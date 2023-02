Vyučil se řemeslu a pak nastoupil na Státní československou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí. Ještě mu nebylo dvacet, když byl přijat na pražskou Uměleckoprůmyslovou školu, do ateliéru Pavla Janáka se zaměřením na nábytek a interiér.

Radši lacinou komodu, než nábytek s příběhem. Antik upadá, říká starožitník

S moderní průmyslovou výrobou nábytku se seznámil během praxe v brněnských Spojených UP závodech. Když se v roce 1928 objevil inzerát, který hledal vedoucího prodejny UP v pražské Lucerně, přihlásil se a uspěl.

Obstál na výbornou

Talentovaný mládenec neušel pozornosti vedení firmy. O dva roky později byl přeložen do brněnské centrály Spojených UP závodů jako vedoucí ateliéru. Zadání dostal jasné: moderní, kvalitně řemeslně zpracovaný, sériově vyráběný nábytek, který bude cenově dostupný. Obstál na výbornou. Záběr měl široký. Komody, květinové stojany, kávové či hnízdové stolky, lampy, koberce, židle – za ikonickou je považován model H 79 s rámy z ohýbaných ocelových trubek – a samozřejmě křesla.

Křeslo H 269

Zdroj: Youtube

V pěti variantách

Legendární H 269 se vyrábělo v pěti variantách. Pevný model si díky dlouhým podpěrám, které sahají hluboko pod sedák, vysloužil přezdívku lyže. Lidé si však mohli pořídit také modely se třemi způsoby nastavení opěradla nebo rozkládací křeslo Siesta. Není těžké odhadnout, proč nábytek nesl řadové označení H.

Oblíbené u filmařů

Záběr činorodého Halabaly byl však mnohem širší. Zásadně se zasloužil o komplexní pojetí výroby, propagace a prodeje v největší nábytkářské firmě ve střední Evropě. Dobře chápal důležitost reklamy, takže křesla nebo stolky firma ochotně půjčovala filmařům. Při sledování tehdejších trháků si možná všimnete třeba kávového stolku H 259, který si vysloužil označení pavouk.

Smutné byty v socialismu: jedna stěna vládla všem, bez umakartu se nesprchovalo

Halabala se věnoval i propagaci výrobků Spojených UP závodů, dokonce některé výrobky sám fotil. Jeho přičiněním měli Brňané k dispozici obrovský prodejní prostor, který fungoval podobně jako IKEA, s kompletně zařízenými pokoji.

Nejznámější český designér

Designér pracoval ve firmě do roku 1946, pak se věnoval pedagogické činnosti a autorství odborných publikací. V roce 1970 odešel do důchodu, zemřel v listopadu 1978. V padesátých letech byly Spojené UP závody znárodněny, ale Halabalův nábytek si vysoký standard ještě chvíli udržel.

Noblesa předválečného Československa: krása, která inspiruje dodnes

Po revoluci přebrala UP závody společnost Tusculum a v roce 2007 došlo ke sloučení s jihočeskou Jitonou.

Jindřich Halabala je v zahraničí bezpochyby nejznámějším českým designérem nábytku dvacátého století. Jeho křesla či pohovky lidé pořád vyhledávají, ať už jako sběratelé, či uživatelé. Společnost Modernista některé nábytkové kusy znovu uvedla do licencované malosériové výroby. Mezi nimi také křeslo H 269.