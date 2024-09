Dobu zrání ovoce na přelomu léta a podzimu octomilky zbožňují a dokáží se množit neuvěřitelně rychle. Jedna malá, jen 2 až 4 mm dlouhá octomilka, zvládne za svůj měsíc trvající život naklást až čtyři stovky vajíček. Z nich se za tří dny líhnou larvičky, které jsou hned při chuti. Do měsíce tak máte byt zamořený další generací dotěrných mušek.

Jak se zbavit octomilek:

| Video: Youtube

Co mají rády octomilky

Domů se k vám octomilka dostane snadno. Vletí oknem nebo si ji přinesete domů z obchodu spolu s ovocem, na kterém mohou být její vajíčka. Tady se octomilky rychle zabydlí a nakladou vajíčka všude, kde mohou - do přezrálého ovoce, zeleniny nebo jakýchkoli fermentovaných látek.

„Mají rády zejména banány, meloun, rajčata, jablka a také nahnilé cibule a brambory,“ uvádí lékařský web MD.

„Jak ovoce stárne, proces fermentace je začíná rozkládat. Tento proces vytváří alkoholy a octy, které přitahují ovocné mušky,“ vysvětlil na webu Country Living, zaměřeném na domácnost, docent Laurie Stevison z katedry biologických věd na Univerzitě Auburn, který studuje ovocné mušky.

Proč jsou octomilky nebezpečné

Ovocné mušky jsou přenašečem onemocnění. Množí se na místech, kde jsou odpadky, sedají na výkaly. Pak mohou kontaminovat vaše jídlo nebo místo, kde ho připravujete. Riziko, které pro člověka představují, není radno podceňovat. Mohou přenášet plísně, hniloby, bakterie nebo kvasinky.

Jak uvedl web společnosti Nextgen Pest Solution, zaměřený na hubení škůdců, mohou ovocné mušky přenášet i salmonelu a bakterie Escheria coli.

„Studie zveřejněná v časopise Mezinárodní asociace pro ochranu potravin Journal of Food Protection upozornila na tři hlavní rizika pro lidské zdraví, která jsou nejčastější, a proto nejvíce znepokojující. Byly to E. Coli , Salmonella a Listeria. E. coli je bakteriální patogen, vyskytující se nejčastěji ve zvířecím trusu. Produkuje silný toxin, který poškozuje výstelku tenkého střeva a může způsobit průjmy, křeče a zvracení. Infekce salmonelou jsou velmi podobné E. Coli a střevní potíže, které člověku způsobí, jsou velmi nepříjemné,“ uvádí web společnosti Nextgen Pest Solution.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Životní cyklus octomilky se skládá ze čtyř stádií: vajíčko, larva, kukla a dospělý jedinec. Ovocné mušky mají pouze jednu sadu křídel, která vycházejí ze středu jejich břišní oblasti. Velké složené oči jsou obvykle červené.

„Ovocné mušky mohou přenášet zárodky ze špinavého povrchu na čistý. Některé z bakterií, které mohou přenášet, zahrnují salmonelu, E. coli a listerii. Každá z těchto tří bakterií způsobuje otravu jídlem. Závažné případy vás mohou dostat do nemocnice a mohou být dokonce život ohrožující,“ varuje i lékařský web MD.



Jak zabránit invazi octomilek

Abyste zabránili invazi tohoto protivného hmyzu ve své kuchyni, je třeba ji udržovat dokonale čistou. „Jakékoli místo, které zachycuje vodu nebo je vlhké, jako mokrý kuchyňský hadr nebo kobereček vedle dřezu, by se mohlo stát živnou půdou pro ovocné mušky,“ varuje na webu Cnet, zaměřeném na domácnost, entomoložka Jody Greena z Lincolnovy univerzity v Nebrasce.

Ovoce a zeleninu, které jsou příliš zralé nebo nahnilé, vyhoďte .

. Nikde nenechávejte zbytky nedojedeného jídla ani pití.

nedojedeného jídla ani pití. Nádobí od vína, piva, džusu nebo ovocného koláče umyjte co nejdříve .

. Důkladně otřete všechny pracovní desky . Pokud tak neučiníte, stanou se tato místa ideálním místem pro rozmnožování ovocných mušek.

. Pokud tak neučiníte, stanou se tato místa ideálním místem pro rozmnožování ovocných mušek. Dbejte, aby víko pravidelně vysypávaného odpadkového koše dobře těsnilo.

dobře těsnilo. Při pravidelném úklidu dřezu nezapomínejte vždy nalít do odpadu přípravek na odstranění zbytků a mastnoty. Můžete použít i ocet nebo jedlou sodu.

Pasti na octomilky

Pokud už se u vás octomilky, které jsou známé také jako vinné, ovocné či banánové mušky objevily, je třeba se jich co nejdříve zbavit. Osvědčených způsobů je hned několik. Mušky nemají rády vůni koření. Dejte proto na misku hřebíček, který můžete nasypat také na dno odpadkového koše. Kromě hřebíčku jim vadí i odér česneku, vůně citronové šťávy, máty, libečku nebo eukalyptu.

Další možností, jak zlikvidovat otravné nevítané hosty, jsou i podomácku vyrobené lapače octomilek.

Jablečný ocet v lapači

Vůni sladkého jablečného octa nemohou octomilky odolat. Vyrobte na ně proto několik pastí, které rozmístěte po kuchyni. „Trochu octa nalijte do sklenice, otvor zakryjte igelitem a zajistěte gumičkou. Párátkem udělejte několik malých otvorů, aby se do nich ovocné mušky mohly dostat. Jakmile budou uvnitř, už se ven nedostanou,“ popisuje nejčastější způsob odchytu octomilek web Good Housekeeping, věnující se životnímu stylu.

Past na octomilky můžete vylepšit ještě tím, že do octa nakrájíte půlku jablka.

Papírový kornout a ovoce

Do sklenice dejte trochu octa a kousek velmi zralého ovoce. Vůně hnijícího ovoce pomůže octomilky přilákat. Srolujte list papíru do kornoutu a vložte jej do sklenice, přičemž umístěte úzký otvor dolů. Kuželová past ztíží muškám, dostat se z pasti ven.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Přezrálé ovoce a zeleninu octomilky milují. Vy už si ale na takovém rajčeti nepochutnáte.

Obdobně funguje, pokud odříznete vršek plastové láhve a použijte ho jako úzký otvor (kužel), kterým mohou mušky lézt dovnitř. Tam už na ně čeká na dně lapače ocet se zralým ovocem.

Ocet, cukr a saponát

Pokud ovocné mušky na nastražené pasti nezabraly, zkuste jednodušší způsob. Do odkryté misky s jablečným octem přidejte trochu cukru a tři kapky prostředku na mytí nádobí. Ten snižuje povrchové napětí octa, takže mušky se potopí a utopí se v misce.

Past s alkoholem

Ovocné mušky milují vůni vína a piva. Zkuste proto nechat na dně lahve zbytek tekutiny a přidejte do něj pár kapek prostředku na mytí nádobí. Úzký krk lahve udrží mušky v pasti.

Masožravky

Dříve jsme v textu Deníku Požehnání pro laboratoř, ale pohroma pro kuchyni. Jak se zbavit octomilek také připomněli zajímavé řešení: pořízení masožravých rostlin, například rosnatek, které si dokážou poradit nejen s octomilkami, ale i s komáry. A navíc vypadají zajímavě. Rostlinky samozřejmě umí polapit jen určité množství hmyzu, takže úklid domácnosti musí být i nadále pečlivý.

Pomocník vysavač

Pokud už se vám octomilky v kuchyni přemnožily a rojí se kolem odpadkového koše nebo posedávají po stěnách, použijte vysavač. Silný tah a průlet tyčí luxu ovocné mušky většinou zabije.

Feromony a světlo

Octomilky jsou přínosem pro vědu. První, kdo je v laboratoři použil, byl v roce 1906 Thomas Hunt Morgan, který svůj život zasvětil studiu dědičnosti. Díky octomilkám získal tento americký vědec v roce 1933 Nobelovu cenu.

Nemusíte spoléhat jen na pasti domácí výroby. „Lepivé pasti, vyrobené právě pro odchyt ovocných mušek, koupíte v obchodě. Umístěte tyto pasti tam, kde se ovocné mušky nejvíc zdržují a vyměňte je, jakmile jsou plné,“ radí web PharmEasy, zaměřený na zdraví a životní styl. Koupit si můžete i pasti, které lákají ovocné mušky pomocí feromonů a lapají je.

„U elektronických pastí může při řešení problémů s ovocnými muškami pomoci použití ultrafialového světla. Světlo octomilky přitahuje, zatímco elektrická síť je při kontaktu zabije,“ uvádí web PharmEasy. V tomto případě ale pozor na malé děti a domácí mazlíčky, aby nedošlo k náhodnému zranění.