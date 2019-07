Koupelna v retro stylu může být prostá i noblesní

Retro koupelny se poslední dobou těší velké oblibě, a tak dodavatelé koupelnového vybavení do své nabídky zařazují čím dál více výrobků imitujících prvky využívané v minulých dobách. Existují dokonce i obchody, které se na retro koupelny přímo specializují. Přesto nemůžeme jen tak nakoupit všechno možné, co nese označení "retro", a doufat, že se to sladí dohromady nějak samo.

Pojem retro styl je stejně široký jako sama minulost. Retro koupelny se od sebe mohou výrazně lišit v závislosti na tom, kterým historickým obdobím se inspirujeme. Záleží také na povaze domu a jeho umístění. Ve starších městských zástavbách či vilách z první republiky si můžeme dovolit okázalejší styl starých paláců, art deco či koupelnu evokující zdobný styl francouzských zámků, ve vesnických domech se obvykle inspirujeme prostším stylem selských stavení a preferujeme rustikální prvky. Inspirace: Romantická zahradní zákoutí Přečíst článek › Základem retro koupelny bývá oválná vana na nožičkách, někdy pro efekt zakrytá světlým nařaseným látkovým závěsem. Baterie se volí nejčastěji mosazné, případně měděné či v matném chromu, přičemž pákové ovládání je téměř tabu. Umyvadlo může být zapuštěné ve starožitném toaletním stolku (v případě retra okázalého), nebo stát na jakékoli staré dřevěné skříńce, kterou jste obrousili a natřeli lakem či barvou (v případě stylu vesnického). Dlaždic a obkladů v retro provedení je dnes na výběr spousta druhů a ceny se přirozeně různí. Mnohem méně vydáte za keramickou dlažbu v podobě černobílé šachovnice než za pravý mramor. Pokud netrváte na přesné replice koupelny z určitého historického období, můžete doby minulé připomenout jen několika prvky; nejspíš tím dost ušetříte, a navíc nebudete muset slevovat z moderního komfortu. Ne každému například vyhovují kohoutkové baterie nebo nutnost vytírání pod vanou. Nádech minulosti dodá jinak moderně zařízené koupelně třeba jen starožitný nábytek a závěs namísto skleněné zástěny. Inspiraci poskytne naše fotogalerie. Inspirace: Kuchyně na chalupu útulné, skromné i praktické Přečíst článek ›

Autor: Redakce