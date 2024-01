Zapáchající nádobí a odporný odér, který se line z myčky na nádobí, trápí mnoho domácností. Zbavit váš spotřebič zápachu však může být snazší, než si myslíte. Navíc to jde udělat i přírodní cestou. Jak často myčku na nádobí čistit? Je dobré používat k čištění vinný ocet, či nikoliv? A jaký trik používá k samočištění myčky hvězda sociálních sítí?

Když při otevření myčka nádobí zapáchá, je potřeba rázně zakročit. | Foto: Shutterstock

Jak vyčistit netoxicky myčku na nádobí:

Zdroj: Youtube

Pro většinu lidí je záhadou, jak může přístroj, který se používá k čištění, za nějakou dobu začít tolik páchnout a vykazovat známky špíny. Časem se totiž začnou hromadit zbytky jídla, čisticích prostředků, vodní kámen a další nečistoty a pokud myčku nepouštíte každý den, začne vyluzovat zapáchající odér. Pokud své myčce nevěnujete prakticky žádný čas, stane se brzy smetištěm tlejících zbytků, díky nimž bude spotřebič, který myje vaše nádobí, páchnout hůř než odpadkový koš. Jak často ale myčku na nádobí čistit a jak zajistit, aby se vám při každém jejím otevírání nezvedal žaludek?

Proč myčka na nádobí smrdí

Než se pustíme do odstraňování zápachu, je potřeba určit, proč myčka vašeho nádobí smrdí. Podle prestižního magazínu Forbes existují tři hlavní důvody, které poznáte podle typu zápachu:

1. Žluklý zápach

„Pokud vaše myčka na nádobí začíná zapáchat víc než odpadkový koš, je to jasnou známkou toho, že se někde hromadí zbytky jídla,“ vysvětluje Forbes. V tomto případě by mohlo pomoci zbavit nádobí před nakládáním do spotřebiče hrubých nečistot či opláchnout teplou vodou, pravidelně kontrolovat a čistit filtr a sbírat ze dna myčky zbytky jídla.

Co může za plíseň v bytě? Často za ní stojí i váš způsob sušení prádla

Zrovna tak však může myčka páchnout v případě, že ji pouštíte jen zřídka. Špinavé nádobí je pak semeništěm rostoucích bakterií, jejichž zápach vás pak bude provázet každým dnem.

2. Plesnivý odér

Jestliže je však váš spotřebič cítit spíš plísní, může to být i nesprávným odvodněním. Vaše myčka může být obzvláště ohrožena tvorbou plísní, pokud voda na konci cyklu řádně nevytéká. Poznáte to tak, že na konci cyklu zůstane na dně spotřebiče voda. Vlhkost se však může zachytávat i kolem těsnění dveří, nebo mohou být ucpané hadice či filtry.



Nahrává se anketa …

3. Zkažená voda

Problém se však může nacházet i mimo spotřebič. Pokud je myčka napojena na stejné potrubí jako kuchyňský dřez, a zároveň cítíte zápach odpadních vod, může se jednat o ucpané potrubí. Tento problém však jen stěží vyřešíte sami. Ideální je najmout si na odstranění tohoto problému instalatéra.

Postup, jak vyčistit myčku nádobí

Tak jako tak je potřeba myčku nádobí pravidelně čistit, a to dříve, než vůbec zápach ucítíte. Podle webu Co vybrat přispívá pravidelné čištění ke správnému chodu myčky na nádobí, ale rovněž k čistšímu nádobí.

„Pokud se ve vaší rodině denně vaří, čistěte filtr minimálně jednou za 3 dny. Pokud myčku používáte jen na mytí talířů, sklenic a hrnečků, filtr čistěte každých 14 dní. Celkové čištění myčky je dobré provádět jednou za 1 až 2 měsíce,“ radí český nákupní rádce. Jak a čím ale myčku na nádobí čistit, pokud chcete zkusit něco jiného než komerční produkty a ušetřit?

Samočištění podle „internetové mámy“

O svou radu se podělila hvězda amerických sociálních sítí Babs, která si říká „internetová máma“. „Otevíráte svou myčku a první, co ucítíte, je ohromující zápach, že až máte pocit, že budete zvracet? Tak to vám můžu pomoci vyřešit,“ tvrdí aktivní důchodkyně, která sdílí své nápady a rodinné recepty i na svém instagramovém profilu @brunchwithbabs.

Taháte ze sušičky vlhké, zmačkané a zatuchlé prádlo? Odnaučte se zbytečné chyby

Její postup je tak jednoduchý, jak jen může být. Vezměte si k ruce prázdnou skleněnou misku a nalijte do ní centimetr pod okraj bílý vinný ocet. Misku umístěte do výsuvného šuplíku prázdné myčky na nádobí a spusťte cyklus s nejvyšší možnou teplotou. Jakmile myčku po dokončení cyklu otevřete, zatuchlý zápach bude dle Babs ten tam.

Babs a její snadný postup, jak zatočit se zapáchající myčkou:

Zdroj: Youtube

Tento způsob čištění myčky na nádobí schvaluje i společnost, jež myčky na nádobí vyrábí. „Pravidelné čištění vnitřku vaší myčky je snadný způsob, jak zabránit zápachu a hromadění mycích prostředků, minerálů a nečistot, které mohou způsobit, že vaše myčka nebude správně fungovat.

Ať už používáte čistící tabletu do myčky nebo čistíte myčku octem či jedlou sodou, opakujte následující kroky každých 30 dní, aby vaše myčka a nádobí zůstaly zářivě čisté,“ tvrdí výrobce myček na svém webu.

Na co lidé zapomínají při úklidu kuchyně? Nedejte šanci bakteriím

Před používáním bílého octa k čištění myčky na nádobí však varuje recenzní web CNET. Když jej totiž budete používat nesprávně, můžete údajně myčku na nádobí i zničit. „Pokud jste zvyklí používat vinný ocet v myčce na nádobí, můžete, ale nikdy ho nedávejte do dávkovače leštidla. Používejte bílý ocet s nejnižší kyselostí a ideálně ho umístěte do misky do spodního šuplíku vaší myčky,“ doporučuje CNET.

Jak vyčistit myčku citronem

Podobného efektu a příjemně svěžího citrusového aroma dosáhnete i s použitím kyselého ovoce, které jste zvyklí vymačkávat spíš do čaje. „Citronová šťáva je ideální volbou pro čištění zapáchající myčky nádobí. Na dno spotřebiče nalijte asi 4 až 5 lžic citronové šťávy a spusťte běžný mycí cyklus na nejvyšší teplotu. Před vypuštěním vody zastavte cyklus a nechte myčku několik hodin odstát. Nakonec obnovte cyklus a nechte vypustit vodu,“ radí úklidová společnost Bond Cleaning in Goldcoast.

Jak větrat v mrazech, aby to bylo efektivní: Jde o vaše zdraví, ale i o peníze

Některé zdroje dokonce doporučují vložit do myčky nádobí plátky citronu nebo citron přeříznutý na dvě poloviny. „V myčkách nádobí se při každém cyklu usazuje vodní kámen a další zbytky z minerálů, zejména pokud máte tvrdou vodu. K zanesení spotřebiče může docházet i z důvodu používání mycích prostředků a tablet. Jedním z nejjednodušších a nejlepších způsobů, jak pomoci tyto zbytky vyčistit, je použití obyčejného citronu,“ uvádí House Digest.

Citronová šťáva pak reaguje s vodním kamenem, který pomocí chemické reakce rozpustí či uvolní a je pak jednodušší jej odstranit mechanicky. Přidáváním lžičky citronové šťávy do myčky na nádobí před každým cyklem pak můžete pomoci zabránit tomu, aby se usazeniny opět začaly rychle objevovat.

Prach ze sušičky jako skvělý materiál. Koukejte, co z něj lidé vyrábějí

O čištění citronovou kůrou hovoří i web zaměřený na domácnost Home Made Simple: „Můžete zkusit spustit cyklus s hrnkem plným citronové kůry, díky čemuž bude vaše myčka vonět extrémně čerstvě. Musíte se však ujistit, že slupky neucpávají váš odtok či filtrační zařízení.“

V tomto případě je však vhodné prokonzultovat uvedený způsob čištění s výrobcem spotřebiče. Pokud se rozhodnete čistit myčku na nádobí jakýmkoliv jiným způsobem, než který uvádí výrobce, vždy je dobré důkladně prostudovat návod k výrobku, abyste nedošlo k jeho poškození.