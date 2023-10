Pavouci jsou vítanými hosty na zahradě, kde nás zbavují škůdců. Představa, že by se tento osminohý nezvaný návštěvník usadil u vás doma, ale většinu lidí neláká. Kde se v domě berou pavouci a jak se jich zbavit? Víte, co nemají pavouci rádi? Co můžete udělat, abyste odradili pavouky od pobytu u vás doma, aniž byste použili chemii nebo je zabíjeli?

Pavouci jsou užiteční tvorové, bydlet s nimi ale většina lidí nechce. | Foto: Shutterstock

Pokoutník domácí:

Zdroj: Youtube

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE:

* Pavouky nelákat, raději je odrazovat

* Zahnat, ale nezabíjet

* Aromatické rostliny

* Kočka jako lovec pavouků

* Past na pavouky

Teplé, suché a tmavé místo k přezimování a také ovoce na stole, které přitahuje hmyz. To je zejména v této podzimní době důvod, který pavouky do vašeho domova láká. I když je na trhu mnoho repelentů proti pavoukům a nevítanému hmyzu, můžete se pavouků zbavit, aniž byste je zabili. Přírodních metod, jak jim znepříjemnit bydlení u vás, je celá řada. Zaměřte se na prevenci a udělejte pár opatření, aby se při svém podzimním stěhování za teplem vašemu domovu raději vyhnuli.

Nelákat, odrazovat

Pavouci se k vám domů dostanou snadno. Stačí jim netěsnící nebo otevřená okna a dveře, nebo jen trhlina ve zdi. Vyhledávají tmavé kouty a nevětraná místa, kde by se na zimu zabydleli. A právě tady preventivní opatření začínají. Důležitý je pravidelný úklid, vysávání, vytírání a vymetání všech koutů.

Nezapomínejte ani na pravidelné každodenní větrání. Vynášejte odpad a zbavte se všeho nepořádku včetně starých a nepotřebných krabic, které by mohly posloužit pro pavouky jako skvělý úkryt.

Pokoutník tmavý může doma vystrašit i ty, kteří se jinak pavouků nebojí.Zdroj: Wikimedia Commons, Xocolatl, CC BY-SA 4.0

Pokud doma pravidelně a poctivě uklízíte a myslíte si, že máte vyhráno, nemusí to být pravda. Pavouci už totiž mohou být za dveřmi. A to doslova. „Pokud bydlíte v bytě, zkontrolujte také chodbu. Pokud budou pavučiny tam, je jasné, že brzy najdete pavouky také u sebe doma. Nezapomeňte i na balkon. A jestli bydlíte v rodinném domě se zahradou, zkontrolujte nejenom vchod do domu, ale také okolí garáže, terasy a přístupové cesty,“ upozorňuje na svém blogu Bruneta v kuchyni.

Pravidelně také kontrolujte, jestli se u mísy s ovocem či rajčaty nezačínají objevovat mouchy a mušky. Nahnilý plod objeví většinou dříve než vy a pro pavouky by takové rojení mušek bylo jako pozvánka na hostinu.

Jak vyhnat moly ze skříní nebo ze spíže? S těmito triky se jich konečně zbavíte

„Pamatujte také, že rozsvícené světlo láká hmyz a ten zase pavouky. Pokud někde v noci svítíte a zároveň větráte, zvete si pavouky domů. Můžete si všimnout, že pavučiny jsou často v okolí světel na zahradě nebo nad dveřmi. Důvodem je právě osvětlení. Zhasínejte. Ušetříte tím peněženku i smetání pavučin,“ radí iReceptář.

Zahnat, ale nezabíjet

Pro lidi je vůně esenciálních olejů příjemná a uklidňující, pavouci to ale vnímají naprosto opačně a udělají vše proto, aby se jim vyhnuli. Do lahvičky s vodou proto přidejte 10 kapek vonného oleje, protřepejte a nastříkejte roztokem všechna místa, kudy se mohou podle vás pavouci do vašeho domova dostat od vchodových dveří až po všechny rohy místností.



Nahrává se anketa …

Vsadit můžete i na skořici. „Umistěte tyčinky skořice do míst, kde jste v minulosti viděli pavouky, a každých pár měsíců, když vůně zmizí, je vyměňte. Můžete je zapíchnout také do zeminy v květináčích u vchodových dveří,“ má zajímavý tip web Ideal Home, zaměřený na dům a zahradu.

Díky kyselině octové má ocet typickou vůni i chuť, což ale nevoní pavoukům. Můžete z něho proto vyrobit přírodní repelent proti pavoukům: „Vytvořte si roztok z vinného nebo bílého octa a vody v poměru 1:1. Směs nalijte do rozprašovače a použijte v kuchyni, v koupelně a na vstupy do domova (okna a dveře), radí na svém blogu Bruneta v kuchyni.

Co dělat, abyste to přežili vy i pavouk:

„Pokud vám ocet smrdí, nakapejte do něj pár kapek esenciálního vonného oleje. Ideálně levandulový, mátový nebo citronový, protože to pavouci také nemusí. Esenciální olej můžete nahradit také kůrou z citronu nebo pomeranče,“ přidává další z rad Bruneta v kuchyni, která vše osobně vyzkoušela.

Aromatické rostliny pavoukům nevoní

Blogerka Sabina svůj blog Bruneta v kuchyni zaměřila na food a lifestyle. Milovnice kávy, cestování, vaření, pečení, tvoření a zábavy chce své čtenáře inspirovat a podělit se s nimi o tipy a triky do domácnosti.

K vyhnání pavouků z bytu vám pomohou i aromatické rostliny. „Dejte si na okenní parapet květináč s levandulí, mátou peprnou nebo eukalyptem a máte po starostech. Květináč s těmito rostlinkami můžete použít také na jídelním nebo konferenčním stole. A pokud můžete, umístěte květináč s voňavou levandulí také před vchodové dveře,“ radí na svém blogu Bruneta v kuchyni. A přidává ještě jeden tip: „Jestli máte doma rýmovník, dejte ho na okno. Pavoukům jeho vůně vadí, protože se vždycky vyhnou parapetu, na kterém mám květináč s rýmovníkem.“

Muchomůrka červená jak ji neznáte: Inspiruje, otráví mouchy a uleví kloubům

I když neexistuje zatím dostatek vědeckých důkazů, že kaštany dokážou pavouky úspěšně odpuzovat, můžete to zkusit. Při procházkách podzimní přírodou jich teď najdete na zemi dostatek a krásné hnědé plody můžete použít nejen jako dekoraci nebo k tvorbě zvířátek se svými dětmi. Položené na okenním parapetu budou podle babských rad odrazovat nezvané nohaté vetřelce.

Pavouci, které nechcete nikdy potkat:

Zdroj: Youtube

Jste milovníci česneku? Pokud vám na rozdíl od pavouků voní, můžete použít tip z webu Ideal Home: „Vlastní česnekovou vodu vyrobíte tak, že do rozprašovače s vodou vložíte několik stroužků česneku. Česnekovou vodou pak můžete stříkat v rozích a kolem soklových lišt, abyste zabránili ve vstupu pavoukům.“

Kočka jako lovec pavouků

Pokud máte doma kočku, nemusíte se přítomnosti pavouků vůbec obávat. Kočky jsou obratnými lovci a ani osm nohou nepomůže pavoukům k tomu, aby jim utekli. Co je ale v souvislosti s kočkami a ostatními domácími mazlíčky potřeba připomenout, je jejich potrava.

„Je důležité mít jejich potravu zakrytou a v uzavřených nádobách, aby nepřitahovala mouchy a hmyz, který by zase přitahoval pavouky,“ upozorňuje web Country Living.

Past na pavouky

Můžete samozřejmě použít generacemi osvědčený způsob odchytu pavouka a jeho vypuštění do přírody. Stačí ho přiklopit sklenicí, kterou máte po ruce a uvěznit pavouka pod ní. Pak opatrně podstrčte pod sklenici papír, který poslouží jako víko. Pevně držte, vyjděte ven dostatečně daleko od domu a pavouka pusťte.

Víte, co se stane s pavoukem, pokud ho vyhodíte z okna? „Tělo pavouků je kryto chitinovou kutikulou, jejíž hlavní funkcí jsou ochrana vnitřních orgánů a opory těla pavouka. Vyhození z okna pavouk velmi pravděpodobně přežije díky své nízké hmotnosti, velkému odporu vzduchu a záchrannému vláknu, které během pádů vypouští ze snovacích bradavek. Pavouci jsou navíc zvyklí padat, je to jeden z jejich přirozených obranných mechanismů,“ uvedl na instagramu pro Zeptej se vědce Mgr. Ondřej Kouklík z Oddělení entomologie Přírodovědecké fakulty UK.

Jak na odpadní mušky? Přenášejí bakterie a larvy, mohou napadnout i vaše tělo

I když jste arachnofobici a pavouky opravdu nesnášíte, neznamená to, že byste je měli zabíjet. Jak vyrobit jednoduchou past na pavouky, abyste je mohli odchytit a pustit do volné přírody, má na svém blogu Bruneta v kuchyni. „Jestli najdete doma pavoučí síť, dejte k ní oboustrannou lepící pásku. Pavouk se na ni chytí a vy ho můžete vynést ven bez zabíjení. Pak stačí jen síť zlikvidovat,“ popisuje snadný způsob.

Pokud si na tento způsob netroufáte, je možné si koupit i různé lapače pavouků.

Co nemají rádi pavouci?

Pavouky odpuzuje octový pach i vůně citrusů , hřebíčku a skořice. Nemají rádi kaštany ani jedlou sodu. Odradí je i světlo, aromatické rostliny a cedrové dřevo.



Co dělá pavouk když spíte?

Pokud se obáváte, že by vám ve spánku mohl vlézt pavouk do úst či nosu, můžete být klidní. Odradí ho už jen dýchání a chrápání. Pavouci totiž vnímají zvukové vibrace a spící osoba je něco, co pro ně není rozhodně přitažlivé. Podle odborníků jsou tak obavy z nechtěného polykání pavouků zcela liché.



Co se stane s pavoukem ve vysavači?

Vyluxování pavouk téměř jistě nepřežije. Poraní se potlučením a také srážkami s ostatními vysátými předměty. Protože jde ale o užitečné tvory, zvolte méně krutý způsob, jak se jich zbavit.

Facebook Deník Styl je tu pro každého.Zdroj: Deník/Denisa Lottmannová