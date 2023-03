Pokojové rostliny zdobí svými listy a květy, umí vyvolat dobrou náladu, snižují stres, čistí a zvlhčují vzduch. To je známá věc. Pěstování však vyžaduje znalosti, zkušenost a čas. Možná namítnete, že právě toho se vám nedostává, ale po zelené džungli toužíte.

Zamioculcas - nejlepší pokojovka pro roztržité pěstitele. | Foto: Shutterstock

Vybrali jsme pro vás desítku pokojovek, které potřebují minimální péči. Přežijí, i když občas zapomenete na zálivku. Dnes vám představujeme první pětici.

1. Zamioculcas

Zamioculcas.Zdroj: Shutterstock

Lepší pokojovku pro roztržité pěstitele, kteří občas opomenou na zálivku, nenajdete. Zamioculcas je navíc atraktivní rostlina s nápadnými lesklými listy. Pochází z východní Afriky, kde roste v sousedství sukulentů na horských svazích a ve stinných lesích.

Listy vyrůstají z hlíz, které drží vodu, proto nepotřebuje příliš často zalévat. Zálivka postačí jednou za dva týdny. Chránit však zelenou krásku musíte před přílišným prochladnutím a přemokřením. Ocení nepřímé rozptýlené denní světlo, zvládne i polostín. Velmi jí však uškodíte vystavením přímému slunečnímu světlu v blízkosti okna.

Zamioculcas - o rostlině a jejím množení:

Zdroj: Youtube

Zamioculcas miluje stísněný prostor v květináči, proto nebudete muset tuhle kytku často přesazovat do větších květináčů. Pusťte se do akce, až květináč svými kořeny doslova roztrhá. Ideální jsou nádoby u plastu, které se mohou přizpůsobit rozrůstajícím hlízám.

Od jara do podzimu můžete rostlinu přihnojit, zaručíte jí tak dlouhý život a neustále jí budou dorůstat nové a nové stonky. Právě nyní, na jaře, nastává správný čas pro množení řízkováním. Uříznuté a dobře vyschlé listy položte na písek, brzy se na spodní části listu začnou objevovat jemné kořínky. Rostlinku pak zasadíte do zvlhčeného písčitého substrátu. Můžete také vyzkoušet klasiku, prostě listy opatrně a zlehka usadíte do nádoby s vodou.

2. Sansevieria

Sansevieria (Tchýnin jazyk).Zdroj: Shutterstock

Zelenou krásku s dlouhými špičatými listy, kterou pravděpodobně znáte pod českým názvem tchýnin jazyk, bude ještě univerzálnějším a trpělivějším společníkem.

Je zajímavé, že podobně nelichotivé názvy si tahle půvabná pokojovka vysloužila také v jiných jazycích, například v angličtině se používá pojmenování hadí jazyk či ďáblův jazyk.

Průběh množení tchynina jazyku z listových řízků:

Zdroj: Youtube

Přizpůsobivou Sansevierii můžete umístit jak do polostínu, tak na místo, kde bude příliv denního světla. Snese tmavší kouty i vlhčí vzduch. Funguje jako skvělá čistička vzduchu. Jediné, na co byste si měli dát skutečně pozor, je náhlé přemísťování rostliny a přelití.

Pokud se rozhodnete Sansevierii přesunout ze stínu na slunce, měla by si zvykat postupně, aby jí slunce nepopálilo listy. A zálivka jí postačí jednou za tři týdny.

Stejně jako zamioculcas ani tato rostlina nepotřebuje časté přesazování. Přesaďte až tehdy, když už se nevejde do květináče. Na výběr máte velké množství kultivarů, ať už jde o barvu či velikost tchýnina jazyku.

Využijte PET láhve. Vyrobte si z nich květináče, truhlíky i skleník

V přírodě se vyskytuje více než sedmdesát druhů těchto rostlin. Jejich barva se u různých druhů značně liší. Některé mají listy tmavě zelené s tmavými pruhy, jiné jsou zdobené světlými okraji a další jsou celé světlé. Tchýnin jazyk byste měli množit odnožemi, pokud chcete, aby u nové rostliny byla zachována specifická kresba listů. Když budete množit řízky, i listy barevné odrůdy budou jen zelené.

3. Dracaena

Dracaena (dračinec).Zdroj: Shutterstock

Na první pohled sice vypadá dracena, chcete- li dračinec, jako palma, ale jde o tropickou rostlinu z čeledi agáve. Péče o tuhle tropickou krásku, jejímž domovem jsou subtropické a tropické oblasti Asie a Afriky, nebude příliš náročná, ale vědět trochu víc o pěstování byste měli.

Dracena potřebuje stanoviště na světlém místě, bez průvanu. Chraňte ji však před přímými slunečními paprsky, které by mohly popálit tenké špičky listů. Skvělou volbou bude východní nebo západní strana pokoje.

Pěstování dracaeny má svá malá úskalí:

Zdroj: Youtube

Všechny pokojovky mají rády odstátou vodu, dračinec není výjimkou. Hnědnutí špiček listů signalizuje, že kvalita zálivky je špatná. Viníkem může být také nízká vzdušná vlhkost. Rostlině proto svědčí pravidelné rosení listů a zemina s dostatkem humusu.

Kořenový obal udržujte rovnoměrně vlhký, ale v misce pod květináčem nikdy nesmí stát voda. Měli byste vědět, že pod označením dracena najdete několik druhů téhle zelené krásky.

Sakury jsou ozdobou jara a inspirací pro básníky. Včelám však neprospívají

Díky šlechtění existují desítky nízkých i vysokých kultivarů s různě barevnými a zdobenými listy. Pořídit si můžete štíhlé i zakrslé dracény. Jednotlivé druhy draceny se nebudou lišit nejen velikostí, vzhledem i zbarvením listů, ale také trošku rozdílnými požadavky na péči. Odrůdy s pestrými listy vyžadují více světla. Rozmnožování se provádí na jaře řízkováním z kmínku.

4. Peperomia

Peperomia (pepřinec).Zdroj: Shutterstock

Pokud hledáte zelenou krásku se zajímavou škálou různě zbarvených listů, budou rostliny rodu Peperomia tou nejlepší volbou. V letních měsících vás navíc potěší bílými květy.

Vybírat můžete z obrovského množství druhů pepřinců, pocházejících z jihoamerických deštných pralesů. Byť jsou velmi různorodé, ale všechny mají podobné nároky. Pepřinci s tuhými listy bude svědčit stanoviště v panelákových, ústředně vytápěných bytech s nižší vlhkostí vzduchu. Druhy s měkkými listy však potřebují vyšší vlhkost vzduchu.

Peperomia a jak vytvořit krásné a užitečné stolní květináče:

Zdroj: Youtube

Všem pepřincům vyhovuje dostatek nepřímého světla. Zasaďte je do substrátu pro pokojové rostliny, který smícháte s rašelinou a pískem. Skutečně důsledně těmto zeleným kráskám dopřávejte jen střídmou zálivku. Vodu lijte do podmisky. Pokud by se větší množství zálivky dostalo na listy či do jejích záhybů, mohla by rostlina začít zahnívat.

Nikdy však nenechte květináč stát ve vodě. Na přelití si dávejte pozor. Peperomia se dobře množí z listových řízků. Stačí odlomené lístky nechat ve vodě a za pár týdnů pustí kořínky a začnou vyskakovat nové větvičky.

5. Aloe

Aloe vera.Zdroj: Shutterstock

Pochází pravděpodobně z Arabského poloostrova, odkud se tahle zelená kráska rozšířila do celého světa. Aloe patří mezi sukulenty. Tyhle rostliny z pouští a polopouští se dokázaly vypořádat s věčným nedostatkem vody. Naučily se vázat ve svém těle vodu do zásoby, aby přežily období sucha. Místem, kde cennou vláhu ji sukulent schraňuje je buď stonek, nebo listy.

Jak pěstovat aloe vera:

Zdroj: Youtube

Pokud si teď kladete otázku, jaký je rozdíl mezi sukulenty a kaktusy, tady je odpověď. Patří mezi stonkové sukulenty, které až na pár výjimek nemají listy. Aloe se řadí stejně jako kolopejka nebo tlustice do druhé skupiny, tedy mezi měkké sukulenty, které mívají ploché listy.

Pod názvem Aloe najdete mnoho okrasných druhů, které potřebují především a hlavně dostatek slunečního svitu, spokojí se s minimem vody. Pokud se začnou listy kroutit a ztenčí se, rostlina volá po zálivce.

Zahradní jezírko krok za krokem: Díl druhý - jdeme kopat a hurá stavět

Pokud si pořídíte zázračnou Aloe vera, jejíž listy rostou v růžici, mají světlezelenou nebo šedozelenou barvu, bílé skvrny a jsou dužnaté, můžete ji navíc využívat při léčení neduhů i v kuchyni. Napomáhá třeba při trávení, žaludečních potížích, pomáhá hojit záněty i spáleniny. Když pečlivě odstraníte slupku, můžete gel přidat do snídaňových kaší nebo smoothie.

Rostlině dopřejte speciální substrát pro kaktusy a sukulenty. Pokud máte k dispozici kompost, připravte si vlastní směs. Doporučuje se polovina písku, čtvrtina kompostu a čtvrtina zahradní zeminy, skvělé využití pro krtince.

Další pětici nenáročných pokojovek vám představíme v druhém díle minisérie v sobotu 1. dubna 2023.