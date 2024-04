Mrazák je dnes naprosto běžnou součástí domácností. Ty obří pro velkou rodinu, která má ráda zásoby, i ty relativně malé, jejichž dva šuplíky tvoří součást velké chladničky, mají jedno společné. Minus 18 stupňů Celsia, které v nich vládnou, vyřeší nejen dlouhodobé uchovávání sezonních surovin, ale taky ukončí plýtvání jídlem. Mrazák ale umí ještě něco navíc.

V mrazáku nejspíš oceníte přehlednost: žádné dlouhé hrabání, stačí jenom sáhnout | Foto: Shutterstock

„Je velmi příjemné mít mrazák plný surovin a hotových jídel. Můžete kdykoliv komukoliv slíbit čerstvou večeři, aniž byste museli chodit do obchodu. Můžete upéct spoustu sušenek najednou (a část uložit pro strýčka příhodu). Můžete večer vykouzlit čerstvé brownies nebo bagely, a taky si díky němu můžete v zimě užívat hojnost bazalky nebo lesních plodů,“ popisuje v článku Odborné tipy pro zmrazování potravin a omezení plýtvání potravinami web amerického periodika New York Times.



Zmrazování potravin je podle článku na tomto webu navíc jednou z nejjednodušších cest, jak minimalizovat plýtvání potravinami, ušetřit peníze a snížit svůj dopad na životní prostředí tím, že jídlo nikdy nevyhodíte.

Jak si z mrazáku udělat spojence a nedegradovat ho na skládku nedefinovatelných předmětů?

Nakrmte současně rodinu i mrazák

Věřte tomu, že mrazák vám může ušetřit spoustu peněz za elektřinu i plyn. Když už se pustíte do vaření, ať vás nenapadne tvořit jen pro dnešní oběd nebo večeři. Uvařit guláš pro čtyři nebo pro osm lidí trvá stejně dlouho, tak toho využijte.

Polovinu jídla schovejte do mrazáku, ve chvílích lenosti nebo nedostatku času jako když najdete.

Jarní úklid lednice a mrazáku:

Dejte skladování potravin v mrazáku řád

Na rozdíl od chladničky, která má teplotní zóny, v mrazáku bývá konstantních minus 18 stupňů. Lámat si hlavu s umístěním zásob do jeho konkrétních částí a výšek proto nemá smysl. Nějaký řád ovšem není na škodu.

„Vytvořte zóny pro maso, pro zeleninu a ovoce, pro hotová jídla a pro pečivo,“ doporučuje web Lowes.

Jednoduše proto, abyste v útrobách zbytečně dlouho nehrabali a nepouštěli dovnitř teplý vzduch. Mrazák je ze všeho nejraději zavřený.

K rychlé orientaci vám pomůžou i popisky na jednotlivých balíčcích a krabičkách. Jak jste už nejspíš zjistili, zmražené potraviny mají talent vypadat stejně.

Mrazákový tip Vyřešte nehody mrazem. Žvýkačka a vosk jsou dva záškodníci, s nimiž si mrazák poradí elegantně a beze stopy. Pokud se vám jedno nebo druhé přilepilo nebo vylilo na oblečení či ubrus, prostě to zhruba na 24 hodin svěřte mrazáku. Žvýkačka i vosk zmrznou téměř na kámen, takže je prostě jenom oddrolíte.

Výjimky potvrzují pravidlo

Platí, že zamrazit lze vše, ale existují potraviny, které opravdu nemá smysl pak rozmrazovat, protože mrazák jim zničí kozistenci a chuť. Jsou to především syrová rajčata, okurky, cukety a meloun. Po rozmražení takzvaně zhadrovatí a nikdo si na nich nepochutná.

Rajčata před zmrazením tepelně zpracujte, ostatní ovoce a zeleninu s vysokým obsahem vody raději zavařujte. Mrazák zničí i všechna hotová jídla obsahující brambory. „Mléko je nevhodné mrazit kvůli obsahu tuku. Ten zhrudkovatí a někdy může také zhořknout. Mléko se takříkajíc ‚zdrcne‘ a po rozmražení už nebude vhodné ke konzumaci,“ doplňuje iReceptář.

Jak dlouho potraviny vydrží v mrazáku Chléb 2 až 3 měsíce

2 až 3 měsíce Syrové maso až 12 měsíců

až 12 měsíců Slanina a klobásy 2 až 3 měsíce

2 až 3 měsíce Tučné ryby 2 až 3 měsíce

2 až 3 měsíce Máslo až 9 měsíců

až 9 měsíců Zelenina a ovoce 12 měsíců

12 měsíců Masový vývar nebo polévka 2 až 3 měsíce

2 až 3 měsíce Hotová jídla 3 až 6 měsíců

Nezapomínejte mrazák pravidelně čistit

Jednou za čas, nejlépe před létem a před zimou, je potřeba mrazák vyklidit, zásoby na hraně trvanlivosti spotřebovat a hlavně důkladně vypucovat. Pro čištění mrazničky platí totéž, co pro chladničku. Podívejte se, jak to dělá instagramová expertka na úklid Eliška Popková @perfekcionistkaeliska:

Tři tipy pro váš mrazák

1. Využijte sezonní poklady za pár korun

Nepřecházejte bez povšimnutí konec léta a podzim, kdy se zejména na trzích a od známých zahrádkářů rýsují velmi výhodné nákupy: rajčata a papriky v té nejlepší zářijové kondici zpravidla stojí pár korun. Využijte toho a investuje trochu večerní práce.

Z rajčat a paprik vyrobte sugo nebo úžasnou italskou rajčatovou omáčku, rozdělte ji do krabiček a svěřte mrazáku. Vydrží klidně rok, do další sezony.

Vy si tak můžete uprostřed zimy připomenout tu krásnou chuť na těstovinách nebo k masu. (Jasně, rajčata si můžete koupit i v zimě, ale jsou to vyhozené peníze, to víme.)

Syrová rajčata do mrazáku nepatří. Změní chuť i konzistenci a v podstatě nejsou poživatelná. Pokud je ovšem napřed tepelně upravíte, udrží si v sobě to nejlepšíZdroj: Shutterstock

2. Choďte do přírody s košíkem

Totéž jako pro rajčata a papriky platí i o nabídce letních luk a lesů. Všechny ty maliny a ostružiny čekají jenom na vaši trpělivost a samozřejmě košík, nebo správnou nádobu. Co můžete, snězte, zbytek svěřte mrazáku.

Dejte ovoce do krabiček nebo sáčků a co hodinu párkrát prohrábněte, aby se nescukly do jednolité hmoty a zůstaly pěkně sypké. Až dáte na vánoční stůl dezert s čerstvými ostružinami, nebo horké maliny ze svých zásob, oceníte svoji trpělivost a potenciál mrazáku.

V tvořítkách na led zalitých vodou pak můžete uchovat i pár sedmikrásek nebo jiných jedlých květů. Minerálka se sedmikráskovým ledem umí uprostřed zimy překvapit každého spolustolovníka, o tom nepochybujte.

3. Velké téma: maso!

Pokud nejste vegetarián, pak víte, že dobré maso je drahé. U masa se víc než u čehokoliv jiného vyplatí být u toho, když váš oblíbený dodavatel vyrazí s akční cenou a prodává třeba vepřovou panenku, hovězí na polévku nebo jakýkoliv váš oblíbený kousek za sníženou cenu. Neváhejte, kupte ho a svěřte mrazáku. Vydrží tam i rok, kdybyste chtěli.

Slavní šéfkuchaři sice tvrdí, že o rozmražené maso by si ani kočka čumák neotřela, ale vy víte svoje.