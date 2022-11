V bytě ze 70. let na pražské Klamovce žijí tři. Dva dospělí a malé dítě. Srdcem rodinného prostoru je velký obývací pokoj s kuchyní.

Dále je zde pokoj pro dceru i pokoj pro hosty s pracovnou. Za velkou výhodu lze považovat, že v koupelně je okno. Přináší tak do místnosti přirozené světlo a lze jím také větrat. Ložnice je opravdu úzká. Jen na šířku postele s plánem, že jednou bude celá obložená. Jako kajuta.

To vše na 79 metrech čtverečních s klasickou výškou 2,6 metru. K bytu náleží i lodžie se 6 metry čtverečními s parádním výhledem na Prahu. Vstupuje se do ní z kuchyně a obývacím pokoji v jednom. Je i plná zeleně. Trvale zde roste břečťan a loubinec. V sezoně pak i rajčata a okurky.

Zajímavý efekt

V současném stavebnictví je běžné, že se veškeré rozvody zasekají do zdi. A to včetně rozvodů tepla. To však v tomto paneláku na základě usnesení SVJ nebylo možné. V celkovém konceptu bytu ale odhalené rozvody tvoří zajímavý efekt.

Majitel měl při rekonstrukci neobvyklé přání. Tedy aby řemeslníci neopravovali nerovnosti v omítkách po stržení zateplení stropů a demolici příček.

„Tyto nedokonalosti mám rád. Je to upřímná dekorace a navíc zadarmo. Je to kontrast původní stavby a nově vkládaných prvků. Je to podobnost, jako když se obnovují historické památky tak, aby byly poznat stopy zásahů z jednotlivých období vývoje,“ dodal investor, který na projektu spolupracoval s autorskou dvojicí z RDTH architekti.