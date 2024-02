Zdroj: Youtube

Odmrazování ledničky a mrazničky na žebříčku zábavných činností figuruje někde na spodních příčkách. Ale pokud nevlastníte No Frost lednice, jejichž technologie brání vytváření ledu, bez pravidelné odstávky a odledování se neobejdete.

I když odborníci radí přistoupit k tomuto procesu nejméně dvakrát ročně a ještě lépe tak často, jak je potřeba, někdy to nevyjde a najednou zjistíme, že nám v kuchyni stojí ledová jeskyně. Proč je potřeba se ledu a námrazy rychle zbavit?

Před tím, než se vrhnete do práce, nebude od věci zkontrolovat manuál, abyste věděli, čeho se při čištění ledničky a mrazničky vyvarovat. Je také dobré před plánovanou akcí část potravin spotřebovat.

Připravte si tašky nebo bedny, do nichž naskládáte potraviny z mrazničky a z ledničky. Pokud venku nemrzne, využijte chladicí tašky nebo chladicí boxy.

Připravte si také savé hadry nebo ručníky, kterými zachytíte odtávající a odtékající vodu, kbelík na tající a odpadávající led, kbelík s vodou a octem na vyčištění prostor ledničky i mrazničky a plastovou špachtli nebo škrabku na led.

Pak přístroj vypněte ze sítě. Zástrčku nenechávejte ležet na podlaze, kde by se mohla dostat do kontaktu s vodou.

Z ledničky a mrazničky vystěhujte potraviny. Pečlivě je zkontrolujte, a pokud prošla doba jejich spotřeby, nebo se vám na nich něco nezdá, vyhoďte je.

„Studie ukazují, že lidé obvykle zapomínají, co vlastně lednici a mrazáku mají. Stává se , že spotřebují jen asi 50 procent potravin, které skladují,“ podotýká web Cleanipedia, který se zabývá úklidem a organizací domácnosti. Vyjměte police a šuplíky. Na podlahu kolem přístroje rozprostřete ručníky nebo savé hadry.

Odmrazení mrazničky se silnou vrstvou ledu je zdlouhavý proces. „Bez jakékoli pomoci může lednici s mrazničkou trvat až osm hodin, než se úplně rozmrazí,“ uvádí web Cleanipedia. Existují však postupy, s nimiž se odmrazení zrychlí, aniž by to způsobilo poškození přístroje.

Nejrychlejší cestou je použití kastrolu s horkou vodou. „Budete potřebovat nižší široký hrnec. Nalijte do něj horkou vodu a vložte jej na utěrkou vystlanou polici v mrazničce,“ radí web Top recepty.

Když led začne po chvilce povolovat, vezměte si připravenou špachtli nebo škrabku, opatrně odstraňujte led a námrazu a vkládejte je do kbelíku. Když voda v kastrolu vychladne, nahraďte ji novou. „V žádném případě vodou nepolévejte stěny mrazničky ani chladničky! Hrozí jejich popraskání,“ upozorňují výrobci

Na led můžeme přikládat utěrku namočenou v teplé vodě. „Voda může být teplá, ale ne vařící. Pokud byste například na plastové zásuvky nalili vařící vodu, mohly by popraskat,“ varují výrobci.

Posolte ledovou vrstvu a jakmile se začne led uvolňovat, opět jej škrabkou opatrně odstraňte.

Urychlit odmražení můžete také pomocí fénu. Na led však nefoukejte z bezprostřední blízkosti a postupujte vždy shora dolů. Použití fénu však berte jen jako krajní možnost. Jak víme, elektrické přístroje a voda nejsou úplně bezpečná kombinace.

Led a námraza jsou pryč? Vyždímejte do kbelíku ručníky a hadry umístěné na podlaze u mrazničky a odneste je.

Nyní musíte ledničku a mrazničku důkladně vyčistit. Tuto práci nepodceňujte. Prostory pro uskladnění potravin musí být bezchybně čisté. Můžete použít vodu se saponátem či dezinfekční prostředky, ale vystačíte si i s vodou a octem.

Které jídlo nepatří do mrazáku? Mnoho lidí to neví. Nepodceňte to, hrozí otrava