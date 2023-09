Zapomenutý papírový kapesníček v zadní kapse džínů vašeho dítěte či manžela může značně znepříjemnit následné věšení prádla. Obzvlášť na tmavém oblečení jsou kousky papírků dobře vidět a odstranit je lze jen těžko. Co ale dělat, když vyperete prádlo s papírovým kapesníčkem či toaletním papírem a jak odstranit papírový kapesník z oblečení?

Objevit v bubnu pračky čisté prádlo s roztrhaným papírovým kapesníčkem není nic příjemného | Foto: se svolením Kateřiny K.

V ČLÁNKU SE DOČTETE:

* S kousky kapesníčku zatočí aspirin

* Jak na kapesníček krok za krokem

* Suché čištění za pomoci lepenky

* Největší kousky odstranit a hurá do sušičky

Praní prádla patří mezi nejméně nenáviděné domácí práce. Tu největší práci za vás udělá automatická pračka, vyprané oblečení krásně voní a samotný kontakt s čistotou je, dalo by se říci, i příjemný.

Jak se vypořádat se zbytky papírového kapesníku na vašem prádle:

Zdroj: Youtube

Příjemné však není, když po otevření bubnu pračky narazíte na překvapení v podobě papírového kapesníčku roztrhaného na tisíc kousků a přichyceného na celou plochu veškerého vypraného oblečení. Pouhé opětovné vyprání prádla navíc nemusí vždy zaručit úspěch.

Aspirin a nechat rozpustit

Jednoduchou metodou, jak útržky kapesníčku z prádla odstranit, je připravit pro oblečení lázeň, která papírová vlákna rozpustí. „Aspirin funguje tak, že rozpustí kousky ubrousků, aniž by poškodil oděv. Je to trik, na který přísahá mnoho lidí, kteří již museli tento problém osobně řešit,“ uvádí deník The Sun.

Geniální trik. Kolíčkem na prádlo provoníte toaletu, auto i skříň skoro zadarmo

„Potřebujete však skutečně aspirin a ne jeho náhradu, jako například ibuprofen či paralen, jelikož se jedná o šumivý lék, který papírová vlákna uvolňuje právě díky stoupajícím vzduchovým bublinkám,“ vysvětluje postup i světově známý web plný návodů wikiHow.

Pokud si nejste jisti, zda je použití léku při praní v pračce vhodné, můžete ho nahradit jedlou sodou, která funguje na podobném principu.



Nahrává se anketa …

O tom, zda je aspirin bezpečný pro domácí použití, hovoří do jisté míry v diplomové práci Mikropopulanty ve zdrojích vod a možnosti jejich odstranění Daniela Šíblová. „Biologická rozložitelnost léčiv je klíčová, což platí i pro ostatní organické látky, aby nedošlo k její kumulaci v prostředí. Mezi snadno rozložitelná léčiva patří např. aspirin, do určité míry i ibuprofen a také penicilin,“ hovoří o případné kontaminaci léčiv zdrojů pitné vody autorka práce.

A jak tedy kapesníčky z oblečení odstranit?

Oblečení s přilepenými kapesníčky dobře protřepejte, abyste odstranili největší kusy.

Vložte oblečení do kýble s vodou a přidejte čtyři tablety aspirinu a počkejte, až se rozpustí.

Nechte odpočívat alespoň 1 až 2 hodiny.

Poté vložte prádlo do pračky a nechte ho vyprat na rychlý cyklus, aby se vymyly zbytky aspirinu.

Nakonec vysušte jako obvykle přehozením přes sušák na prádlo.

Suché čištění lepenkou

Prádlo ale také můžete vytřepat a nechat uschnout tak, jak je – plné útržků vypraného papírového kapesníčku. Jestli vás představa suchého prádla, na kterém zaschnou kusy papírků, děsí, nemusíte mít strach. S pomocí obyčejné lepenky se útržků zbavíte také velmi dobře.

Pokud nemáte sušičku na prádlo, ani aspirin, je tato metoda mnohem rychlejší než vybírat každý kousíček rozpadlého kapesníčku ručně.

Jak jednoduché je vyčistit přichycený papírový kapesníček z oblečení pomocí lepenky, uvidíte v tomto videu:

Zdroj: Youtube

„Chcete-li odstranit i ty poslední kousky vypraných kapesníčků, omotejte si kolem ruky široký kus lepicí pásky tak, aby lepicí strana směřovala ven. Přitiskněte pásku na přichycené zbytky kapesníčků a sejměte je z oblečení. Papírky se přichytí a vaše prádlo zůstane čisté,“ radí web How To Clean Stuff, zaměřující se na úklid domácnosti. Obdobně funguje i čisticí váleček na textil, pokud jej doma máte.

Vytřepat a do sušičky

Ještě rychlejší metodou, jak odstranit zbytky papírových kapesníčků, které se při praní nedopatřením dostaly do pračky a přichytily se na vaše prádlo, je využít sušičku na prádlo. Než prádlo do spotřebiče vložíte, pokuste se odstranit největší kusy ručně.

„Nejjednodušším způsobem, jak odstranit kapesníčky z oblečení, je umístit prádlo přímo do sušičky. Sušičky prádla jsou vybaveny filtrem na vlákna, který za vás udělá nejtěžší práci a zachytí všechny útržky kapesníčků. Nakonec vám zůstane hromada čistého a suchého prádla bez kapesníčků, jenž drží jako přilepené,“ radí web pro kutily Better Homes and Gardens.

Jak se zbavit otravných much v domě? Nevěřili byste, jak pomůže sáček s vodou

Nezapomeňte však následně důkladně vyčistit prachový filtr spotřebiče. Což by se ostatně mělo dělat po každém sušení. Rovněž důkladně vyčistěte i pračku (včetně filtru), ve které jistě najdete další kusy kapesníčků.

Facebook Deník Styl je tu pro každéhoZdroj: Deník/Denisa Lottmannová