Bez zkušeností začal tvořit. Dnes vyrábí nábytek ze vzácných dřevin

„Používá se mech kopečkový, mech plochý nebo lišejník. Všechny jsou konzervované a určené na použití do obrazů. Při výběru záleží jen na požadavcích klienta. Jednotlivé druhy sa dají kombinovat a vytvářet tak obrazce, nápisy či loga,” říká Nikola Štípalová, produktová manažerka firmy PFM-Greenvia, která takové takové obrazy vytváří pro soukromou i komerční sféru.

Používané lišejníky pocházejí z finských nebo norských lesů, mech je původem ze Španělska a Francie. Po sběru se suší, mumifikují, konzervují a dobarvují.

Zdroj: Youtube

Mechová krása není věčná

Mechy nejsou vhodné do vlhkých místností, na přímé sluneční světlo ani do míst, kde neproudí vzduch a jsou citlivé na mechanické poškození. „Jejich hlavní výhodou ale je, že jsou bezúdržbové a není tak potřeba se o ně starat, protože už dále nerostou. Nevyžadují ani vlhčení, ani zálivku. Naopak vlhkost je nežádoucí, protože by mohly plesnivět nebo jinak degradovat. Jsou proto dobrým řešením pro lidi, kteří potřebují krásnou a zároveň bezúdržbovou zeleň. A to je hlavní rozdíl mezi mechovými obrazy a vertikálními zahradami z rostlin, které jsou pořád živé a je potřeba je zalévat, hnojit a upravovat,” říká Natálie Šefrnová, která se zabývá servisem vertikálních zahrad v showroomu Němec v Praze.

Stejně jako se instalují mechy, mohou se instalovat i celé rostliny. Může z nich být vyroben obraz, aranžmá i celá stěna.Zdroj: se souhlasem PFM-Greenvia s.r.o

Mechové obrazy jsou živým organismem, a proto mají i svou životnost. „Různí dodavatelé udávají různé rozpětí. Někdo říká, že obrazy vydrží až 15 roků. Za nás je životnost 5–8 let. Potom sa dá obraz oživit doplněním nového mechu na místa, kde již vybledl nebo není pěkný,” uvádí Nikola Štípalová.

Z mechů a lišejníků můžete vytvořit různé kompozice, do nichž zabudujete třeba větve stromů nebo jiné přírodní materiály. Možnosti vaší umělecké tvorby jsou neomezené.