Jak se doma zbavit mravenců? Jaro je obdobím, kdy se rádi stěhují do našich bytů a domů. Ale malí černí tvorové hemžící se ve vaší kuchyni určitě nejsou něco, o co byste stáli. Sympatie k Ferdovi Mravencovi i obdiv k organizaci a dělbě práce, která u tohoto pracovitého hmyzu panuje, jdou rázem stranou. Důležité je se jich co nejdřív zbavit. Jak vypudit mravence z bytu? Podívejte se, jaké přírodní prostředky použít, abychom je vyhnali, ale nezabili.

Rozsypaný cukr, drobky nebo zbytky potravy berou mravenci jako pozvání k vám domů. Zbavit se těchto vetřelců pak není vůbec snadné. | Foto: Shutterstock

Jak na mravence:

Zdroj: Youtube

Způsobů, jak se mravenců zbavit, existuje mnoho. Pokud nechceme použít kupované chemické přípravky a pokládat jedové pasti, můžeme mravence vyhnat třeba prostředky, jejichž vůně či zápach jim vadí a odpuzuje je. Musíme být ale trpěliví a nepropadat beznaději, protože tihle drobní tvorečkové se jen tak nevzdávají. Důležitá je rozhodně i prevence. Pokud k vám domů mravence přilákala otevřená cukřenka nebo zbytky jídla na kuchyňské lince, je třeba začít úklidem.

Co mravence láká?

Jídlo je to, co mravence zajímá nejvíc. Musí krmit královnu a chránit a nakrmit svoji kolonii. Volně dostupné jídlo, drobky pod stolem nebo zbytky na kuchyňské lince mohou být hlavní příčinou vašich problémů. Abyste se zbavili mravenců, musíte udržovat byt čistý. Nezapomeňte také vynést a vymýt odpadkový koš a misky vašich mazlíčků, kde by mohly být pro mravence lákavé zbytky krmiva.

Jak vyhnat moly ze skříní nebo ze spíže? S těmito triky se jich konečně zbavíte

„Začněte čištěním pracovních desek, odstraňováním odpadků a vytíráním podlah. Pamatujte, že mravenci zanechávají pachovou stopu pro ostatní, aby ji mohli následovat, takže odstranění těchto stop vám pomůže,“ radí server Redfin. Zkuste na to použít sprej s jedním dílem octa se třemi díly vody a postříkejte jím všechna místa, kde jste mravence již viděli.

Web Wil Kil, zabývající se ochranou před škůdci, radí tato opatření, aby byt byl pro mravence méně atraktivní:

Udržujte potraviny v uzavřených nádobách.

Rozlité tekutiny na podlahách a stolech ihned ukliďte.

Pravidelně vysávejte, zametejte a vytírejte.

Každý den vynášejte odpadky.

Misky na krmivo pro domácí mazlíčky často vyprázdněte a čistěte.

Důležité je také zamezit mravencům přístup do domu či bytu. Jsou tak malí, že jim stačí škvírka. Proto zajistěte, aby okna a dveře správně těsnily, v okenních sítích nebyly díry a kolem dveří praskliny.



Nahrává se anketa ...

Vsaďte na přírodní metody

Přírodní metody odpuzující mravence bývají velmi účinné. Navíc to, co k nim potřebujete, nejspíš už stejně doma máte. Voňavé aromatické bylinky jako je máta vám voní, ale mravence odpuzují. Podobné je to s řebříčkem, skořicí nebo třeba citronem. Mravenci nemají rádi ani vůni kari, čerstvé okurky, česneku nebo cibule.

Nezabíjejte je, jen je vyžeňte:

Představme si některé vyzkoušené způsoby, které mravence odpudí, ale nezabijí. Musí se ale několikrát opakovat, protože látky, které mravence odpuzují, časem vyčichnou a vetřelci by se mohli vrátit.

Citron

Silná citrusová vůně dokáže mravence odpudit. Vymačkejte šťávu z citronu, dejte do rozprašovače a postříkejte s ní všechny otvory a místa, kudy se mravenci dostávají dovnitř.

Brouk kožojed útočí, jeho sezona začíná. Doma vám může napáchat velké škody

Kousky kůry z citronu nebo i z pomeranče pak dejte i kolem oken a vchodových dveří. Pro mravence je to jasný signál, že by měli jít raději o dům dál.

Pepř

Kajenský pepř má silný zápach, který mravence velmi dráždí. Můžete rozdrcený pepř nasypat do míst, kudy mravenci do vašeho bytu vnikají a také ke kuchyňské lince, která je pro ně největším lákadlem.

Nezvaní návštěvníci už jsou tu. S jarem začala i sezona mravenců.Zdroj: Shutterstock

Kajenský nebo černý pepř, nejlépe čerstvě namletý, můžete také smíchat s vodou a sprejem vystříkat místa, kde se pohybují. Přírodní odpuzovač dokonale zničí feromonovou stopu, kterou mravenci zanechávají pro své následovníky.

Skořice

Skořice má tak silné aroma, že když ji nasypete na mravenčí trasy, zvládne mravence z vašeho bytu či domu vypudit. Můžete použít nejen mletou skořici, ale i celé tyčinky. Tahle vůně mravence spolehlivě od další návštěvy u vás doma odradí.

Esenciální oleje

„Esenciální oleje jsou další skvělou alternativou k drsným chemikáliím, které pomáhají při odstraňování mravenců. Skořicový olej, mátový olej a olej z čajovníku jsou vynikající přírodní domácí prostředky. Přidejte několik kapek do rozprašovací lahvičky s vodou a nastříkejte v místech, kudy se k vám domů mravenci dostávají,“ radí server Redfin.

Máte doma octomilky? Vyžeňte je hned, přenášejí i salmonelu a rychle se množí

Server Apartment Guide přidává recept na výrobu mátového esenciálního oleje:

Do rozprašovače nalijte půl šálku vody.

Přidejte 15 – 20 kapek mátového esenciálního oleje.

Přidejte pár kapek citronového oleje, pokud ho máte.

Třepáním vše důkladně promíchejte.

Nastříkejte podél soklových desek a na všechna místa mravenčí stezky, kde jste v minulosti mravence viděli.

Opakujte postřik každých pár dní, dokud mravenci nezmizí.

Hřebíček

Hřebíček má silnou vůni, která mravence odpuzuje. Smíchejte dvě polévkové lžíce hřebíčku s teplou vodou a postříkejte všechna místa, kudy se k vám domů dostávají mravenci.

Bobkový list

Bobkový list funguje jako účinný přírodní repelent. Jeho charakteristická vůně mravence odpuzuje. Můžete ho dát do všech škvír a spár, kudy by k vám mohli mravenci vniknout. Pár listů nechte i ve spíži, kuchyňských zásuvkách, mezi prahem a zárubněmi a pod okenními parapety.

Tea tree olej

Velmi účinným prostředkem k odpuzení mravenců je Tea tree olej nastříkaný rozprašovačem na místa, kde se vyskytují mravenci. Je velmi účinným prostředkem, jak je vyhnat z bytu. Výrazná vůně mravencům vadí, takže je dobré i rozmístit po bytě do skříněk a zásuvek papírové kapesníčky s pár kapkami oleje.

Vetřelci v břiše: Jak poznat, že máte parazity ve střevech a co proti nim pomůže

Kávová sedlina

„Mravenci nenávidí vůni kávy a budou chtít odejít,“ tvrdí web The Spruce, zaměřený na dům a zahradu. Po uvaření ranní kávy zkuste podle jeho rady vzít zbytky kávové sedliny a dejte ji do míst, kudy nezvaní návštěvníci vnikají do domu. Tuto metodu ale musíte opakovat, protože účinnost kávové sedliny s jejím vysycháním slábne.

Ocet

Ocet je skvělé přírodní řešení k odpuzování mravenců. „Smíchejte stejné díly vody a octa v lahvičce s rozprašovačem a nastříkejte ji na místa, kde jste viděli mravence. Kyselost octového spreje pomůže udržet mravence na uzdě tím, že jim znesnadní cestování postříkanými oblastmi,“ doporučuje blog Apartment Search.

Jak se konečně doma zbavit otravných mravenců?

Zdroj: Youtube

Čáry křídou

„Křída není dobrá jen do třídy. I když je to velmi dočasné řešení, nakreslení křídové čáry kolem okna a kolem rámů dveří a dalších vstupních míst může narušit pachovou stopu mravenců a varovat je, aby nevstupovali dovnitř,” doporučuje další z vyzkoušených metod server Apartment Guide. Mravence křída odpudí, protože obsahuje uhličitan vápenatý. Podobně účinkuje, když místo křídy použijete tělový pudr nebo dětský zásyp.

Mouka jako bariéra

Pokud se chcete zbavit mravenců, aniž byste museli používat pesticidy, zkuste jim zabránit ve vstupu do vašeho domova obyčejnou moukou. Nasypte mouku do míst, kudy mravenci vstupují do vašeho domu. Tuhle bariéru se jim rozhodně nebude chtít překonávat a vydají se za hledáním potravy raději jinam.