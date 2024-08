Originální lustr z lahví od irské whisky vyrobil Petr Novák z České Lípy. Jeho designový kousek je skvělým příkladem toho, jak lze s trochou představivosti proměnit běžné předměty v něco neobyčejného a krásného.

Nápad z internetu

„Postavil jsem si na zahradě chatku a uvažoval jsem, jaké svítidlo tam dám. S kamarádem si rádi občas dáme whisky. Drahé lahve jsme přestali vyhazovat a přemýšleli jsme, co s nimi,“ začíná své vyprávění Petr Novák.

Jednoho dne zahlédl na internetu lustr z lahví od vína. „Zalíbil se mi. A tak jsem si říkal, že by to určitě šlo i s lahvemi od whisky,“ přibližuje kutil.

Lahve je potřeba seříznout

Do práce se Petr Novák pustil s jasnou vizí, jak má lustr vypadat. „Koupil jsem nějaké objímky a kabely. Lahve jsem si nechal uříznout. Kamarád mi taky zabrousil ostré hrany. Prázdné flašky se musí seříznout zešikma, aby se tam vešla žárovka,“ vysvětluje milovník whisky.

Kutilovi bylo líto vyhodit drahé lahve:

Nerezový plech si pak Petr Novák nastříkal, ohnul a svařil sám. „Uvnitř je schované trafo a napájení LED žárovek,“ dodává kutil.

Povoláním je Petr Novák strojním zámečníkem, jak ale sám říká, duší je kutil. „Můj děda i táta vždy něco kutili. Kolem baráku je toho potřeba dělat hodně. A tak jsem i já kutilem už od dětství,“ říká s úsměvem.



Jedna láhev za tisícovku

A jak se líbí lustr manželce? „Moc tomu nevěřila, ale nakonec je spokojená. Zná mě a ví, že udělám ledasco,“ usmívá se Petr Novák.

„Kámoši byli taky nadšení. Vypadá to sice trošku jako byt alkoholika, ale myslím si, že do chatky se takové svítidlo hodí. Je to něco jiného, než pověsit lustr z obchodu,“ sdílí svou radost kutil.

Výroba lustru z lahví od whisky ale nebyla tak levnou záležitostí, jak by se mohlo zdát.

„Původně jsem chtěl jenom jednu lahev, ale to by svítilo málo. A tak jsme stihli vypít flašek víc. Jsou to 12 i 13 leté whisky. Jedna láhev stojí okolo 1000 korun. Z tohoto pohledu to není úplně nejlevnější lustr,“ přiznává Petr Novák, který lahví použil nakonec pět.

Kdyby však nepočítal náklady na whisky jako takovou, tak trafo, kabely a objímky by se prý určitě do tisícovky vešly.

