Vyhodit potraviny? Pro velkou část lidí ve věku 50 let a výše nepředstavitelná věc. Mladší generace už mnohdy takové vnímání nemá.

Plýtvání jídlem má vliv na naše peněženky i životní prostředí. Cestou, jak zabezpečit bezpečnost potravin, udržet jejich čerstvost co nejdéle a zabránit jakýmkoliv ztrátám, je správné skladování a zpracování. Vhodná manipulace s potravinami nejen prodlužuje jejich trvanlivost, ale také zajišťuje, že si zachovají své výživové hodnoty a chuť, a to vše bez zdravotních rizik.

Přitom ke snížení potravinového odpadu stačí dodržovat několik jednoduchých rad. A to se v konečném důsledku projeví i na stavu účtů a peněženek. Vyhazováním potravin totiž v konečném důsledku v koši končí i peníze lidí.

Kdy je dobré sucho a chlad?

Suché potraviny, jako je například mouka, rýže nebo těstoviny, bychom měli skladovat na chladném, suchém a tmavém místě. Ideální je dát tyto potraviny do uzavíratelné nádoby, která je chrání před vlhkostí a škůdci.

Specifické podmínky skladování vyžadují čerstvé a chlazené potraviny. Maso nebo třeba lahůdky musí být skladovány v lednici při teplotě 0-5 °C, mléčným výrobkům stačí teploty do 8 °C.

Doporučená teplota pro ukládání vajec je 2-8 °C, dočasně však mohou být uskladněna i na místě, kde teplota nekolísá a nepřekročí 18 °C – třeba ve spíži. Maso a ryby bychom měli umístit do spodní části lednice, abychom předešli kontaminaci jiných potravin.

Při skladování ovoce a zeleniny je dobré mít na paměti, že zatímco tropické druhy ovoce či některé druhy zeleniny, jako jsou například rajčata a brambory, bychom neměli dávat do lednice, tak například saláty či brokolice naopak potřebují chlad.

Vždy je důležité udržovat prostory pro skladování potravin čisté a pokud je to možné, tak zabránit kolísání teplot a zamezit přístupu hlodavců a hmyzu. Plesnivé potraviny je nutné vždy hned vyhodit, aby se plíseň nešířila dál.

Zavařování nemusí být žádná věda

V letních měsících se také řada hospodyněk pouští do zavařování, které je osvědčenou metodou, jak uchovat sezónní ovoce a zeleninu na dlouhé měsíce. Před naplněním je nutné sklenice a víčka důkladně vyčistit a sterilizovat, abychom zamezili růstu bakterií. Průběh vlastní sterilace se liší podle druhu zpracovávané potraviny a velikosti obalu.

Ohřev a chlazení musí být jen tak rychlé, aby dosahovaná teplota byla v celém obalu co nejrovnoměrnější a aby nedošlo k popraskání sklenic. Chlazení musí být přiměřeně rychlé a rovnoměrné, aby víčka těsně přilnula k obalu a nedošlo k nasátí vody nebo vzduchu z okolí.

Zavařené potraviny není vhodné uchovávat mnoho let. I když víčko „drží“, i tak dochází k fyzikálním i chemickým změnám potraviny, které zhoršují její konzistenci, barvu či chuť. Kompoty a sterilovanou zeleninu je proto vhodné spotřebovat zhruba do dvou let.

Správně zamrazit i rozmrazit

Dalším ze způsobů, jak uchovat potraviny po dlouhou dobu, je zamrazování. Potraviny je vhodné balit do vzduchotěsných obalů, abychom předešli spálení mrazem, a označit je datem zamrazení, abychom měli přehled o jejich trvanlivosti. Většinu potravin bychom měli spotřebovat do šesti měsíců až jednoho roku od zamrazení. Abychom zamezili růstu bakterií, zamrazené potraviny je vhodné rozmrazovat v lednici nebo mikrovlnné troubě, nikdy ne však na kuchyňské lince.

Při přípravě jídla a manipulaci s čerstvými potravinami je důležité dodržovat hygienické zásady. Před začátkem práce v kuchyni by mělo být samozřejmostí umytí rukou alespoň 20 sekund pod tekoucí vodou, stejně jako používání čistého nádobí a pomůcek. Jedno krájecí prkénko bychom měli použít na čerstvé potraviny a druhé na syrové maso, drůbež, ryby a mořské plody.

Uvařené jídlo ani potraviny nesmějí přijít do kontaktu s neumytými nebo nevyčištěnými předměty. Pokud jste tedy například umyli zeleninu, nepokládejte ji na neumyté prkénko či talíř.

Pozor na bakterie i velké nákupy

Při nesprávném skladování nebo zpracování potravin hrozí především v létě vyšší riziko onemocnění způsobených bakteriemi, jako jsou salmonely nebo kampylobaktery, které dokážou pěkně potrápit naše zažívání. Příliš vysoká skladovací teplota může vést ke změně barvy, vůně nebo chuti potravin, či způsobit růst mikroorganismů, což je nebezpečné zvláště u masa.

Naopak příliš nízká teplota může vést hlavně u ovoce a zeleniny k nežádoucím změnám barvy a textury. U vysoké vlhkosti hrozí riziko pomnožení nežádoucích mikroorganismů na povrchu a vzniku plísní, u příliš nízké vlhkosti dochází k osychání, okorání nebo deformaci potravin.

Stop velkým zásobám

Ke zbytečnému kažení potravin dochází také v případě, kdy jich děláme velké zásoby. Slevové akce na potraviny jsou lákadlem, které málokdo dokáže ignorovat, a často vedou k impulzivním nákupům. Vidina výhodné koupě nás totiž motivuje nakoupit více, než skutečně potřebujeme. Nakonec si domů přinášíme potraviny, které nestihneme spotřebovat, a ty končí v odpadkovém koši.

Není tedy vhodné dělat extrémně velké nákupy potravin do zásoby, aby se zbytečně nekazily. Pokud plánujete nákup různého zboží např. v obchodním centru, je dobré nejdříve navštívit jiné prodejny a nákup potravin nechat až na konec.