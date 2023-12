Je 20x špinavější než záchodové prkénko. Do ruky i postele ho ale berete denně

Těžko uvěřit, že by něco ve vaší domácnosti mohlo být ještě špinavější než nemytá toaleta. Přitom to máte v ruce denně vy i vaše děti. Berete si to do postele, a přesto to většina lidí nikdy nečistí. Řeč je o mobilním telefonu, který bereme do rukou až 50x denně a na kterém žijí tisíce bakterií. I podle provedených studií proto představují smartphony určité riziko z hlediska přenosu virů a bakterií. Jak často mobil čistit a jaké bakterie na něm žijí?