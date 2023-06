Mikrovlnná trouba je součástí domácností už desítky let, přesto ji řada lidí využívá jen k ohřívání a rozmrazování potravin nebo k výrobě popcornu. Ve skutečnosti toho mikrovlnka umí mnohem více: připraví míchaná vajíčka i křupavou slaninu, usuší bylinky, vrátí chuť starému pečivu i chipsům, případně pomůže s loupáním rajčat i česneku… A většinou vám u toho ještě ušetří spoustu času.

Mikrovlnná trouba umí usnadnit práci a ušetřit čas. Můžeme v ní připravit například míchaná vajíčka i křupavou slaninu, usušit bylinky a dokonce i zničit bakterie na kuchyňské houbičce. | Foto: Shutter

V TEXTU NAJDETE TYTO VYCHYTÁVKY, JAK VYUŽÍT MIKROVLKU:



* míchaná vajíčka za dvě minuty

* křupavá slanina

* vařená kukuřice

* ryba v páře

* loupání česneku a rajčat

* eliminace slz při krájení cibule

* navrácení chutě tvrdému chlebu i zvlhlým chipsům

* usnadnění vaření fazolí

* roztopení zkrystalizovaného med

* misky ze sýra

* sušení bylinek

* dezifekce houbičky na nádobí

Míchaná vajíčka za dvě minuty

Míchaná vajíčka jsou určitě nejlepší, když se připraví klasicky, tedy na sporáku. Ale někdy se člověk ocitne v situaci, kdy má málo času, nebo mu z nějakého důvodu chybí sporák. To ale není důvod k odříkání.

Vyzkoušejte tento trik se zelím v mikrovlnné troubě:

Zdroj: Youtube

Budete potřebovat 2 vejce, 2 lžíce mléka, 2 lžíce strouhaného sýra, sůl, pepř a oblíbené bylinky. Rozklepněte do hrnku vejce s trochou mléka a sýra, přidejte sůl a pepř, případně bylinky, a vidličkou rozmíchejte. Pak hrnek dejte na minutu a půl do mikrovlnné trouby. V polovině doby hrnek vytáhněte a vejce opět promíchejte.

V mikrovlnné troubě se dá připravit i sázené vejce, vejce Florentine či vaječná omeleta, upozorňuje web BuzzFeed.

Křupavá slanina

K přípravě slaniny nepotřebujete nutně pánev a sporák. Stačí mikrovlnná trouba a papírová utěrka. Na dno nádoby vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě položte dva až tři kusy papírové utěrky, na ni naskládejte asi čtyři plátky slaniny a přikryjte je dalšími dvěma kusy papírové utěrky. Slaninu v troubě připravujte asi minutu, silnější plátek bude potřebovat více času.

Jak oloupat česnek rychle a bez námahy? Vyzkoušejte jednoduché tipy

Web First We Feast radí použít keramickou misku, položit ji na talíř dnem vzhůru, poklást ji plátky slaniny, zakrýt dvěma papírovými utěrkami a dát na minutu do mikrovlnné trouby. „Většina nezdravého tuku steče po míse do talíře a zůstane vám křupavá slanina,“ slibuje web.

Vařená kukuřice

Kukuřici uvaříte v mikrovlnné troubě velmi jednoduše. Vložte klas i se slupkou do mikrovlnné trouby a ohřívejte asi čtyři minuty na nejvyšší stupeň. Horkou kukuřici opatrně vyjměte a odřízněte konec stonku a asi jednu řadu zrn.

Znáte vychytávky, které usnadní práci v kuchyni? Jsou chytré a zvládne je každý

Pak na opačném konci uchopte horní část slupky a stáhněte ji z klasu. Podle webu Sazenička to půjde snadno – sloupka sklouzne i s nepříjemnými kukuřičnými vlákny. Klas servírujeme s máslem a se solí.

Ryba v páře

Kuchařka Kathy Fangová ze San Franciska vzpomíná, jak její dědeček vařil v mikrovlnné troubě ryby. Měl tak prý zaručeno, že je nespálí. Nám jde ovšem spíše o úsporu času. „Jednoduše vložte rybu do mělké misky a položte na ni pár plátků másla, nebo ji pokapejte olivovým olejem. Pak ji posypejte solí, pepřem či jiným kořením,“ řekla Katy Fangová serveru Self.

Dokonalá kuchyně? Pečlivé uspořádání šetří čas a energii

Do misky je nutné dát trochu vody a přikrýt ji plastovou fólií vhodnou do mikrovlnné trouby. Do fólie vidličkou propíchněte několik otvorů. Ryba se v mikrovlnné troubě vaří na nejvyšší stupeň po dobu šesti až sedmi minut.

Loupání česneku a rajčat

Pokud potřebujete oloupat větší množství česnekových stroužků a netěší vás vyhlídka na zdlouhavou proceduru a „česnekové ruce“, může vám práci usnadnit mikrovlnná trouba. Vložte do ní celou palici česneku, případně nasypte stroužky do misky, a zapněte troubu na 15 sekund na plný výkon. Pak půjdou slupky dolů prakticky samy.

Je záření z mikrovlnek nebezpečné? Mikrovlny se mohou vyvíjet pouze, pokud jsou dvířka trouby zavřená a trouba je zapnutá. Konstrukce však zajišťuje, že záření je „uzavřeno“ uvnitř trouby. Mikrovlny se mohou dostat ven jen v případě, že je trouba poškozená. Účinky na člověka však jsou nebezpečné pouze při dlouhodobé expozici velmi vysokým výkonem. Zdroj: dTest

„Po pouhých 14 sekundách česnek v mikrovlnné troubě praskl a vypadl z něj zcela hladký stroužek,“ popsala svou zkušenost Megan Moweryová na webu Taste of Home. Ale přidala i varování: „Když vytáhnete česnek z trouby, zkuste, zda není příliš horký, abyste se nepopálili.“

Stejně tak vám mikrovlnka pomůže oloupat rajčata. Tentokrát ji však zapnete na 30 sekund na nejvyšší stupeň, a pak plody v troubě ponecháte ještě asi dvě minuty.

Slupky postupně prasknou a uvolní se od dužniny, takže stáhnout je dolů nožem zabere jen chvilku. Podobně se dá s oloupat i broskev.

Konec pláče nad cibulí

Pokud u vás krájení cibule vyvolává příval slz, zkuste vložit celou cibuli asi na 45 sekund do mikrovlnné trouby. Zahřátím cibule před krájením z ní pomůžete odbourat chemikálie, které způsobují slzení.



Nahrává se anketa …

Jak přemluvit tvrdý chléb a chipsy, aby zase chutnaly

Na starý chleba asi nikdo chuť nemá. Ale stačí jej zabalit do vlhké papírové utěrky, položit na misku a dát na deset až dvanáct sekund do mikrovlnné trouby zapnuté na plný výkon. Pečivo natáhne vlhkost, rozvoní se a bude mnohem chutnější. Někdo dává do trouby ke chlebu i sklenici vody.

Místo svíčky mikrovlnka. Nová technologie slibuje radikální snížení spotřeby

Když necháte otevřený sáček s brambůrky, může se stát, že navlhnou, ztratí chuť a skončí v koši. Stačí je však vysypat do misky, přikrýt papírovou utěrkou a dát do mikrovlnky zapnuté na plný výkon. Po 15 sekundách by měly být zase křupavé. Pokud chcete podobně oživit zvlhlé sušenky či krekry, jde to také, ale v mikrovlnce musí být asi 30 sekund.

Fazole bez namáčení

Zapomněli jste namočit přes noc fazole? Nevadí. „Nasypte je do velké misky, zalijte je vodou, aby byly zcela ponořené, a vložte je do mikrovlnné trouby. Zahřívejte je osm až deset minut,“ radí Taste of Home. Pak fazole vyndejte, nechejte hodinu odstát a uvařte je, jak jste zvyklí.

Na tekutý med opatrně

Když potřebuje tekutý med do perníku, ale ten, co máte ve sklenici, zkrystalizoval, pomoc může být rychlá. Sundejte ze sklenice s medem víčko a dejte ji do mikrovlnné trouby zapnuté na nejnižší stupeň asi na dvě až tři minuty. Med se rozpustí.

Osm skvělých rad, jak nechat změknout máslo

Důležité však je zahřívat jej velmi opatrně, aby teplo nezničilo cenné složky, které med obsahuje.

Sýrové misky

Chystáte pohoštění pro přátele? Zkuste si vyrobit sýrové misky na podávání salátu nebo drobných pochutin. Podle webu First We Feast k tomu stačí jen nastrouhaný parmezán, pečicí papír a dvě menší keramické misky jako formičky.

Jak připravit jedlé poháry pro předkrmy:

Zdroj: Youtube

Z pečicího papíru si vystřihněte kruh o poloměru talíře v mikrovlnce, položte jej na talíř a nasypejte na něj nastrouhaný parmezán. Talíř vložte do trouby a při výkonu 1000 W zahřívejte necelou minutu, aby zezlátl.

Mezitím si otočíme jednu misku dnem nahoru. Papír s roztaveným sýrem vyjmeme z trouby, překlopíme přes jednu misku papírem nahoru a přiklopíme druhou miskou. Sýr zatuhne a získá tvar misky.

Sušení bylinek

Podle některých bloggerů a autorů kuchařek je možné v mikrovlnné troubě dokonce sušit bylinky. „Je však lepší zůstat u bylinek, jako je rozmarýn nebo tymián, protože jemnější bylinky, třeba máta nebo bazalka, před silou mikrovlnky neobstojí,“ varuje web Self.

Musí se maso před vařením mýt? Není to nejlepší nápad

Chcete-li to zkusit, vložte bylinky mezi dva papírové ručníky a nechejte je v mikrovlnné troubě na vysokou teplotu po dobu dvou až tří minut.

Pryč s bakteriemi

Houbičky na nádobí jsou skladištěm nejrůznějších bakterií a odborníci nás nabádají, abychom je často měnili. Není to však nutné, pokud houbičce poskytneme dezinfekční kúru v mikrovlnné troubě. Stačí ji namočit, dát na minutu do trouby a bude po bakteriích. Stejně se dá dezinfikovat i hadřík na nádobí.