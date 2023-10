Mikrovlnná trouba je obětavá a nenáročná pomocnice v domácnosti, ale její čištění se někdy zanedbává. Postupně se v ní tak hromadí zbytky jídla, mastnota a špína, občas v ní nějaké jídlo i exploduje. A když konečně dojde na očistu, bývá opravdu náročná. Na čištění mikrovlnné trouby jsou určeny speciální přípravky, ale jde to i bez nich. Dokonce i výrobci elektronických zařízení jsou srozuměni s využíváním některých „babských rad“ a domácích čisticích prostředků. Jak vyčistit mikrovlnnou troubu? A čeho se při čištění mikrovlnné trouby vyvarovat?

Na čištění mikrovlnné trouby jsou určeny speciální přípravky, ale jde to i bez nich. Dokonce i výrobci elektronických zařízení jsou srozuměni s využíváním některých „babských rad“ a domácích čisticích prostředků. | Foto: Shutterstock

Jak šetrně vyčistit mikrovlnku:

Zdroj: Youtube

Zanedbání pravidelného čištění mikrovlnné trouby může vést k poškození jejího vnitřního prostoru a také k omezení její funkčnosti.

„Především vstupy mikrovln byste měli udržovat čisté. Zanesená a špinavá mikrovlnná trouba má také kratší životnost a v krajním případě může v takové mikrovlnce dojít k nebezpečné situaci,“ uvádějí prodejci elektroniky. Ve špinavé mikrovlnné troubě jsou samozřejmě i zcela nevhodné hygienické podmínky pro přípravu jídla.



Nahrává se anketa …

Lidé, kteří při ohřívání potravin v mikrovlnce důsledně používají poklopy, mají práci ulehčenou.

Poklop nejen brání vysoušení ohřívaných potravin, ale také omezuje prskání i případnou explozi jídla na vnitřní stěny a otočný talíř. I když guláš nebo omáčky si cestičku z poklopu zpravidla najdou, nadělení v troubě není tak velké. Při grilování nebo použití horkého vzduchu se však poklop využít nedá.

Jak často čistit mikrovlnnou troubu

Podle pracovníků úklidových firem je ideální každý den otřít mikrovlnnou troubu vlhkým hadříkem, abyste z ní odstranili drobečky a zbytky jídla a udrželi v ní pořádek, než přijde čas na hloubkové čištění.

Všechno, co do trouby vyprsklo nebo vyteklo a dostalo dostatek času na zaschnutí, se při pozdějším čištění stane velkou překážkou a brzdou, a pokud bude podobných nehod více a nikdo na ně nebude reagovat, bude vaše mikrovlnná trouba připomínat spíše strašidelnou jeskyni nežli prostor pro jídlo.

Špinavá světla, zlobivý pupínek, zamlžené zrcadlo. I s tím pomůže nečekaná věc

Jak často potřebuje mikrovlnná trouba důkladné hloubkové čištění? To závisí na tom, jak často a také na co ji používáte a jak se o ni staráte. Někde stačí pořádné čištění jednou za měsíc, jinde je nutné jednou týdně. Údajně to závisí i na počtu teenagerů v domácnosti.

„Pokud si nikdo nenajde čas troubu setřít nebo zbavit zápachu, pak se nepořádek a kuchyňské pachy sčítají,“ upozorňuje web Martha Stewart, který se věnuje záležitostem souvisejícím s domácností.

Citrony mikrovlnnou troubu nejen vyčistí, ale i zbaví nepříjemných a odolných pachů.Zdroj: Shutterstock

Jak pořádně vyčistit mikrovlnnou troubu

Na čištění mikrovlnné trouby používejte měkký hadřík nebo měkkou houbičku. Z čisticích přípravků postačí saponát na nádobí, v případě zaschlých či připečených zbytků jídla použijte speciální čističe určené na mikrovlnné trouby.

Čeho se vyvarovat.

Pro čištění mikrovlnné trouby nikdy nepoužívejte čisticí písek či jiné abrazivní přípravky, houbičku s drsným povrchem či dokonce drátěnku. „Tyto prostředky by mohly povrch mikrovlnky poškrábat a poškodit. Může pak dojít také k narušení pohybu mikrovln,“ varují prodejci elektroniky.

„Čisticí prostředek však nestříkejte přímo na troubu, aby nevnikl do průchodu mikrovln nebo do větracích otvorů. Zbytky čisticího prostředku by se pak mohly dostat do jídla. Vždy je lepší čistidlo nastříkat na vlhký hadřík,“ připomínají prodejci elektroniky.

Před čištěním troubu vypněte z elektřiny. Úklid začněte horní částí mikrovlnné trouby a postupujte směrem dolů. „Strop mikrovlnné trouby je oblast, na kterou všichni zapomínají,“ konstatuje web Martha Stewart.

Vyjměte otočný talíř a všechny díly pod ním. Umyjte je nebo je vložte do myčky. Umyjte vnitřní stěny mikrovlnky a odstraňte mastné usazeniny nebo zbytky jídel kolem dvířek.

7 tipů, jak využít levný domácí poklad. Odstraňuje zápach a funguje i jako lék

Vlhkým hadříkem s čisticím přípravkem umyjte i vnější strany mikrovlnky, ale dávejte pozor, aby se voda nedostala do větracích otvorů nebo do ovládacího panelu.

Sklo ve dvířkách mikrovlnky můžete vyleštit z obou stran hadříkem a prostředkem na sklo. Mikrovlnku vytřete dosucha, vložte čistý talíř i s díly a mikrovlnnou troubu zapojte opět do zásuvky.

Domácí prostředky na čištění mikrovlnky

Na jednoduché čištění mikrovlnné trouby podle takzvaných babských rad můžete využít prostředky, které má zpravidla každý doma: ocet, citron, jedlou sodu, vodu, sůl a hadr. Jak na to?

Hadr. První babská rada je opravdu jednoduchá. Vezměte hadr, namočte jej do vody, dejte do mikrovlnné trouby a podle míry znečištění ji zapněte na dvě až pět minut. Pak stěny mikrovlnky otřete. „Vtip je v tom, že se voda z hadru vypaří a odmočí zbytky jídla přischlé rovnoměrně po stěnách trouby. Ty pak stačí setřít,“ píše web Prima Living. Otočný talíř je však nutné umýt v myčce nebo ve dřezu.

První babská rada je opravdu jednoduchá. Vezměte hadr, namočte jej do vody, dejte do mikrovlnné trouby a podle míry znečištění ji zapněte na dvě až pět minut. Pak stěny mikrovlnky otřete. „Vtip je v tom, že se voda z hadru vypaří a odmočí zbytky jídla přischlé rovnoměrně po stěnách trouby. Ty pak stačí setřít,“ píše web Prima Living. Otočný talíř je však nutné umýt v myčce nebo ve dřezu. Sůl. Do mikrovlnné trouby nasypte obyčejnou sůl a nechte ji vypéct do hněda. Sůl pomůže absorbovat mastnotu. Poté ji stačí jen jednoduše vymést a vnitřní části mikrovlnné trouby vytřít vlhkým hadříkem.

Do mikrovlnné trouby nasypte obyčejnou sůl a nechte ji vypéct do hněda. Sůl pomůže absorbovat mastnotu. Poté ji stačí jen jednoduše vymést a vnitřní části mikrovlnné trouby vytřít vlhkým hadříkem. Ocet. Do hrnku vhodného do mikrovlnné trouby nalijte vodu s octem v poměru 1:1. V mikrovlnné troubě přiveďte roztok k varu, a pak vařte asi pět minut na nejvyšší výkon. „Octové výpary naruší nečistoty na stěnách mikrovlnky, kterou pak stačí vytřít měkkým vlhkým hadříkem,“ radí prodejci elektroniky.

Do hrnku vhodného do mikrovlnné trouby nalijte vodu s octem v poměru 1:1. V mikrovlnné troubě přiveďte roztok k varu, a pak vařte asi pět minut na nejvyšší výkon. „Octové výpary naruší nečistoty na stěnách mikrovlnky, kterou pak stačí vytřít měkkým vlhkým hadříkem,“ radí prodejci elektroniky. Citron. Do misky vhodné do mikrovlnky dejte pár plátků citronu nebo do vody vymačkejte šťávu z citronu. Přidat můžete také plátky pomeranče pro zintenzivnění účinku. Nechte v mikrovlnce zapnuté na plný výkon asi pět minut. Také zde odpařovaná pára naruší nečistoty, které setřete navlhčeným hadříkem. Navíc se trouba zbaví zápachu.

Do misky vhodné do mikrovlnky dejte pár plátků citronu nebo do vody vymačkejte šťávu z citronu. Přidat můžete také plátky pomeranče pro zintenzivnění účinku. Nechte v mikrovlnce zapnuté na plný výkon asi pět minut. Také zde odpařovaná pára naruší nečistoty, které setřete navlhčeným hadříkem. Navíc se trouba zbaví zápachu. Jedlá soda. V hrnečku s vodou rozmíchejte asi dvě polévkové lžíce jedlé sody. Pak postavte hrnek doprostřed otočného talíře a na pár minut zapněte mikrovlnnou troubu na plný výkon. Poté hrneček opatrně vyndejte a vlhkým hadříkem setřete nečistoty z vnitřku mikrovlnky.

Pokud smícháte jedlou sodu a ocet na hladkou pastu a hadříkem namočeným v teplé vodě ji nanesete na stěny mikrovlnky, odstraníte i zaschlé usazeniny. Ale musíte si dávat pozor, abyste neměli v pastě žádné hrudky.

Pryč se zápachem!

Někdy se stane, že mikrovlnka se nemůže zbavit pachu ohřívaného jídla. „V případě lehkých pachů například po kořeněných jídlech se silným aroma nechte dvířka pootevřená a troubu vyvětrejte, nebo dovnitř umístěte misku s jedlou sodou, která pachy pohltí, a dvířka zavřete,“ doporučuje web Good Housekeeping, který se specializuje na testy čisticích prostředků.

Existují však i pachy výrazně silnější, třeba spálený popcorn nebo ohřívaný losos, a tady už se musíme bránit pomocí voňavého citronu. Vymačkejte z něj šťávu, přidejte ji do šálku s vodou, šálek postavte na otočný talíř a jeho obsah nechte v troubě pár minut vřít.