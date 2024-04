Opakovaně použitelné láhve na nápoje jsou dobrou volbou, jak minimalizovat odpad a mít u sebe neustále něco k pití. Z vědecké studie ale nedávno vyplynulo, že mohou obsahovat až 40 tisíckrát více bakterií než vaše toaleta. Kromě bakterie E. Coli, která způsobuje řadu závažných infekcí, nalezli vědci v láhvích i bakterie vedoucí k nevolnostem včetně zvracení a průjmů. Jak láhev na nápoje správně čistit? Dočtete se i, kterých dalších bakterií se v láhvi obávat.

Láhev s vodou patří mezi nejšpinavější předměty, které běžně nosíme u sebe. | Foto: Shutterstock

Špinavých předmětů, které překypují bakteriemi, je všude spousta. Vzpomeňme například na kliky u dveří, zábradlí v obchodních centrech či madla v městské hromadné dopravě.

Některé z nich si dokonce nosíme u sebe a neobejdeme se bez nich jediný den. Typickým příkladem jsou peníze, kreditní karty či mobilní telefony. Nyní se však zapisuje na seznam bakteriemi zamořených osobních věcí i láhev s vodou. Ta je prý dokonce mnohonásobně špinavější než běžné záchodové prkénko.



Odolné bakterie na vaší láhvi

Tým vědců ze společnosti Water Filter Guru se sídlem v USA nedávno došel k zajímavým závěrům. V rámci své studie totiž odhalil, že průměrné záchodové prkénko je až 40 000krát čistší než láhev, do které si denně doplňujete vodu či jiný nápoj. I proto ji výzkumný tým, který bakterie na láhvích zkoumal, pracovně pojmenoval jako Přenosnou Petriho misku (skleněná či plastová kruhová miska, která se používá ke kultivaci mikrobiálních a dalších kultur, pozn. red.).

V rámci zmiňované studie vědci třikrát otřeli různá místa na rozličných typech znovupoužitelných láhví. Množství bakterií, které našli, vůbec nebylo zanedbatelné. Mimo jiné objevili i „gramnegativní bakterie, které mohou způsobovat infekce. Tyto bakterie jsou stále odolnější, a to dokonce i vůči antibiotikům. Jiné nalezené bakterie pak mohou způsobovat problémy se zažíváním, především zvracení či průjmy,“ tvrdí americký zpravodajský web Huffington Post.

Celkem bylo nalezeno neuvěřitelné množství bakterií přesahujících hodnotu 20,8 milionů. Nejvíce patogenů tým objevil v láhvích s výtokovým a šroubovacím uzávěrem. V těchto láhvích naměřili vědci hodnoty blížící se až k 30 milionům bakterií.

Špinavější než miska pro psa

Výzkumníci následně porovnávali i míru znečištění láhví s množstvím bakterií zjištěném na běžných předmětech v domácnosti. Kromě toalety zkoumali například počítačovou myš, misku pro psy, houbičku na nádobí či kuchyňský dřez. Láhev na vodu na tom bohužel byla zdaleka nejhůř. Jediný, kdo s ní udržel krok, byla houbička na mytí nádobí.

„Nejvíce bakterií bylo nalezeno ve znovupoužitelné láhvi na nápoje a v kuchyňské houbičce. Naopak záchodové prkénko bylo osídleno jen 515 bakteriemi. Počítačová myš na sobě nesla 4 miliony bakterií, miska pro psy 1,48 a kuchyňský dřez 11,4,“ tvrdí výzkumný tým z Water Filter Guru.

Pohled mikrobiologa

Doktor Simon Clarke, mikrobiolog z University of Reading však pro Daily Mail řekl, že není potřeba hned plašit. Zatímco některé bakterie mohou být potenciálně skutečně nebezpečné, jiné jsou pro zdravého člověka naprosto neškodné.

„Nalezený vysoký počet bakterií může být známkou toho, že předmět nebyl opravdu dlouho vyčištěn. Záleží ale hlavně na tom, jaký druh bakterií se v láhvi nachází. Některé mohou způsobit zdravotní problém, jiné nikoliv. K přenosu nebezpečných bakterií však s největší pravděpodobností dojde při kontaktu s ústy nakaženého člověka,“ přiklání se mikrobiolog k tomu, že vysoké množství nebezpečných bakterií obsahuje láhev v případě, že ji člověk kontaminuje vlastními ústy.

O to větší péči by proto měl každý věnovat pravidelnému čištění a dezinfekci láhve.

A jak často čistíte svou láhev?

Ať už se bakterie dostanou do vaší láhve jakkoliv, jisté je, že je pro ně vlhké prostředí živnou půdou, kde nic nebrání jejich růstu. Tím spíš, pokud v láhvi nenosíte pouze vodu, ale například džusy či slazené čaje. Čištění opakovaně použitelných láhví by proto mělo být součástí vaší každodenní rutiny.

Z výzkumu dále vyplývá, že jen necelá polovina lidí svou láhev myje alespoň jednou denně. Čtvrtina dotazovaných pouze párkrát do týdne a 13 % jen několikrát měsíčně. Pouhá pětina dotázaných myje svou láhev vícekrát denně.

„Opakovaně použitelná láhev by měla být omývána horkou vodou a mýdlem alespoň jednou denně. Dezinfikovat láhev by pak měl každý minimálně jedenkrát za týden,“ radí zahraniční zpravodajský web Times Now News.