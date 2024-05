Mravenci faraoni. Častí domácí škůdci, kterých může být velmi komplikované se zbavit. Napadají nejen běžné domácnosti, ale i zdravotnická zařízení. Škodí tím, že se dostávají do potravin, a navíc mohou přenášet patogeny. Mají obdivuhodnou schopnost se kvůli potravě kamkoliv dostat. A prý klidně i pod obvaz zraněného člověka.

Faraonští mravenci jsou všežravci. | Foto: Shutterstock

Mravenec faraon, latinsky Monomorium pharaonis. Známý, nicméně složitě vyhubitelný škůdce, který se rozšířil do celého světa. Českou republiku nevyjímaje.

Jak mravenec faraon vypadá

U mravence faraona se rozlišují tři kasty, jak popisuje ve své bakalářské práci s názvem Mravenec faraon na území ČR Hana Tintěrová, studentka katedry biologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Dělnice - Dělnice faraona má délku 2 – 3,4 milimetru. Tělo je rovnoměrně žlutohnědé zabarveno s řídkým ochlupením. Hlava je taktéž žlutohnědá.

- Dělnice faraona má délku 2 – 3,4 milimetru. Tělo je rovnoměrně žlutohnědé zabarveno s řídkým ochlupením. Hlava je taktéž žlutohnědá. Královna - Plodná samice, neboli královna, má z faraonů nejdelší tělo se svými 4,3 milimetry. Celkové zbarvení je hnědé.

- Plodná samice, neboli královna, má z faraonů nejdelší tělo se svými 4,3 milimetry. Celkové zbarvení je hnědé. Samec - Samec má délku 3,1 milimetru, jeho tělo má převážně černou barvu bez známek hnědé (na rozdíl od královen a dělnic).

Královna žije 12 měsíců, dělnice a samci přibližně 20 týdnů.

Detailní pohled na mravence faraona.Zdroj: Wikimedia Commons, Diego Delso, CC BY-SA 4.0

Kde se mravenec faraon vyskytuje

Mravenec faraon se rozšířil z Afriky prakticky do celého světa a jak upozornil specializovaný web Featured of Creauteres spadající pod University of Florida, jde o těžkého soka co se týče nežádoucích návštěv a jeho hubení.

Mraveniště zakládají v budovách v nepřístupných místech s blízkostí vody, ale i například pod květináčem. „Ale třeba i v napařovací žehličce,“ vysvětlila na svém webu Veterinární univerzita v Brně.

Malé černé mušky zaplaví domácnost a ničí pokojovky. Pomůže jednoduchý trik

Jak i uvedl pro Deník deratizátor Jakub Stejskal, faraoni jsou schopní mít v jedné budově pět, deset i patnáct kolonií.

„Každá z nich má jiné migrační trasy. Když ošetříme například byt paní Novákové a její sousedka paní Doležalová zásah odmítne, tak může jedna kolonie v jejím bytě přežít,“ podotkl Stejskal s tím, že někdy je řešení na dlouhé lokte a po nějaké době tak hrozí zpětné rozšíření.

To i díky tomu, že díky své opravdu malé velikosti faraoni používají pro pohyb po budovách elektrické kabely nebo vodovodní potrubí, které jim umožňuje pohyb mezi stěnami a samozřejmě i patry.

Mravenci uloví i obří kořist. Podívejte se, jak pracuje dokonalá armáda:

Zdroj: Youtube

Čím se mravenci faraoni živí

Jak připomíná na svém webu Mississippi State University, faraoni jsou považováni za nebezpečný druh mravence vyskytující se v lidských obydlích.

„Jelikož jsou všežravci, svou kolonii uživí jakoukoliv potravinou. I když se zdá, že preferují mastná, tučná jídla a maso,“ píše na svém webu Mississippi State University.

„Podstatnou složkou jejich potravy jsou živočišné bílkoviny,“ přiblížila na svém webu Veterinární univerzita v Brně.

Čím jsou mravenci faraoni nebezpeční

Faraoni mohou být nebezpeční zejména v nemocnicích, kde podle Mississippi State University existuje podezření, že přenášejí patogeny.

„Mohou pronikat pod obvazy krvácejících poranění,“ podotkla Veterinární univerzita v Brně.

Web Featured Creatures popsal i případ z amerického Texasu, kdy došlo k zamoření sedmipatrového lékařského zařízení.

„Faraonští mravenci byli dokonce pozorováni, jak vyhledávají vlhkost z úst spících kojenců a z lahviček na kojení,“ popsal Featured Creatures.

Kolonie faraonů:

Jak se mravenci faraoni hubí a jak předejít škodám

Podle Veterinární univerzity v Brně je vhodné udržovat potraviny uzavřené v těsných nádobách nebo na chladných místech. Je totiž potřeba mít na paměti, že faraoni mají mimořádnou schopnost se dostat prakticky do čehokoliv, pokud najdou volnou skulinku. Když už však dojde k zamoření objektu, často nezbývá nic jiného než se obrátit na deratizátory.

Postrach spižíren prokouše i hliníkovou folii. A pronikne i přes zavřené víčko

„Ti použijí specifické požerové nástrahy s aktivními látkami, například s methoprénem, sulforamidem či fipronilem. Také se využívají juvenoidy, porušující vývoj plodu,“ uvedla Veterinární univerzita v Brně.

Než členové napadené domácnosti přistoupí k řešení prostřednictvím deratizátora, mohou vyzkoušet domácími prostředky – ty, jejichž odér mravencům vadí a odpuzuje je. Zafungovat může kávová sedlina, oleje či bílá křída, jak jsme uvedli v článku s názvem Pochodují vaší kuchyní šiky mravenců? Vyžeňte je vůněmi, zabírá i hřebíček.

Zajímáte so o říši hmyzu? Přečtěte si další články s "hmyzí" tematikou v nabídce níže.