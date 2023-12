Koupili jste si vánoční hvězdu? Jak o ni pečovat, aby vydržela do příštího roku

I když pochází z Mexika, je pro nás symbolem Vánoc a neodmyslitelnou součástí vánoční výzdoby našich domovů. Vánoční hvězda neboli poinsettie či pryšec nádherný je královnou vánočních květin. V nabídce je v různých velikostech a nepřeberném množství barevných variant. To, co nejvíce u vánoční hvězdy obdivujeme, ovšem nejsou květy ani listy, ale zbarvené listeny. Nejčastěji červené, růžové a bílé barvy. Na co je tahle kráska choulostivá a jak o vánoční hvězdu pečovat, aby jí nežloutly a neopadávaly listy? Co dělat s vánoční hvězdou po Vánocích? A víte, jak to udělat, aby vám vánoční hvězda zčervenala i příští rok?

Zahradnice Ilona Košťálková a pryšce nádherné (Euphorbia pulcherrima), známé jako vánoční hvězda, ve sklenících zahradního centra Florcenter Ostrava. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň