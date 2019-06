Tropická vedra mění naše domácnosti v nedýchatelné skleníky. Ne každému je příjemná klimatizace, mnohé odradí už její cena. Nesnesitelné teploty však doma můžeme snížit i bez ní. Prozradíme vám několik triků.

Větrejte v noci

Otevřená okna přes den vám moc nepomůžou, jen si do bytu vháníte víc a víc horkého vzduchu. V tropických vedrech by se mělo větrat zásadně jen od západu do východu slunce, tedy večer, během noci a brzy ráno. Silnějšího efektu dosáhnete, když jedno okno otevřete dokořán a druhé jen na ventilačku: mezi dvěma různě velkými průduchy bude vzduch proudit intenzivněji.