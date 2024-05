Olej jako nový kouzelník v domácnosti: Vyčistí i to, na co běžný čistič nestačí

Ne, to není vtip. Obyčejný stolní olej dokáže být v domácnosti užitečným pomocníkem, a to nejen v kuchyni. Sám olej obvykle těžko vyčistitelné skvrny spíš způsobuje, ale v některých případech skvěle funguje jako čistič i on sám. V mžiku oka zbaví zbytků lepidla prakticky cokoliv, na co nestačil žádný domácí čistič. Navíc se jedná o metodu ekologickou, netoxickou, ale také levnou a šetrnou.

