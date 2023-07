Stává se vám, že v ledničce najdete jídlo, na které jste zapomněli, nebo které už tam dávno nemělo být? Jednou za čas se to snese, ale pokud se to stává častěji, měli byste být pečlivější. Když nemáte přehled o svých zásobách, může se stát, že některým potravinám projde lhůta spotřeby a mohou být zdraví nebezpečné. Dodržet pár pravidel skladování jídla v ledničce se vyplatí jak vašemu zdraví, tak vaší peněžence.

Nepořádek v ledničce není jen estetický problém. Když nemáte přehled o svých zásobách, může se stát, že některým potravinám projde lhůta spotřeby a mohou být zdraví nebezpečné. | Foto: Shutterstock

Za zkázu potravin mohou zejména bakterie, kvasinky a plísně. Těmto mikroorganismům se daří v teple, naopak chlad jim neumožňuje rychlé množení. Proto je lednička pro naši domácnost tak důležitá.

V textu najdete:

*kam patři zelenina

*jak chránit maso před bakteriemi

*Češi a vyhazování potravin

*pozor na to, kam dáváte mléko

*jak se starat o ledničku

*časté zlozvyky aneb co nedělat

Výrobci ledniček doporučují udržovat v nich teplotu okolo čtyř stupňů Celsia.„Kdyby byla teplota vyšší, riskujete zkažení masa či ryb, naopak při nižší teplotě byste se potýkali se zmrzlým ovocem a zeleninou. Udržování rovnoměrné teploty je také klíčem k potravinám, které vydrží déle čerstvé,“ radí výrobci.

Neméně důležité je ukládat jednotlivé druhy potravin v ledničce přesně do těch poliček, kde jsou pro ně nejlepší podmínky a kde vydrží déle čerstvé.

Nulová zóna: ředkvičky ano, banány ne

Zelenina patří do nejchladnější části ledničky – do přihrádky úplně dole. Moderní ledničky tam mají takzvanou nulovou zónu a v ní optimálně vyladěné klima, které pomáhá udržet tyto potraviny déle čerstvé. Zelí, kapustu, růžičkovou kapustu, květák, brokolici nebo jarní cibulky tam můžeme uložit bez dalších opatření. Ale například ředkvičkám, mrkvi, petrželi a kedlubnám byste měli odtrhnout listy.

Chlazení potravin znamená jejich uchovávání při teplotě 0 – 8 stupňů Celsia, aby se zpomalil růst mikrobů. Při zmrazování snižujeme teplotu potravin na -18 až -35 stupňů Celsia, čímž se znemožní množení bakterií.

„Zbytečně jim berou vláhu a zelenina se rychleji scvrkává,“ upozorňuje lifestylový web iGlanc. Saláty, bylinky nebo chřest je vhodné zabalit do vlhkého plátýnka. Plátýnko prospívá i mrkvi a petrželi. Nejchladnější část ledničky je vhodná také pro skladování ovoce, mělo by být ale od zeleniny odděleno. Ovoce ani zeleninu před uložením do ledničky nemyjte.

Některé druhy ovoce a zeleniny však do chladničky nepatří. Platí to například pro banány, jablka, rajčata, okurky, lilky, česnek, cibuli či brambory. „Vlivem nízké teploty totiž může dojít k tomu, že ztratí svoji barvu, chuť a vitaminy, případně rychleji vysychají,“ varují výrobci ledniček.

Pobyt v ledničce nedělá dobře ani exotickému ovoci, jako je mango, papája nebo ananas. Tyto plody nejsou zvyklé na chlad, a navíc některé z nich vylučují etylen, který urychluje zrání, a to vede k rychlejšímu kažení.

Zabraňte útoku bakterií na maso

Maso patří k nejdražším skladovaným potravinám, zároveň je i velmi náchylné ke zkáze, takže vyžaduje speciální péči. Pokud výrobce ledničky sám neoznačí speciální přihrádku určenou pro masné výrobky, dávejte je do nejnižší police nad ovoce a zeleninu.

Jak dlouho vydrží maso v ledničce? Syrové mleté ​​maso, veškerá drůbež, mořské plody a další maso vydrží až dva dny. Syrové pečeně, steaky a kotlety vydrží až pět dní. Vařené maso, drůbež a mořské plody vydrží až čtyři dny.

I když bude v optimálních podmínkách, spotřebujte syrové maso raději do dvou nebo tří dnů. Vakuované nebo naložené vydrží o něco déle. „Maso je nejčastějším původcem takzvané křížové kontaminace, takže by vždy mělo být pečlivě zabalené, aby nezkazilo jiné druhy potravin,“ varuje iGlanc.

Použití vakuově uzavřeného sáčku však životnost masa v chladničce výrazněji neprodlouží. „Vakuování může zabránit zavlečení nových bakterií, ale nezabrání růstu bakterií, které už v mase jsou,“ upozorňuje web Life Storage, který se zabývá organizací domácnosti, a dodává: „Proto je nutné napsat na sáček datum, abyste neztratili přehled.“

Archeologové objevili starověkou římskou lednici. Uvnitř našli i zbytky jídla

Podle některých odborníků není dobré vybalovat maso z obalu, do něhož bylo umístěno v obchodě, pokud není připraveno k užití. Vybalování a zabalování by je mohlo vystavit nebezpečí dalších bakterií. Je dobré vložit maso do uzavíratelných nádob, nebo pod ně dát talíř, aby z něj nevytékala šťáva.

Pokud maso nespotřebujete během několika dní, dejte je do mrazicího sáčku, odstraňte z něj vzduch a uložte do mrazicího boxu.

Kolik jídla Češi vyhazují?

Podle výzkumu každý Čech v průměru ročně vyhodí 57 kilogramů jídla. V celé republice tedy jde zhruba o 605 500 tun potravinového odpadu za rok. Vědci uvádějí, že v mezinárodním srovnání jde vcelku o dobrý výsledek. „Jsme na tom například o 11 kilogramů na osobu lépe než Maďarsko,“ píše web Přírodovědci.

Část vyhozených potravin jsou nejedlé části, tedy slupky, pecky, kosti nebo čajové sáčky. Ale 59 procent odpadu tvoří potraviny, které se měly sníst. Lidé v Česku tak znehodnotí 355 000 tun potravin za rok.

„Takové množství by naplnilo 100 tisíc malých nákladních aut. Pokud by se seřadily za sebe, vytvořily by asi 650 kilometrů dlouhou kolonu, která by se táhla z Prahy až do německého Hamburku,“ uvádějí Přirodovědci.

Mléko do dveří nepatří

Do poliček v prostřední části chladničky patří šunka a salámy, o patro výše mléčné výrobky, tedy sýry, jogurty či tvaroh. Je nutné dodržovat pravidlo, že masné a mléčné výrobky by od sebe v ledničce měly být vzdáleny co nejvíce. Pro skladování šunky, salámů a sýrů jsou vhodné dózy, případně mikrotenové sáčky, které zabrání přístupu vzduchu a okorání.

Horní police chladničky se výborně hodí pro ukládání věcí, jako jsou zbytky, hotová jídla, ale třeba i čerstvé bylinky, které používáte častěji a potřebujete, aby byly snadno přístupné. „Horní police typické chladničky mívají nejkonzistentnější teplotu, což je dobré pro uložení potravin, které se rychle kazí,“ uvádí Life Storage.

Fakta a mýty o chytré domácnosti. Investovat do ní se vyplatí

Prostory ve dveřích ledničky jsou nejvhodnější pro potraviny, které si nejlépe vychutnáte studené a které nepodléhají rychlé zkáze, tedy například nápoje. To ale neplatí pro mléko. „Police ve dveřích neudržují stálou teplotu a jsou často teplejší než zbytek chladničky,“ vysvětluje Life Storage.

Výrobci doporučují skladovat ve dveřích i máslo nebo vajíčka. Vajíčka by však podle nich neměla být v papírovém obalu z obchodu, který je plný mikroorganismů a hrozí jejich přenos na ostatní potraviny v ledničce.

Starejte se o ledničku

• Jednou týdně ji prohlédněte a vyčistěte. Pokud máte u nějakých potravin pochybnosti, vyhoďte je.

• Dávejte pozor, aby chladnička nebyla přeplněná a mezi potravinami byly mezery, protože studený vzduch potřebuje prostor pro cirkulaci.

• Dodržujte pravidlo „první dovnitř, první ven“ a vždy jezte nejstarší potraviny jako první.

• Pokud je jídlo plesnivé, dejte je ho do sáčku, aby se spory plísní nerozšířily, a vyhoďte je. Ledničku vyčistěte a zkontrolujte, zda se plíseň nerozšířila na další potraviny.

• Vyhoďte všechny potraviny podléhající zkáze, které byly ponechány při pokojové teplotě déle než dvě hodiny. Pokud byly v létě na sluníčku, vyhoďte je už po hodině.



Pozor na špatné návyky

Nejednou je zdrojem kontaminace jídla v ledničce sám její majitel a jeho zlozvyky. Některých je potřeba se rychle zbavit. Zkuste s námi zpytovat svědomí. Pijete mléko či džus přímo z lahve, jíte potraviny lžičkou přímo z obalu či nějaké jídlo nakousnete a vrátíte zpět do lednice?

„Všechny tyto zlozvyky vedou k tomu, že se do potravin z našich slin dostává spousta mikrobů, a jídlo se pak rychleji kazí,“ varuje web STOB, který se zaměřuje na hubnutí a správné stravovací návyky. Pokud se těchto podivných návyků zbavíte, určitě to ocení i vaši blízcí.

Co nedělat:

• Nepijte přímo z lahve či krabice, vždy si odlijte do sklenice.

• Olíznutou lžičku nestrkejte znovu například do jogurtů či džemů, raději si odeberte si do misky či jiného nádobí.

• Nenamáčejte hranolky, maso či cokoli jiného přímo do hořčice, tatarky nebo dressingu, ale nandejte si čistou lžičkou na talíř.

• Neukusujte ze sýra, klobásy ani z jiné potraviny, ale vždy si kus odkrojte čistým nožem.

• Neolizujte uzávěr kečupu či šlehačku ve spreji, které budete vracet do lednice. Otřete je papírovým ubrouskem.

• Nenechávejte potraviny dlouho v teple a otevřené, co nejdříve je vraťte do lednice.