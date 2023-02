Marie Kondo mluví o úklidu, nikoliv o čištění. Mluví o věcech, kterých máme všichni stovky: od sponek do vlasů a tužek přes nádobí až po oblečení. Pokud se hromadí a vytvářejí chaos a nepřehledný nepořádek, v němž neustále něco hledáme, je nejvyšší čas zasáhnout. Výsledkem rázného procesu je podle Marie Kondo nejen trvale uklizený domov, ale také klid v duši.

1. Najděte odvahu

Ano, budete ji potřebovat. A taky dost času, pro začátek. Možná vám bude stačit pár dnů, možná to budou týdny. Jde o to zbavit se přebytečných věcí, které vlastníme. Ruku na srdce, v této fázi člověk najde spoustu šuplíků a zákoutí, kde se léta hromadí osamělé ponožky, sponky do vlasů, staré časopisy, roztržené kalhoty, boty, které už dva roky čekají na opravu, návody k použití parního čističe a suvenýry z dovolené.

Osmatřicetiletá Marie Kondo je japonská odbornice na uklízení, která svými knihami uchvátila čtenáře po celém světě. Už

v dětství ráda četla časopisy pro hospodyňky a zamilovala si v nich krásu skvěle uspořádaných místností. Tomuto tématu se vážně věnuje od svých patnácti let. V Tokiu spolu s manželem vlastní velice úspěšný podnik, který pomáhá klientům proměnit jejich domovy v klidné

a inspirativní prostředí.

Šatní skříně skrývají neuvěřitelné množství věcí, které jsou dávno z módy, tak trochu obnošené nebo (marně) čekají, až do nich zhubneme, případně si je vůbec někdy budeme chtít obléci. Pokud si danou věc nebudeme chtít vzít na sebe právě teď a právě dnes, s největší pravděpodobností na to nedojde nikdy, opravdu.

Koupelna je kapitolou sama pro sebe – vy víte proč. V přihrádkách je nepočítaně načatých a nespotřebovaných lahviček a kelímků, starých čističů a nepoužívané kosmetiky s dávno prošlou lhůtou spotřeby. Nespotřebované lahvičky jsme nahradili novými a ty dosloužilé zapomněli vyhodit. A najednou jich tam je deset…

A kuchyň bude taky oříšek. V prostorných zásuvkách a skříňkách se nám často nedostává místa, ale teď nadejde okamžik pravdy: můžou za to zásoby plastových krabiček bez víka, pokliček bez ucha a pozůstatků ze starých jídelních servisů. Zbytečných věcí v nepřehledných vrstvách proložených osiřelými šroubky bůhví od čeho, zacuchanými klubky nití a kdoví čím ještě.

To všechno nám ubírá životní prostor a vnáší do našeho příbytku chaos, protože v podobných skrumážích se nelze orientovat. Vlastníme spoustu věcí, o kterých vůbec netušíme, že je máme - jen nám ubírají místo.

2. Zkuste test srdcem

Všechny věci bude potřeba vyndat ze skříní, šuplíků a skrýší na světlo. Nebude to lehké, protože dobře víme, že něco v nás nám brání s lehkým srdcem vyhodit půl domácnosti. Marie Kondo to ve svých knihách vidí dva důvody hluboko v nás: lpění na minulosti a strach z budoucnosti. A nabízí zaklínací větu, něco jako test srdcem: Těší mě tahle věc, chci ji mít nablízku? Věc, která testem neprojde, nemá v našem okolí co dělat. Vyhoďte ji nebo darujte. A buďte nemilosrdní, vybízí Marie Kondo.

Platí to podle ní i u největších lapačů prachu a zdroje chaosu: tedy u knih a různých dokumentů, dokladů…. Prostě papírů. „Zbavte se knih, které už nevezmete do ruky – v různých knihobudkách na nádražích vám budou vděční. A pokud jde o papíry, třídím je podle jednoduchého vzorce: prostě všechny vyhodím,“ hlásá Marie Kondo s tím, že naprostou většinu dokladů o koupi, účtenky a návody k použití jde uchovávat nebo dohledat elektronicky.

3. Nadechněte se, máte spoustu místa

Zbavit se věcí, které nám přebývají a překážejí, je psychicky i časově náročné. Pokud si dáte tu několikadenní práci a vymetete všechny zbytečnosti, dopřejte si čas a podívejte se, kolik místa vám přibylo: nejen ve skříních a zásuvkách, ale všude kolem vás. Váš osobní prostor se zvětšil a ve věcech, které prošly vaším sítem, máte přehled.

Jaká jsou pravidla metody Marie Kondo:

Zdroj: Youtube

Tento pocit vám s největší pravděpodobností přinese úlevu a energii do další fáze velké proměny vašeho domova.

4. Vytvořte si nový systém

Kdo už na sítích a na různých webech zaznamenal jméno Marie Kondo, ten ví, že tato drobná úspěšná žena je právě na systém opravdu machr. Například videa s jejím slavným skládáním triček a ponožek mají miliony shlédnutí a fascinují mimo jiné tím, jak vážně Marie přistupuje k tak banálním věcem.

Marie Kondo a její slavné skládání:

Zdroj: Youtube

Její důvod je ovšem rozumný: O všech věcech, které vám zůstaly, byste teď měli mít přehled. Proto skládá prádlo do útlých obdélníků a ukládá je do zásuvek nikoliv do „komínků“, ale svisle – jedině tak má podle ní člověk přehled. A proto je také milovnicí různých pořadačů, košíčků, krabic a všeho podobného: její tužky, rtěnky, pásky a šátky se nikde náhodně nepovalují, ale mají svoje přesné místo odpočinku.

5. Zabydlete prostor vlastními myšlenkami

Myšlenkami, ne věcmi, dodává Marie Kondo. Udržovat svůj příbytek v přehledném řádu, bez chaosu, hledání a odvracení očí od zaplevelených koutů je podle ní čirá radost bez valné práce. V nepřeplněném prostoru se lépe dýchá a je v něm konečně dost místa pro nás.

„Provedl jsem fyzický úklid podle principů uvedených v knize a to vedlo k nastolení pořádku i v mé hlavě. Mohu doporučit pro každého, kdo si potřebuje udělat pořádek ve svých věcech,“ napsal například na jednom z knižních eshopů Milan V., který si pořídil jednu z knih Marie Kondo. V českém překladu vyšly dvě: Zázračný úklid a Žít s radostí, které přinášejí nejen jednoduché, ilustrované, téměř atlasové poradce při skládání oblečení, systému ve skříních a pořadí úklidu, ale také příběhy lidí, kteří s Marií změnili svůj domácí řád a objevili tak nové životní nadšení.

Před pár dny však Marie Kondo v rozhovoru pro The Washington Post přiznala, že před dvěma lety, kdy se jí narodilo třetí dítě, její život doznal velkých změn: „Až doteď jsem byla profesionální uklízečka, takže jsem se snažila udržet doma pořád uklizeno. V dobrém slova smyslu jsem se toho vzdala. Teď si uvědomuji, že je pro mě důležité užívat si čas se svými dětmi,“ svěřila se.