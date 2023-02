Ať už rekonstruujete, stavíte nebo kupujete dům, vyvstává otázka: Co s podkrovím? I ten nejmenší prostor pod střechou znamená další metry plochy, kterými by se nemělo plýtvat. Své podkroví můžete využít k úsporám energie v jiných částech domu. Izolace střechy i podlahy na půdě pomůže udržet váš domov chladnější v létě a teplejší v zimě. Správným rozhodnutím snížíte energetickou náročnost budovy a vaše peněženka to brzy pocítí.