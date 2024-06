Pro svou lásku vytvářel prstýnek z plastu a přízí. To Marku Vlasákovi vnuklo myšlenku, že by se z uvedených materiálů dalo vyrobit i něco jiného. Nakonec vymyslel unikátní lampy kombinující 3D tisk a barevné příze.

Svou unikátní techniku výroby lamp nazývá Marek Vlasák namotávání. Kombinuje 3D tisk a barevné háčkovací příze. | Foto: Se svolením Marka Vlasáka

Láska ke kutilství provází Marka Vlasáka z Prahy již od dětství. Tehdy se jako malý chlapec učil se svým otcem slepovat modely letadel a tanků.

„Tyto zkušenosti předznamenaly moje směřování během dospívání a následně i volbu vysoké školy. Nastoupil jsem na Fakultu strojní Českého vysokého učení technického v Praze, kde jsem se seznámil s modelování ve 3D,“ popisuje svoji cestu mladý muž.

Všechno odstartoval prsten pro partnerku

Nápad na výrobu unikátních lampiček z háčkovacích přízí prý vznikl vlastně náhodou. „Pořídil jsem si 3D tiskárnu, pomocí níž jsem mohl začít vytvářet vlastní projekty a postupně pronikat do tajů této fascinující technologie,“ začíná s vyprávěním Marek Vlasák.

„Jednou jsem pro svou přítelkyni vyráběl prstýnek, který kombinoval plast a příze určené k háčkování. A právě tehdy mě napadlo, že by se z těchto materiálů daly vyrábět i další užitečné předměty,“ vzpomíná student s tím, že mu přišla zajímavá hlavně kombinace se světlem.

Designové lampy vytváří od píky sám. Modeluje a tiskne rám, kombinaci barev i strukturu následně vymýšlí během takzvaného namotávání, jak svou metodu nazývá.

„Zatím se tomu věnuji přes rok. Za tu dobu jsem experimentoval s tím, jak barvy skládat dohromady a jak hustě dávat příze. Už vím, jak na to, aby to bylo estetické. Teď si hraju s tím, abych zlepšoval nejen design, ale také zrychlil proces výroby,“ uvádí mladý kutil.

Téměř každou volnou chvíli prý věnuje vymýšlení něčeho nového; ať už tvorbě dalších modelů, nebo zdokonalování těch stávajících. „Projekt vnímám v současné podobě jako hobby. Mým cílem je posouvat se stále kupředu a přinášet na svět něco zajímavého, nezapomenutelného a krásného,“ usmívá se mladík.



Desítky nepovedených kusů

Konstrukce lamp je vyrobena na 3D tiskárně. Za jediný rok vytvořil Marek Vlasák už desítky kusů. Většinu z nich ale opět rozebral.

„Lamp, kterými se už kochají lidé, jsem zatím udělal zhruba třicet. Násobně více bylo těch, které jsem opět rozebral, nebo vyhodil. Šlo o nepovedené kusy. Ze začátku jsem měl docela velké ztráty. Postupoval jsem zkrátka metodou pokus-omyl,“ směje se kutil. Teď už jsou podle něj nepovedené kusy výjimkou. Už to má zkrátka v oku a v ruce.

Marek Vlasák se nyní snaží především o to, aby výroba lamp nebyla tak časově náročná. „Musím je tvořit tak, abych denně udělal minimálně jeden kus, lépe však více. Když mám model v počítači, tak se to tiskne zhruba 5 hodin. Samotné namotávání přízí trvá okolo 2 hodin. Aktuálně vymýšlím, jak to dělat co nejefektivněji,“ prozrazuje student.

Náklady v řádech stokorun

„Nejsem vyškoleným designérem. Ani si nehraju na to, že prodávám prémiové produkty za desetitisíce korun. Můj byznys model je postavený tak, že lampy jsou laciné, ale přitom pěkné a funkční. Sázím na vysokou přidanou hodnotu,“ zamýšlí se mladý kutil.

Náklady na výrobu jedné lampy vypočítává Marek Vlasák na zhruba 500 korun.

Růžová lampa z dílny Marka Vlasáka.Zdroj: Se svolením Marka Vlasáka

Velkou oporou mu je jeho nyní už snoubenka Kristýna. „Je ke mně naštěstí vstřícná a nestěžuje si, když se věnuji svému koníčku. Děkuji ji, že mě podporuje a že je mým fanouškem i kritikem. Když jde třeba na nákup, rychle něco namotávám. Jakmile se však vrátí, dělám, že nic,“ vtipkuje sympatický student.

