Už naše babičky díky vlastní zkušenosti zjistily, že na dotěrný hmyz platí některé aromatické byliny a koření. Do kuchyní proto zavěšovaly svazečky sušené máty, libečku či šalvěje, které mají odpudivé účinky jak na mouchy, tak na komáry. Vypomáhaly si také hřebíčkem vylouhovaným ve vodě. Pěstujete-li bylinky na okenních parapetech, vytváříte tak přirozenou clonu, přes kterou si dotěrná havěť netroufne. Mouchy také kupodivu nesnášejí vůni muškátů - záplava nádherných květů v oknech tak neplní jen funkci estetickou, ale také ryze praktickou.

Samostatnou kapitolou je pak česnek. Podle pověsti odhání upíry, ale v praxi opravdu pomáhá držet v uctivé vzdálenosti i drobný krvelačný hmyz. Pokud vám připadá, že svazky česneku stylově ozdobí spíše chalupu v Karpatech než vaši moderní ložnici, přidávejte česnek aspoň do jídla. Jeho aromatické látky se vyloučí potem a komárům vaše kůže nebude "vonět".

Zcela nejjednodušším způsobem, jak si zaručit nerušený spánek bez otravného bzučení u ucha, je pustit na noc větrák. Komáři v rozvířeném vzduchu nemohou létat a raději se přesunou jinam. Větrák ale nikdy nesměrujte přímo na hlavu spícího, hrozilo by mu nachlazení.

Komáři se prý dají také nalákat do pasti z droždí: do láhve dáte kousek kvasnic, posypete je cukrem a zalijete trochou vody. Kvasný proces uvolňuje oxid uhličitý podobně jako oddechující spící člověk, a dá tak komárům falešný signál, že v místnosti odpočívá potenciální zdroj potravy. Vydechování oxidu uhličitého je totiž podle vědců prvotní navigací, která k nám komáry navádí. Jakmile se komár do pasti lapí, už nemůže ven.

V poslední době roste obliba sítí proti hmyzu, které se na léto instalují do oken či dveří. Vychytanější typy disponují samozavíracím mechanismem a vyrábějí se v řadě barevných provedení, aby ladily s barvou okenního či dveřního rámu. Uplatní se hlavně v místnostech s frekventovaným vstupem na terasu či balkon a mechanicky chrání interiér před hmyzem všeho druhu.