult a ověřte si, zda k němu vybrané židle budou výškově pasovat.

Pokud už dopředu víte, že budete na barových židlích vysedávat dlouhé večery, vyplatí se vám zvolit židle s opěrátkem, které uleví vašim zádům. Přecijen na židlích bez opěradla máme tendenci se trochu hrbit, což není zdravé pro páteř.

Za účelem úspory místa se dnes vyrábějí zcela štíhlé, až titěrné barové židle, u nichž může nastat problém se stabilitou. V obchodě si proto osobně vyzkoušejte, jak se na nich sedí, zda se na nich cítíte bezpečně a jestli na ně budete moci bez rozpaků usadit i stokilového kamaráda.

Co se týče materiálů, nejčastěji využívanými jsou dřevo a kov, případně jejich kombinace. V dnešní době se poněkud upouští od plastu, i když designéři plast stále používají, a to hlavně kvůli jeho barevné variabilitě a tvarové flexibilitě. Barové židle ze dřeva a kovu se hodí jak do tradičních, tak do moderních interiérů, zatímco židle plastové obvykle doladí typickou minimalistickou kuchyni.