Jakmile začne voda pomalu odtékat, je jasné, že máte problém. Ucpaný odpad v kuchyni, v koupelně nebo na WC už určitě někdy řešila většina z nás. Pokud nechcete, aby voda přestala odtékat úplně a byt vám zamořil zápach z ucpaných trubek, je třeba odpad rychle vyčistit. Co je nejlepší na čištění odpadů? A dá se odpad vyčistit bez chemie?

Pokud vám voda neodtéká, je třeba ucpaný odpad co nejdříve vyčistit. | Foto: Shutterstock

Ucpaný odpad v kuchyňském dřezu způsobují spláchnuté zbytky jídla, slupky nebo skořápky, které v něm postupně zahnívají. Pokud sem lijete i přepálený olej z pánví a lógr z vypité kávy, dřív nebo později budete mít problém. V koupelně bývá odpad v umyvadle a ve vaně zanesený zase hlavně vlasy, vousy, chlupy a zbytky mýdla. Poradit si s ucpaným odpadem zvládnete, i když nebudete používat agresivní chemické přípravky. Léty prověřené babské rady fungují a vystačí si s tím, co běžně doma máte. Ušetříte tak nejen peníze za nákup speciálních přípravků, ale i životní prostředí.

A nezapomínejte také na prevenci. Pokud budete mít sítko trvale vložené ve dřezu a v případě zanesení jeho obsah vyprázdníte do odpadkového koše, nebudete mít problémy s ucpaným odpadem rozhodně tak často.

Mechanické čištění

Mechanické čištění odpadu funguje jako první pomoc. Vezměte si rukavice a snažte se vytáhnout chuchvalce vlasů a nečistoty, které brání vodě odtékat. Můžete použít i dlouhou pinzetu nebo kus drátu, kterým se pokuste vytahováním nahoru a dolů uvolnit všechny nečistoty, které způsobují ucpání odtoku. Někdy to však nestačí a pak pomůže pouze důkladné rozebrání a pročištění sifonu.

Gumový zvon

Gumový zvon je užitečný pomocník a často nám k vyřešení problému bude stačit. Do umyvadla nebo vany dejte špunt a napusťte asi deset centimetrů vody. Pak ucpěte mokrým hadrem přepadový otvor, vyndejte špunt a přiložte zvon tak, aby neunikal vzduch. Prudkým stlačováním zvonu ve výpustním otvoru vznikne podtlak, který trubky uvolní.

„Výhodou je, že tuto činnost zvládnou snadno i ženy. Pokud po uvolnění zvonu „vyhrknou“ do umyvadla či vany nečistoty, musíme je odstranit. Pak už stačí prolít odpad horkou vodou se sodou, uvádí web iReceptář.

Jedlá soda

Větší sáček jedlé sody nasypte do odpadu a přilijte hrnek octa. „Směs nechte probublávat a šumět alespoň půl hodiny. Poté nalijte konvicí vroucí vodu přímo do odpadu,“ radí web zaměřený na domov a zdraví Real Simple.

Dávejte přitom ale pozor, protože jedlá soda s octem velmi reaguje. Celý proces opakujte. Pro lepší účinek můžete jedlou sodu aplikovat přes noc a až ráno ji zalít octem a nakonec horkou vodou. Aby dřez svěže voněl, můžete přidat trochu citronové šťávy.

Prášek do pečiva

Na čištění odpadů můžete ocet použít i v kombinaci s práškem do pečiva. Postup je stejný jako v případě čištění odpadů jedlou sodou. V tomto případě je dobré počkat čtvrt hodiny, než odpad propláchnete horkou vodou.



Peroxid vodíku

I peroxid vodíku je bezpečný pro čištění odtoku. Rozpustí a uvolní přírodní hmotu, jako jsou kožní buňky, uvízlou v potrubí. Peroxid vodíku také redukuje choroboplodné zárodky a dezinfikuje odtok, díky čemuž bude vonět svěžeji a čistěji. „Jen se ujistěte, že nikdy nemícháte ocet s peroxidem vodíku, protože to může vytvářet toxické výpary,“ varuje web Real Simple.

Sůl do umyvadla

I obyčejná kuchyňská sůl, kterou všichni doma máme, nám pomůže vyčistit ucpaný odpad v kuchyni nebo na toaletě. K soli přidejte ještě jedlou sodu, nechte zhruba hodinu působit a pak prolijte horkou vodu, aby byl účinek zaručený.

Saponát a horká voda

Zahřejte přibližně dva litry vody a poté vmíchejte několik lžic tekutého mycího prostředku na nádobí. „Sundejte z plotny, počkejte minutu a pak horkou vodu vylijte do odpadu. Ujistěte se, že se voda ve skutečnosti nevaří. Pak propláchněte ještě tekoucí horkou vodou z vodovodu,“ radí web zaměřený na topení, klimatizaci a čištění potrubí Blue Ox.

To účinkuje nejlépe u odpadu v kuchyňském dřezu, kde je největší problém s ucpávkami na bázi tuku. Horká voda rozpouští mastnotu a mycí prostředek pomáhá rozpouštět zbytky tuku.

Sůl do toalety

Toaleta bývá nejčastěji ucpaná velkým množstvím spláchnutého toaletního papíru. Pokud se vám ani po opakovaném splachování nepodařilo odpad uvolnit, vyzkoušejte roztok z webu iReceptáře:

„Ohřejte šest hrnků vody v rychlovarné konvici a nachystejte si suchý šálek. Do hrnku nasypejte sůl a sodu půl na půl. Směs přesypejte do záchodové mísy a za pomalého míchání obsahem toalety přilejte horkou vodu z konvice. Snažte se nelít vodu na keramiku, ale jen do vody. Příliš velká změna teploty by mohla způsobit prasknutí mísy. Nechejte sůl a sodu s horkou vodou chvíli působit a zkuste uvolnit zablokovanou toaletní mísu pomocí zvonu. Pokud se vám zdá, že se stále nic neděje, přilejte ještě horkou vodu. A znova se pokuste zprůchodnit odpad zvonem.“

Bakterie

Při čištění odpadu vám mohou pomoci i bakterie. Tohle je sice dražší varianta, než sůl nebo ocet, ale biologické enzymatické přípravky jsou velmi účinné a k životnímu prostředí rozhodně šetrnější než ty chemické na bázi louhu.

Jde o nezávadné bakterie, které dokáží v potrubí a sifonu rozložit organické látky. Uvolní tak odpad, vyčistí a při pravidelném používání vám již nebude hrozit zápach ani ucpání.

Čištění perem

Jestliže se usazené nečistoty ukrývají hluboko v odpadních trubkách a mechanické ani jiné čištění odpadů nepomáhá, bude nutné provést hloubkové čištění. Používá se k tomu speciální instalatérské či kanalizační pero, které koupíte v hobby marketech. Práce s ním je už ale složitější.