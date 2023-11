Má rád praktické a funkční věci. A tak si Jakub Ajm ze středočeské Podolanky z části dřevníku v rodinném domě vybudoval tajný úložný prostor. Díky chytrému nápadu je téměř neviditelný. Ukladá do něj krbový vysavač a snadněji se mu díky tomu doma udržuje pořádek.

Netradiční skrýš pro krbový vysavač. Může se vám hodit | Foto: se svolením Jakuba Ajma

Lidé si často v domech vybudují niku neboli zákoutí u krbu, kde chtějí skladovat dříví, aby pro něj nemuseli chodit do dřevníku. Jakub Ajm ze středočeské obce Podolanka zašel ještě dál, v jedné části vybudoval navíc i skryté odkládací místo pro krbový vysavač.

„Podle mě má nika jen ozdobnou funkci, protože, co vím, tak ji stejně nikdo moc nepoužívá. Proč? Protože skládat dřevo pořád dokola nikoho nebaví. Lidé si tam obvykle dříví vyskládají, ale stejně chodí s košem nebo kýblem do dřevníku. Je to holt dvojí práce,“ uvádí důvody, proč část dřevníku využil jinak.

Kutil srovnal křivé stěny levně a rychle. Zvolil techniku, kterou zvládne každý

„Občas mě napadají věci, které by se daly vylepšit. Vždycky jsem měl krbový vysavač pohozený v obývacím pokoji. No, musím říct, že to není moc pěkné. A tak jsem si říkal, že ho potřebuji schovat, abych o něj nezakopával. Nechtělo se mi pro něj ale chodit do zahradního domku, nebo ho ukládat ve spíži. A tak jsem vymyslel jednoduchý a efektivní způsob, jak to udělat,“ říká kutil.

Skrýš pro vysavač za černými dvířky

„Jsou to vlastně dřevěné desky nalakované na černo, které jsem ukotvil do niky a přivrtal k nim panty. Vyráběl jsem to z odřezků z jiné výroby,“ vzpomíná. Ačkoliv pracuje v oboru informačních technologií, kutí nesmírně rád.

Rodinný dům stavěl sám se švagrem. „Před osmi lety jsem mu pomáhal. Potom se role obrátily, a tak mi to vrátil a pomáhal zase on. Odborné práce, jako je třeba elektřina, jsem samozřejmě nechal odborníkům. Vlastně doma pořád něco vyrábím. Manželka už je na to zvyklá, a tak si často ani nevšimne,“ usmívá se.



Nahrává se anketa …

„Když na Pinterestu narazím na něco zajímavého, co se u nás prodává za enormní částku, tak dostanu chuť si to udělat. Těch pár stlučených prkýnek nebo pár svárů přece dokáže udělat kdokoliv. Svařuju moc rád. Vyrobil jsem si vjezdovou bránu i skříňku do koupelny. Na tom ve výsledku vlastně nic moc není,“ povzbuzuje další kutily.

Kutí rád i se svářečkou a bruskou

Potřeba vyrábět a opravovat se u něj objevila až s vlastním rodinným domem. „Nesmírně mě to baví a mám to jako odreagování. Když je na to samozřejmě čas. Je to hezká práce a člověk si s tím vyhraje. Na svařování není nic světoborného. I když nemám úplně dobré sváry, tak si je potom zbrousím. Něco se tam zkrátka vždycky dá naprskat,“ směje se.

Kutil si vyrobil domácí vířivku za ani ne osm tisíc korun. A není to složité

Bočnice skříňky natřel univerzální barvou na černo a ze špalků na podpal odřezal jejich konce. Ty poté přilepil ke dvířkům vysokopevnostním lepidlem „Přivrtal jsem panty a nahoru jsem uložil dřevěnou desku, na níž je vyskládané dřevo. O nosnost se nebojím. Dřevěné špalky jsou dobře proschlé. I když to vypadá masivně, neváží příliš,“ dodává.

Pozitivní ohlasy na sociálních sítích

„Trvalo mi to zhruba polovinu dne. A myslím, že se povedlo. Fotky jsem nahrál do kutilské skupiny na Facebooku a myslím, že se to lidem docela líbilo. Všichni máme rádi jednoduchá řešení. Navíc to bylo také velmi levné. Kdybych věci k tomu neměl, tak bych si musel zakoupit barvu, desky a dva panty. Je to opravdu za hubičku,“ zdůrazňuje.

Lidem na sociálních sítích se jeho řešení líbí.

„I když mám hodně pozitivních lajků, odpovědi v diskuzi jsem moc nečetl. Rozjela se zbytečná kritika na můj typ krbového vysavače. Nevím, jak bude vysávat, nemám zatím srovnání, ale myslím, že to nebylo to hlavní, co jsem svým příspěvkem chtěl říct. Když holt nebude vysvat, tak si do skříňky dám kyblík s lopatkou. Bude si ale pěkně hovět ve své komůrce.“