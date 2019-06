Přichází sezóna dovolených a na sociálních sítích se to začíná hemžit obrázky usmívající se rodiny v letadle, na pláži či v Tatrách. Pokud se jimi chlubíte v reálném čase, riskujete, že si je prohlédnou nejen vaši přátelé, ale také tipaři domů a bytů.

Zatímco profil na Facebooku mívá spousta lidí striktně soukromý, na Instagramu či Twitteru zabezpečení většinou nijak neřešíme. I naprosto neznámí lidé si tak mohou přečíst "tweet" o tom, že za týden konečně odjíždíme do Bulharska. Přesně na takovou informaci čekají tipaři, kterým dnes sociální sítě velmi ulehčují práci. Podle průzkumu britské pojišťovny More Than si téměř 70% zlodějů předem shání podrobnosti o životě rodiny, která obývá cílenou domácnost.