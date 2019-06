Na trhu je dnes tolik krásných, měkkých a huňatých pelíšků pro psy a kočky, že bychom si v nich nejraději sami ustlali. Stává se ale, že váš čtyřnohý kamarád s vámi názor nesdílí, drahý pelíšek ignoruje a zůstává věrný své staré dobré rohožce u dveří. Případně vám vytrvale skáče do postele. Co s tím?

Nejprve musíme rozlišit mezi psem a kočkou; zatímco kočky si zpravidla potrpí na své soukromí, psi chtějí být v co nejtěsnějším kontaktu se svým pánem. Psí pelíšek by měl být proto umístěn tak, aby pes mohl dobře vidět na dění v bytě a hlavně aby mohl vidět na vás. Jestliže se mu do nového pelíšku nechce, může to být tím, že nezná jeho pach a nedůvěřuje mu. Nově zakoupený pelíšek je proto dobré nejprve šetrně vyprat při 30°C za použití minima pracího prášku a případně ho vystlat pejskovou oblíbenou dekou nebo třeba vaším tričkem.