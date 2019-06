Podlaha v kuchyni by měla být odolná a snadno omyvatelná, proto sem volíme nejčastěji dlažbu, laminát nebo dřevo s náležitou povrchovou úpravou. Pro zútulnění místnosti však takovou krytinu klidně můžeme doplnit kusovým koberečkem, na kterém se nám bude při vaření pohodlněji stát. A máte-li doma malého neposedu, který rád otevírá šuplíky a hraje si s hrnci a plastovými krabičkami, zatímco připravujete večeři, určitě ho raději posadíte na koberec, než na studenou dlažbu.

Při výběru koberečku do kuchyně je třeba se řídit několika pravidly: jednak bychom neměli kupovat nic přehnaně drahého, protože musíme počítat s tím, že za pár let bude potřeba koberec obměnit. Za druhé není vhodné pořizovat sem koberce z přírodní vlny, která do sebe snadno chytá prach a hůře se čistí. Vhodnější jsou materiály umělé, třeba polyamid nebo polypropylen. K výrobě koberečků do kuchyně se používá také akryl a bavlněná žinylka. Obecně platí, čím kratší a hustší vlákno, tím méně se koberec časem opotřebí.

Zajímavou variantou je koberec bez vlasu zvaný “Bouclé” nebo taky "buklák". Ten je tkaný z umělých i přírodních materiálů a má hladký smyčkový povrch, který je velmi odolný a dá se snadno čistit.

K čištění koberců v kuchyni je nutné občas zapojit hrubší sílu, protože se na nich mohou objevit fleky od rozličných potravin i nápojů. Máte-li parní vysavač, určitě vám bude šikovným pomocníkem. Mnohé fleky se však dají z koberců odstranit také jedlou sodou nebo solí. Zašlápnutou čokoládu odtud dostanete roztokem lihu a octa v poměru 1:1.