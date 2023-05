Jak předělat koupelnu? Lidé zařizování své koupelny neberou na lehkou váhu. Každý ví, že místnost určená pro hygienu je v bytě velmi důležitá. Ale ať už v koupelně lidé sázejí hlavně na účelnost, nebo zdůrazňují její efektní vzhled, mohou při vybavování opomenout maličkosti, které se později mohou ukázat jako velmi podstatné. Co může zkomplikovat užívání, úklid či pohyb v koupelně?

Je nutné zvážit, zdali pro volně stojící vanu máme v koupelně dostatek místa, a také kam ji umístit, aby do ní byl dobrý přístup a aby úklid jejího okolí nebyl příliš namáhavý. | Foto: Shutterstock

Pořídili jste si nové vybavení do koupelny, a pak zjistili, že to není úplně to pravé? Samostatně stojící vana, efektní mozaika na zdi, kulaté umyvadlo na desce i nerezová tlačítka na toaletě jsou designové krásné, ale mají svá úskalí.

Na co si dát pozor při zařizování koupelny:

Designérka Martina Pištěláková ze společnosti Martina Design věnovala jeden díl svého internetového seriálu Ladíme bydlení s Martinou právě detailům, které by lidé při zařizování koupelny měli pořádně zvážit a na které by si měli dát si dát velký pozor.

Úskalí samostatně stojící vany

Volně stojící vana je v koupelně sice velmi efektní, ale lidé by si její pořízení měli pořádně rozmyslet. Je nutné zvážit, jestli pro ni máme v koupelně dostatek místa, a také kam ji umístit, aby do ní byl dobrý přístup a aby úklid jejího okolí nebyl příliš namáhavý.

Odborníci upozorňují, že nevýhodou volně stojících van může být způsob instalace. Často je nutné zabudovat pro přívod vody podlahové baterie. Samostatné vany jsou také náchylnější k poškození, a navíc vyžadují pečlivé a časově náročné čištění, protože se špiní ze všech stran.

„Do volně stojící vany se mohou špatně dostávat lidé vyššího věku, kteří už se potřebují přidržovat madla na stěně nebo nějaké jiné opory,“ upozorňuje Martina Pištěláková. Podle ní také někteří lidé zjistí, že pocit volného prostoru jim nedělá dobře a chybí jim bezpečí v podobě okolních zdí.

U samostatné vany navíc scházejí prostory, kam si člověk může z vany sáhnout pro koupelovou nebo vlasovou kosmetiku. Ženy, které jsou zvyklé sedat si při některých kosmetických procedurách na okraj vany, už při prvním pokusu zjistí, že je to nepohodlné a daleko komplikovanější než u vany obezděné.



Zástěna je nutná. Ale jaká?

Obezděné vany jsou sice praktičtější než vany volně stojící, ale i nad nimi je nutné přemýšlet, obzvláště pokud slouží ke koupání i sprchování, a je u nich tedy nutná vanová zástěna, aby v koupelně nevznikla potopa. Tento problém se svými klienty často řeší i Martina Pištěláková.

Skládací zástěna pokryje větší plochu kolem vany, takže ochrana koupelny před vodou je lepší. Problémy ale přináší úklid - oproti jednoduchým pevným zástěnám mají ty skládací rámy a množství profilů, okolo nichž se postupně usazují vrstvy nečistot.

„Je lepší mít vanovou zástěnu pevnou nebo otvírací. Určitě bych nešla do posuvné zástěny, u které neexistuje hezké estetické řešení. Jednokřídlá zástěna působí čistě,“ míní designérka. Podotýká, že pevná vanová zástěna je lepší i proto, že nemá žádný kloub na otvírání s otvorem, kterým by z vany při sprchování mohla protékat voda.

Někteří lidé sledující video Ladíme bydlení však v komentářích na YouTube s Martinou Pištělákovou nesouhlasí. „Vanové zástěny vypadají dobře v showroomech, možná i v některých hotelech, kde je pokojská každý den vypulíruje. U mě i u známých jsou tyto zástěny ošklivé. Bohužel jsem zatím doma neprosadila rozloučení se zástěnou a výměnu za závěs,“ píše v komentáři pod videem uživatelka s nickem Iveta Rehct.

Její pevná vanová zástěna prý zabírá čtyřicet procent délky vany, takže když chce opláchnout psa, nebo umýt nějaký předmět, téměř nedosáhne na sprchu. A ještě víc se musí natahovat, aby mohla pustit vodu. „Nikdy víc!“ končí svůj příspěvek pod videem Iveta Rehct.

Mozaika a revizní dvířka

Nespokojení mohou být i lidé, kteří si do koupelny vyberou efektní obklad z mozaiky. Mozaika má totiž na rozdíl od velkoformátových obkladů velmi mnoho spár, které vyžadují více času na čištění. Podle Martiny by si mozaiku podruhé nikdo dobrovolně nepořídil.

Efektní mohou být i zajímavá umyvadla:

U obezděných a obložených van jsou potřeba revizní dvířka, která umožňují přístup k odpadům, ale celkový vzhled vany dost kazí.

„Dá se to řešit esteticky a chytře tak, že si vyrobíte desku ve velikosti vany, připevníte ji k vaně nějakými magnety a obložíte ji. Můžete ji zasilikonovat nebo zatmelit, a pokud budete potřebovat dostat se pod vanu, desku jednoduše vyndáte,“ vysvětluje Martina Pištěláková. Jeden z jejích sledujících v komentáři připomíná, že už existují i revizní dvířka, která se dají skrýt pod obklady tak, aby s nimi splynuly.

Nevýhody umyvadla na desce

Další záludnost v koupelně představují kulatá umyvadla umístěná na desce. Umyvadlo volně položené na desce nechává svůj design vyniknout v celé kráse. Pokud si je však pořizujete, měli byste důkladně zvážit materiál i tvar umyvadla, a také výběr baterie. I v tomto případě jsou důležité maličkosti.

Výhodou umyvadla na desce je, že se vám vytvoří prostor okolo, který poslouží jako odkládací plocha pro kartáček na zuby, mýdlo a kosmetiku. Nevýhodou je, že většině designových umyvadel chybí přepad. Pokud náhodou zapomenete, že umyvadlo napouštíte, způsobíte potopu.

Obezřetní byste měli být při pořizování skleněného umyvadla. „Je to krásná věc, ale je to sklo, je to průhledné a vyžaduje daleko větší péči než umyvadlo keramické. Může se tam usazovat vodní kámen, a pokud se o ně nebudete každodenně starat, mohlo by se postupně zakalit a nebude už vypadat tak pěkně,“ varuje designérka Pištěláková.

Skleněné umyvadlo má podle ní oproti keramickému daleko kratší životnost.

Dobře také vybírejte tvar kulatého umyvadla. Čím bude vespod oblejší, tím obtížnější bude dostat se pod něj hadrem nebo rukou a setřít z desky vodu. Pokud bude kuželovitý tvar umyvadla dole mírnější, bude úklid snadnější.

K umyvadlu na desce je potřeba také vybrat adekvátní baterii, tedy nástěnnou podomítkovou nebo stojánkovou. U té druhé je důležitá dostatečná výška a umístění páky. Pokud je páka nahoře, můžete umístit baterii za umyvadlo i po stranách. Jestliže je však páka na straně, je nutné baterii umístit vedle umyvadla, abyste se k ní pohodlně dostali.

Rozvážit musíte i umístění desky. „Důležité je, abyste desku připevnili do správné výšky: vzdálenost od země po hranu umyvadla by měla být zhruba 85 centimetrů, vysokým osobám pak může vyhovovat umyvadlo položené o pět až osm centimetrů výše,“ radí Deník.

Splachovací tlačítka na toaletě

Jen zdánlivě nepodstatnou maličkostí jsou splachovací tlačítka na toaletě. Většinou máme v koupelně chromové baterie, takže k nim vybíráme i sladěná tlačítka. Jenže u chromu musíme počítat s tím, že na něm budou zůstávat otisky prstů, takže bude náročnější na časté čištění.

Na toaletě je praktičtější bílé, případně černé tlačítko. U černého však raději volíme matný vzhled. „Matná černá je velmi praktická, naopak lesklá černá je snad ještě horší než chrom, protože na ní uvidíte úplně všechno,“ říká Martina Pištěláková.

V dnešní době existuje i dálkové ovládání na splachování toalety. Není to levná záležitost, ale tlačítek na splachovací nádrži se pak už vůbec nedotýkáte.

Za praktické rady jsou lidé designérce Martině Pištělákové vděční. „Stavíme domek a já jsem posedlá koupelnou. Moc mi Vaše videa pomohla - děkuji!“ píše v komentářích pod videem Nejčastější problémy při zařizování koupelny uživatelka s nickem Sara Lo Bianco.